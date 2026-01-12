సంక్రాంతి ప్రయాణం - 'ఆ టోల్ప్లాజా దాటితే ఇక మాకు పండగ మొదలైనట్లే'
రద్దీ పెరగడంతో వాహనాలు ట్రాఫిక్లో వేగంగా వెళ్లలేక బంపర్ టు బంపర్ ప్రయాణం - నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి - మరోవైపు జాతీయ రహదారిపై కొనసాగుతున్న వాహనాల రద్దీ
Published : January 12, 2026 at 2:59 PM IST
Rush On Hyderabad-Vijayawada Highway : సంక్రాంతి పండగకు హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్లే జాతీయ రహదారిపై వాహనాలు ఒకదాని వెనుక ఒకటి బారులు తీరతాయి. రద్దీ పెరగడంతో వాహనాలు ట్రాఫిక్లో వేగంగా వెళ్లలేక, బంపర్ టు బంపర్ వెళుతున్నాయి. రంగారెడ్డి జిల్లా ఎల్బీనగర్ నుంచి యాదాద్రి జిల్లా పంతంగి టోల్ప్లాజా దాటే వరకు ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది.
అప్పుడే పండగ : ఈ మార్గంలో అక్కడక్కడ ప్రధాన కూడళ్లలో, బస్టాప్లలో పెరిగిన వాహనాల రద్దీతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ప్రతి ఏటా సంక్రాంతి పండక్కి వాహనదారులకు ఈ తిప్పలు తప్పడం లేదు. ఈ టోల్ ప్లాజా దాటామంటే చాలు మాకు పండగ ప్రారంభమైనట్టేనని ఆదివారం ఉదయం పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద ట్రాఫిక్ జామ్లో నిలిచిన ఓ వాహనదారుడు 'ఈటీవీ భారత్'తో పేర్కొన్నారు.
ఫాస్టాగ్ విధానంతో తర్వగా : ఎందుకంటే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులకు మొదటి టోల్గేట్ పంతంగిదే వస్తుంది. అధిక రద్దీ వలన ఇక్కడ టోల్ చెల్లించడానికి వాహనాలు ఎక్కువ సేపు నిలుస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఫాస్టాగ్ విధానం అమలులో ఉండటంతో 3-5 సెకన్ల మధ్యలో సుమారు 10 టోల్బూత్ నుంచి పది వాహనాలు వెళుతున్నాయి. అయినా రద్దీ సమయంలో వాహనదారులు నిరీక్షించడం తప్పడం లేదు. పంతంగి టోల్గేట్ దాటిన తర్వాత రద్దీ తక్కువగా ఉంటుండటంతో వాహనదారులు రయ్ రయ్మని దూసుకెళ్తున్నారు.
మూడుదారుల్లో ప్రయాణం : ఎందుకంటే నార్కట్పల్లి నుంచి కొన్ని వాహనాలు మిర్యాలగూడ మీదుగా అద్దంకి, ఒంగోలు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, చెన్నై వైపు వెళతాయి. కొర్లపహాడ్ టోల్గేట్ దాటాక మరికొన్ని వాహనాలు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా వైపు, మిగతావి విజయవాడ వైపు బయలుదేరతాయి. వాహనాలు ఇలా మూడుదారుల వైపు వెళుతుండటంతో ట్రాఫిక్ జామ్ మిగతా రెండు టోల్ప్లాజాల వద్ద పెద్ద మొత్తంలో ఉండదు. తిరుగు ప్రయాణంలోనూ పంతంగి వద్ద ఇదే పరిస్థితి ఉంటుంది.
నగరమంతా నిశ్శబ్దంగా : సంక్రాంతిని పురస్కరించుకుని హైదరాబాద్లో నివసించే చాలా మంది తమ సొంతూళ్లకు వెళ్లడంతో, ఒకవైపు నగరంలోని ప్రధాన రహదారులన్నీ వెలవెలబోతున్నాయి. మరోవైపు హైదరాబాద్ -విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రద్దీ కొనసాగుతోంది. శనివారం యాదాద్రి జిల్లా పంతంగి టోల్ప్లాజా మీదుగా 71,284 వాహనాలు రాకపోకలు సాగించాయి. ఇందులో విజయవాడ వైపు ఆదివారం సాయంత్రం వరకు 47,560 వాహనాలు ప్రయాణించాయి. కీసర టోల్ప్లాజా వద్ద గంటకు సగటున 1,917 వాహనాలు వెళ్లాయి. సచివాలయం, తెలంగాణ తల్లి ఫ్లైఓవర్, ట్యాంక్బండ్ నిర్మానుష్యంగా కనిపించాయి.
పోలీస్ పికెట్ : పండగకు ఏపీ వైపు వెళ్లే వాహనాలతో పలుచోట్ల ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడుతోంది. పంతంగి టోల్ప్లాజా వద్ద కార్లు, ఇతర వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. విజయవాడ వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం 10 టోల్ బూత్లను అధికారులు తెరిచారు. పెదకాపర్తి, చిట్యాల, కోదాడ, రామాపురం క్రాస్ వద్ద వాహనాలు నెమ్మదిగా వెళ్తున్నాయి. హైవేపై బ్లాక్ స్పాట్ల వద్ద పోలీస్ పికెట్ కొనసాగుతోంది.
ప్రమాదం జరిగినా వెంటనే చికిత్స : రహదారులన్నీ బస్సులు, కార్లు, ద్విచక్ర వాహనాల హారన్ శబ్దాలతో మారుమోగుతున్నాయి. ప్రయాణిస్తున్న వాహనాలతో టోల్ గేట్లు, హోటళ్లు, పెట్రోల్ బంకులు కళకళలాడుతున్నాయి. అక్కడక్కడ రోడ్డు పనులు చేస్తున్న ప్రాంతాల్లో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు. అలాగే మూడు టోల్ ప్లాజాల వద్ద పెట్రోలింగ్ వాహనం, క్రేన్, అంబులెన్సును ఏర్పాటు చేశారు. ప్రతి 30 కిలో మీటర్లకు ఒక క్రేన్, పెట్రోలింగ్ వాహనం, అంబులెన్సు 60 కిలోమీటర్లకు ఒక టోయింగ్ వెహికిల్ ఏర్పాటు చేశారు.
