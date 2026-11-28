ఆతిథ్య రంగానికి రుషికొండ ప్యాలెస్ - 120 రోజుల్లో టెండర్లు పూర్తి చేయాలని సీఎం ఆదేశం
Rushikonda Palace Hospitality Sector: రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్వహణను ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. 120 రోజుల్లో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 8:57 AM IST
రుషికొండ ప్యాలెస్ నిర్వహణను ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్ణయించారు. 120 రోజుల్లో టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రూ.452 కోట్లతో నిర్మించిన రుషికొండ ప్యాలెస్ వినియోగంపై ఏర్పాటైన మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫారసులకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ భవన సముదాయాన్ని ఆతిథ్య రంగంలోని ప్రైవేటు సంస్థలకు అప్పగించేందుకు టెండర్లు పిలిచి బిడ్లు ఆహ్వానించాలని సూచించింది. ప్రక్రియను పర్యవేక్షించేందుకు ప్రాపర్టీ కన్సల్టెంట్ సంస్థను ట్రాన్సాక్షన్ అడ్వైజర్గా నియమించాలని ప్రతిపాదించింది.
రుషికొండ దిగువన ఉన్న తొమ్మిది ఎకరాల్లో సీఆర్జెడ్ నిబంధనల మేరకు ఒక ఎకరంలో నిర్మాణాలకు అవకాశం కల్పించాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సూచించింది. కొండ పైనా అదనపు గదుల నిర్మాణానికి స్థలం కేటాయించాలని ప్రతిపాదించింది. నివేదిక ఇవ్వడంలో మంత్రివర్గ ఉపసఘం జాప్యంపై సీఎం చంద్రబాబు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. టెండర్లు, ఆపరేటర్ల ఎంపిక సహా మొత్తం ప్రక్రియను 120 రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. అప్పటి వరకు ప్యాలెస్ను ప్రజలు సందర్శించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలని పర్యాటక శాఖకు సీఎం సూచించారు. తద్వారా ప్రజాధనాన్ని జగన్ ఎలా దుబారా చేశారో వారికి కూడా ప్రత్యక్షంగా తెలుస్తుందని అన్నారు.
జనవరి నాటికి పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టం: పెట్టుబడిదారుల సదస్సులో ప్రకటించిన విధంగా పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టం ముసాయిదాను జనవరికి సిద్ధం చేసి కేంద్రానికి పంపాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. కేంద్రం ఆమోదంతో ఏప్రిల్ 1 నుంచి అమల్లోకి తెద్దామని అన్నారు.
అమరావతిపై వైఎస్సార్సీపీ పగ: అమరావతిని ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తుంటే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు కళ్లుకుడుతున్నాయని, రాజధానిపై వారు పగబట్టారని సీఎం మండిపడ్డారు. శాఖమూరు వద్ద అమరావతి సంగమం ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదన చర్చకు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు. అమరావతి రైతుల పోరాటం ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా స్మారక నిర్మాణం చేపట్టాలని మంత్రి లోకేశ్ సూచించగా తప్పకుండా చేద్దామన్నారు. రాయలసీమ ఉద్యాన హబ్ పనులు డిసెంబరు 1 నుంచి ప్రారంభిస్తామని సీఎం చెప్పారు.
మరోవైపు పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని ఒడిశా సరిహద్దులో ఉన్న కొఠియా గ్రామాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు ఒడిశా పోలీసులు అడ్డంకులు సృష్టిస్తున్నారని మంత్రి గుమ్మిడి సంధ్యారాణి మంత్రివర్గం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ముందస్తు సమాచారం లేకుండా గ్రామాల్లోకి వచ్చి ప్రజలను భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారని తెలిపారు. సర్పంచ్, వార్డు సభ్యులుగా పోటీ చేస్తున్న 11 మందిని అదుపులోకి తీసుకున్నారని, ఇద్దరిపై కేసులు నమోదు చేసి బెయిల్పై బయటకు తీసుకొచ్చామని వివరించారు. దీనిపై స్పందించిన చంద్రబాబు ఒడిశా ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో తక్షణమే మాట్లాడాలని సీఎస్ సాయిప్రసాద్ను ఆదేశించారు. అవసరమైతే ఒడిశా ముఖ్యమంత్రితో తానే మాట్లాడతానని స్పష్టం చేశారు.
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