వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ నుంచి లగ్జరీ రిసార్ట్‌ల వరకూ - పర్యాటక కేంద్రంగా రుషికొండ!

రుషికొండపై భవనాలు, కొండ కింద ఉన్న భూములపై అభిప్రాయాల సేకరణ - పర్యాటక, ఆరోగ్య, ఆతిథ్య గమ్యస్థానంగా తీర్చిదిద్దాలన్న నిపుణులు, పెట్టుబడిదారులు

Rushikonda Buildings
Rushikonda Buildings (Image Source: Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 18, 2025 at 7:24 AM IST

Rushikonda Development Plans: విశాఖలోని రుషికొండను పర్యాటక, ఆరోగ్య, ఆతిథ్య గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. రుషికొండపై గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ కాలంలో రూ.452 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన భవనాలు, కొండ కింద ఉన్న 9 ఎకరాల స్థల వినియోగంపై పెట్టుబడిదారులు, నిపుణుల అభిప్రాయాలను సేకరించింది. గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుతో విశాఖకు అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున, రుషికొండను పర్యాటక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడం కీలకంగా మారింది.

భవనాలు, భూములపై సంస్థల ఆసక్తి: విజయవాడలోని రాష్ట్ర పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ఈ సమావేశంలో దేశ, విదేశ సంస్థల ప్రతినిధులు ప్రత్యక్షంగా, వర్చువల్‌గా పాల్గొన్నారు. మొత్తం 45 మంది నిపుణులు ఈ సమావేశంలో భాగమయ్యారు. వీరిలో చాలామంది రుషికొండలోని భవనాలు, ఖాళీ భూములను కలిపి అభివృద్ధి చేయడానికి ముందుకు వచ్చారు. కొందరు పూర్తిగా భవనాల అభివృద్ధికి సిద్ధమని, మరికొందరు ఖాళీ భూముల అభివృద్ధి దిశగా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేశారు.

వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ నుంచి లగ్జరీ రిసార్ట్‌ల వరకూ - పర్యాటక కేంద్రంగా రుషికొండ! (ETV)

అంతర్జాతీయ హోటల్‌ సంస్థల ప్రతిపాదనలు: HEI హాస్పిటాలిటీ సంస్థ డైరెక్టర్‌ గోపాలకృష్ణన్‌ మాట్లాడుతూ “రుషికొండను మెడికల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ హబ్‌, వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌, హోటల్‌, ఫుడ్‌ డోమ్‌గా అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం” అని తెలిపారు. లెమన్‌ ట్రీ గ్రూప్‌ తరఫున మంతోష్‌ కుమార్‌ మాట్లాడుతూ “ముంబయిలో ఓరికా, జోధ్‌పూర్‌లో ఉమైద్‌ భవన్‌లా రుషికొండను ఆకర్షణీయ పర్యాటక కేంద్రంగా మార్చుతాం” అని అన్నారు.

ఇండియన్‌ హోటల్స్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌ ప్రతినిధి రోహన్‌ రనడే మాట్లాడుతూ, “వెల్‌నెస్‌, హోటల్‌, కనెక్షన్‌ సెంటర్‌ ప్రాజెక్ట్‌లుగా అభివృద్ధి చేసే అవకాశం ఉంది. సీఆర్‌జడ్‌ నియమాలు, డ్రాయింగ్స్‌ వివరాలు పంపిస్తే పెట్టుబడులను పరిశీలిస్తాం” అన్నారు. మహీంద్ర గ్రూప్‌ తరఫున సునీల్‌ మాట్లాడుతూ, “పర్యాటక గమ్యస్థానంగా అభివృద్ధి చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం” అని తెలిపారు. మారియట్‌ హోటల్‌ గ్రూప్‌ ప్రతినిధి శివలింగం కూడా లగ్జరీ రిసార్ట్‌, కన్వెన్షన్‌ సెంటర్‌, హోటల్‌ నిర్మాణాలకు ఆసక్తి చూపించారు.

