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బడా గణేశ్ దర్శనానికి రెండు రోజులే గడువు - కొనసాగుతోన్న భక్తుల రద్దీ

ఖైరతాబాద్‌ బడా గణేశ్‌ వద్ద భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. దర్శనాలకు ఇంకా రెండు రోజులే గడువు ఉంది. 25వ తేదీన ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద మహా గణపతిని నిమజ్జనం చేయనున్నారు.

భక్తులకు దర్శనమిస్తున్న ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్
భక్తులకు దర్శనమిస్తున్న ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 7:47 PM IST

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Rush of Devotees Continues at the Khairatabad Bada Ganesh : ఖైరతాబాద్‌ బడా గణేశ్‌ వద్ద ఎనిమిదో రోజు భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. దర్శనాలకు ఇంకా రెండు రోజులే గడువు ఉండడంతో పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు మహా గణపతిని దర్శించేందుకు తరలి వస్తున్నారు. 25వ తేదీన నిమజ్జనం కావడంతో ఆ ఏర్పాట్ల కారణంగా ఈ నెల 23వ తేదీ అర్థరాత్రి 12 గంటల వరకు భక్తులకు దర్శనం కల్పించనున్నారు.

24వ తేదీన బడా గణేశ్‌ నిమజ్జన ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు. 25వ తేదీన హూస్సేన్ సాగర్ వద్ద ఎన్టీఆర్ మార్గ్ వద్ద బడా గణేశుడిని నిమజ్జనం చేయనున్నారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా 600 మంది పోలీసులతో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ సంవత్సరం 69 అడుగుల ఎత్తులో పంచముఖ సంకటహర మహా గణపతిగా ఖైరతాబాద్ గణేషుడి దర్శనమిస్తున్నారు.

భక్తులకు అసౌకర్యం కలగకుండా ఏర్పాట్లు

నిన్న ఆదివారం సెలవు కావడంతో మహాగణపతిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పోటెత్తారు. బడా గణేశ్​ దర్శనానికి 2 కిలోమీటర్ల మేర భక్తులు క్యూ కట్టారు. వృద్ధులు, చిన్నారులు మహాగణపతి దర్శనానికి రావద్దని ఉత్సవ నిర్వాహకులు విజ్ఞప్తి చేశారు. దర్శనానికి నాలుగు గంటల సమయం పట్టింది. భక్తులు అసౌకర్యానికి గురికాకుండా నిర్వాహకులు ఏర్పాట్లు చేశారు.

ట్యాంక్ బండ్ వద్దే గణేశ్‌ నిమజ్జనాలు నిర్వహిస్తాం

మరోవైపు ట్యాంక్ బండ్ వద్ద గణేశ్‌ నిమజ్జనాలను నిషేధించడంపై భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి ప్రతినిధులు ఆందోళనకు దిగారు. ట్యాంక్ బండ్ చుట్టూ ఏర్పాటుచేసిన బారికేడ్లను తొలగించారు. బారికేడ్లను తొలగించే క్రమంలో ఉత్సవ సమితి సభ్యులు, పోలీసులకు మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ట్యాంక్ బండ్​పై విగ్రహాల నిమజ్జనానికి అనుమతిలేదంటూ జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఉత్సవ సమితి సభ్యులు రోడ్డుపై బైఠాయించి జీహెచ్‌ఎంసీకి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.

ట్యాంక్ బండ్ వద్ద నిమజ్జనాలు ఎందుకు నిలిపివేశారని, ఎందుకు ఆంక్షలు విధిస్తున్నారని ప్రశ్నించారు. ప్రభుత్వం ఎన్ని ఆంక్షలు విధించినా ట్యాంక్ బండ్ వద్దే గణేశ్‌ నిమజ్జనాలు నిర్వహిస్తామని ఉత్సవ సమితి ప్రతినిధులు స్పష్టం చేశారు.

ఖైరతాబాద్​, బాలాపూర్ వద్ద భారీ రద్దీ -​ గణనాథుల దర్శనానికి బారులు తీరిన భక్తులు

TAGGED:

KHAIRATABAD BADA GANESH
ఖైరతాబాద్ బడా గణేశ్
HYDERABAD BADA GANESH
GANESH CELEBRATIONS 2026
DEVOTEES AT KHAIRATABAD GANESH

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