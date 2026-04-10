దృఢ సంకల్పం ముందు తలవంచిన ఓటమి - వరుసగా 3 ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించిన వికాస్
3 ప్రభుత్వ బ్యాంకు కొలువులు సాధించిన వికాస్ - వరుసగా 5సార్లు విఫలం, ఆరోసారి సక్సెస్- పోటీ పరీక్షలపై అవగాహన లేకపోయినా బ్యాంకు పరీక్షలకు సన్నద్ధమైన వికాస్- ఆంగ్లంపై పట్టు సాధించి కొలువులు సొంతం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 4:49 PM IST
Rural Telugu Boy Vikas Cracks 3 Bank Jobs After 5 Failures : బ్యాంకు ఉద్యోగం. లక్షలాది మంది కల! ఆంగ్లంపై పట్టు ఉంటేనే అక్కడ నెగ్గగలమనేది అందరి నమ్మకం. అయితే గ్రామీణ నేపథ్యం, అందులోనూ తెలుగు మాధ్యమంలో చదువుకున్న ఆ యువకుడు ఏకంగా 3 ప్రభుత్వ బ్యాంకు ఉద్యోగాలు సాధించాడు. 5సార్లు వరుసగా ఓటమి పలకరించినా ఆగిపోలేదు. పట్టుదలతో మరింత శ్రమించి ఆరో ప్రయత్నంలో విజయం తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన వికాస్ ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ ఇది.
ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా ఐదుసార్లు ఓటమి పలకరించింది. తెలుగు మీడియం నేపథ్యం, ఇంగ్లీష్పై పట్టు లేకపోవడం ఆ యువకుడికి అడ్డంకులుగా మారాయి. కానీ, 'ఓటమి అంటే ఆగిపోవడం కాదు, ప్రయత్నంలో లోపాన్ని సరిదిద్దుకోవడం' అని నమ్మిన అతడి పట్టుదల ముందు విధి తలవంచింది. వరుస పరాజయాల తర్వాత, ఏకంగా 3 బ్యాంకు ఉద్యోగాలను ఒకేసారి సొంతం చేసుకున్నాడు పల్నాడు జిల్లాకు చెందిన వికాస్. అతడి స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం ఇది.
డిగ్రీ పూర్తి చేసిన ప్రతి యువతీ, యువకుడి కల ప్రభుత్వ ఉద్యోగం. కొందరు 2, 3 ఏళ్లకు ఒక సారి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసే గ్రూప్స్కోసం ప్రిపేర్ ఐతే, మరికొందరు ఏటా రిలీజయ్యే సివిల్స్, SSC, IBPS వంటి ఎగ్జామ్స్పై దృష్టి సారిస్తారు. రెండో కోవకు చెందిన వాడే ఈ యువకుడు. పోటీ పరీక్షలపై ఎలాంటి అవగాహన లేకున్నా సోదరుడి సలహాతో బ్యాంకు పరీక్షల కోసం సన్నద్ధమ య్యాడు. 1కాదు 2 కాదు వరుసగా ఐదేళ్లు పరాజయాలు ఎదురైనా పట్టువదలేదు. రాత్రింబవళ్లు శ్రమించాడు. ఫలితంగా ఒకేసారి 3 ప్రభుత్వ బ్యాంకు ఉద్యోగాలు సాధించాడు.
ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లోనే విద్యాభ్యాసం : ఆ యువకుడే వికాస్. పల్నాడు జిల్లా కందులవారిపాలెం స్వస్థలం. గ్రామీణ నేపథ్యం నుంచి వచ్చిన వికాస్ పాఠశాల, కళాశాల విద్య ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లోనే సాగింది. తెలుగు మాధ్యమంలోనే 2018లో డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా మొదట హైదరాబాద్లోనే ప్రైవేట్ ఉద్యోగంలో చేరాలనుకున్నా సోదరుడు నరసింహారావు ప్రోత్సహించడంతో IBPS క్లర్క్ పరీక్షలు రాయాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. అనంతరం విజయవాడలో ఓ శిక్షణా కేంద్రంలో చేరాడు.
పోటీ పరీక్షలపై ఎలాంటి అవగాహన లేకున్నా ప్రభుత్వ కొలువు సాధించాలనే పట్టుదలతో రోజుకూ 8 నుంచి 12 గంటలు సాధన చేసేవాడు. పలు పరీక్షల్లో ప్రిలిమ్స్లో విజయం సాధించినా మెయిన్స్లో రాణించలేకపోయాడు. ఏడాది శిక్షణ తర్వాత ఉద్యోగం రాకపోవడంతో పీజీలో చేరాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల దాన్ని కొనసాగించలేక హైదరాబాద్ వెళ్లి పార్ట్టైం ఉద్యోగాలు చేస్తూ బ్యాంక్ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యాడు. అనేక అవరోధాలు, అపజయాలు ఎదుర్కొని 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు కైవసం చేసుకున్నాడు.
ఆంగ్లం వల్లనే ఉద్యోగం రావట్లేదని : చిన్నప్పటినుంచే గణితంలో బాగా రాణించే వికాస్కి అరిథమెటిక్ సులభంగా నేర్చుకోగలిగాడు. పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న తోటి విద్యార్థులకు పలు సబ్జెక్టులు చెప్పేవాడు. వారంతా కూడా కొలువులు సాధించినా వికాస్ మాత్రం మెయిన్స్లో రాణించలేకపోయాడు. ఆంగ్లం వల్లనే తనకు ఉద్యోగం రావట్లేదని గ్రహించిన వికాస్ అందులో నైపుణ్యం సంపాదించాడు. ఎక్కువ సమయం ఈ సబ్జెక్టుకే కేటాయించి అనుకున్న విధంగా మంచి మార్కులతో 3 కొలువుల్ని తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
IBPS క్లర్క్ వంటి పరీక్షలకు ఎంతో మంది గ్రామీణ యువత సన్నద్ధమవుతున్నా, ఎక్కువ మంది విజయం సాధించలేకపోతున్నారని అలాంటి వారికి శిక్షణ అందించడమే లక్ష్యమంటున్నాడు వికాస్.