వెల్‌నెస్‌, యోగా, రిసార్ట్‌ ప్రాజెక్టులపై దృష్టి: మోర్‌ వేర్‌ హౌసింగ్‌ ప్రతినిధి మన్వేంద్ర మోర్‌ 9 ఎకరాల స్థలంలో మైస్‌, హోటల్‌ ప్రాజెక్టులపై ఆసక్తి చూపారు. వరుణ్‌ మోటార్స్‌ ప్రాజెక్టు ఇంజినీర్‌ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ “ఫైవ్‌ స్టార్‌ రిసార్ట్‌, యోగా సెంటర్‌, సైకిల్‌ ట్రాక్‌, పార్క్‌, యాంపీ థియేటర్‌, ఆధునాతన జిమ్‌ వంటి సదుపాయాలతో రుషికొండను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో తీర్చిదిద్దుతాం” అన్నారు.

పతంజలి గ్రూప్‌ తరఫున సద్వి మాట్లాడుతూ “ఆయుర్వేదం, ఆధ్యాత్మికత, భారతీయ సంస్కృతిని ప్రోత్సహించే వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌ అభివృద్ధికి సిద్ధంగా ఉన్నాం” అన్నారు. మెగ్లాన్‌ లీజర్స్‌ సంస్థకు చెందిన ఉమేశ్‌ అంతర్జాతీయ సంస్థలతో భాగస్వామ్యంతో ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తామని వెల్లడించారు.

నిపుణుల సూచనలు: పీపీపీ విధానంలో అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్యంతో రుషికొండ భవనాలను నిర్వహించాలని నిపుణుడు యోగేంద్ర సూచించారు. కళింగ బ్లాక్‌ను మ్యూజియంగా, వేంగీ బ్లాక్‌ను విద్యా, మైస్‌ సెంటర్‌గా మార్చాలని సూచించారు. రాజకీయ సమావేశాలు, వివాహ వేడుకలకు అనుమతి ఇవ్వకూడదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.

సుమీ గ్రూప్‌ ప్రతినిధి ప్రియాంక సహాయ మాట్లాడుతూ “భవనాలు, ఖాళీ భూములను కలిపి వెల్‌నెస్‌ సెంటర్‌గా మార్చాలి” అన్నారు. ఏపీ స్టార్‌ హోటల్స్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు ఆర్వీ స్వామి, ప్రధాన కార్యదర్శి పవన్‌ కార్తీక్‌లు “కొన్ని బ్లాకులను విదేశీ దౌత్య కార్యాలయాలకు కేటాయించి, మిగిలినవి హోటళ్లు, కన్వెన్షన్‌ సెంటర్లుగా అభివృద్ధి చేయాలి” అన్నారు. కార్పొరేట్‌ కన్సల్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌ కె.పీ.రావు “భూములు, భవనాలు లీజుకా లేదా విక్రయంకా అనే విషయంపై స్పష్టత అవసరం” అని పేర్కొన్నారు. ఆయన హైటెక్స్‌ తరహాలో ‘వైటెక్స్‌’‌ని అభివృద్ధి చేయాలని సూచించారు.

తదుపరి చర్యలు - మంత్రుల కమిటీ నిర్ణయం: “నిపుణులు, పెట్టుబడిదారుల సూచనలు, ప్రజల నుంచి వచ్చిన రెండు వేలకుపైగా ఇమెయిల్స్‌ను సమీక్షించి దీపావళి తర్వాత మంత్రుల కమిటీకి సమర్పిస్తాం” అని పర్యాటక శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి అజయ్‌ జైన్‌ అన్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ సంస్థల ప్రతినిధులను రుషికొండ సందర్శనకు ఆహ్వానిస్తామని చెప్పారు. ఈ సూచనలతో రుషికొండను కేవలం పర్యాటక కేంద్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యం, ఆతిథ్య రంగాలకు హబ్‌గా తీర్చిదిద్దే అవకాశం కనిపిస్తోంది. విశాఖలోని రుషికొండ, త్వరలోనే ప్రపంచ పర్యాటక పటంలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించే అవకాశముంది.

రుషికొండ ప్యాలెస్‌లను ఎలా వినియోగిద్దాం? - ప్రజల సలహాలు, సూచనలు కోరిన ప్రభుత్వం

