'రైతు భరోసా' కోసం ఎదురు చూస్తున్నారా? - అకౌంట్లలోకి నగదు ఎప్పుడంటే?
రైతు భరోసా నిధుల కోసం అన్నదాతల ఎదురుచూపులు - మున్సిపల్ ఎన్నికలు ముగియగానే నిధులు విడుదల చేస్తామని గతంలో సీఎం వెల్లడి - ఏడాదికి ఎకరాకు రూ.12 వేల చొప్పున పెట్టుబడి సాయం
Published : February 19, 2026 at 12:08 PM IST
Rythu Bharosa Scheme in Telangana : తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రక్రియ పూర్తవగానే రైతన్నల ఖాతాల్లో యాసంగి పెట్టుబడి సాయం కింద ‘రైతు భరోసా’ నిధులను జమ చేస్తామని స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఇటీవల మిర్యాలగూడలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ప్రకటించారు. తాజాగా మున్సిపల్ ఛైర్మన్లు, వైస్ ఛైర్మన్ల నియామకాలు పూర్తి కావడంతో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ ముగిసింది. దీంతో నగదు ఎప్పుడు జమ అవుతుందా? అని కర్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. రైతు భరోసాకు దాదాపు రూ.9 వేల కోట్లు అవసరం కానున్నాయి.
‘రైతు భరోసా నగదు సాయం మరికొద్ది రోజుల్లోనే లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో జమ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన కసరత్తును ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. రైతులకు సంబంధించిన వివరాలు పంపించడం జరిగింది. త్వరలోనే పెట్టుబడి సాయం అందుతుందనే సమాచారం మాకు ఉంది’ - వీరాస్వామి, నిజామాబాద్ జిల్లా ఇన్ఛార్జి వ్యవసాయ అధికారి
మంత్రివర్గంలో నిర్ణయం : ఈ నెల 23న తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్ భేటీ జరగనుంది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు సెక్రటేరియట్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ సమావేశం జరగనుంది. అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టే (2026-27) బడ్జెట్ సమావేశాలపై నిర్ణయం తీసుకొనే అవకాశం ఉంది. మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత రైతుభరోసా నిధులు విడుదల చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ అంశంపై చర్చించి నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు సమాచారం తెలుస్తోంది.
మంత్రివర్గ భేటీలో భాగంగా జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల నిర్వహణ, రిజర్వేషన్ల ఖరారు వంటి అంశాలపై కూడా చర్చించే అవకాశం ఉంది. మార్చి 2 నుంచి జూన్ 2 వరకు రాష్ట్రంలో చేపట్టాల్సిన అభివృద్ధిపై వంద రోజుల ప్రణాళికను కేబినెట్లో చర్చించి ఆమోదించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలు వంద రోజుల ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాయి. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్లు, సాగునీటి ప్రాజెక్టులు తదితర విషయాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది.
ఈ సారి మరింత ఆలస్యం : పెట్టుబడి సాయం కింద అర్హులైన అన్నదాతలు యాసంగి సీజన్ రైతు భరోసా కోసం నిరీక్షిస్తున్నారు. రబీ సీజన్లో వరి నాట్లు, ఇతర పంటలు సాగు చేసి దాదాపు రెండు నెలలు దాటింది. అత్యధిక విస్తీర్ణంలో సాగైన వరి పంట కొన్ని ప్రాంతాల్లో పొట్టదశకు కూడా వచ్చింది. మందులు, ఎరువుల కోసం రైతులు వ్యాపారుల వద్ద అప్పులు చేస్తూ నెట్టుకొస్తున్నారు. ఏడాదిలో రెండు సీజన్లకు కలిపి ఎకరాకు మొత్తం రూ.12 వేల చొప్పున పెట్టుబడి సాయం అందిస్తున్నట్లు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం గతేడాది పేర్కొంది. దాని ప్రకారమే వానాకాలం పంటలకు సాయం మంజూరు చేసింది.
రబీ సీజన్కు ముందు, అంటే నవంబర్ నెలలోనే రైతు భరోసా నిధులు అన్నదాతల ఖాతాల్లో జమ చేస్తే విత్తన, కూలీ ఖర్చులకు చాలా వెసులుబాటు కలిగేది. కానీ మంజూరులో ఎక్కువగా ఆలస్యమైంది. ఇదే సమయంలో ప్రభుత్వం ఊహించని విధంగా కొత్త అంశాన్ని తెరపైకి తెచ్చింది. శాటిలైట్ సర్వే (సింథటిక్ ఎపర్చర్ రాడార్ టెక్నాలజీతో శాటిలైట్ మ్యాపింగ్ సర్వే) ఆధారంగా కేవలం సాగుచేసిన భూములకే సాయం అందజేయనున్నట్లు తెలిపింది.
పంటలపై శాటిలైట్ సర్వే : అయితే ఈ ప్రక్రియలో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తడంతో పాటు పంటలు సాగుచేసిన రైతులకు పూర్తిస్థాయిలో ఆర్థిక సాయం అందకుండా పోయే ప్రమాదం ఉందని ప్రభుత్వం గమనించింది. దీంతో వానాకాలం సీజన్లో పంటలు సాగుచేసిన కర్షకులందరికీ రైతు భరోసా డబ్బులు జమ చేయాలని ప్రభుత్వం అధికార వర్గాలకు సమాచారం ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. అంతలోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పురుపాలికల ఎన్నికల కోడ్ అమలులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఎన్నికలు ముగిసినందున, ఇప్పటికైనా పంట సాయం అందజేస్తే సాగు ఖర్చులకు, వ్యాపారుల వద్ద అప్పులు తెచ్చిన వాటికి వెచ్చించుకుంటామని అన్నదాతలు చెబుతున్నారు.
