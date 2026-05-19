ETV Bharat / state

కలిసొచ్చిన సమ్మర్​ హాలీడేస్​ - ఇంగ్లిష్​లో అదరగొడుతున్న విద్యార్థులు

ఎండాకాలం సెలవుల్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్‌తో దూసుకెళ్తున్న కరకాం విద్యార్థులు - టీచర్ల చొరవతో పిల్లల్లో ఇంగ్లిష్​ భయం దూరం - తల్లిదండ్రుల హర్షం

Karakam Primary School Summer Spoken English Classes Vizianagaram
Karakam Primary School Summer Spoken English Classes Vizianagaram (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Karakam Primary School Summer Spoken English Classes Vizianagaram: వేసవి సెలవులంటే చాలా మంది విద్యార్థులు స్నేహితులతో ఆడుతూ, పాడుతూ సరదాగా గడపాలని లేదా అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మల ఇళ్లకు వెళ్లాలని కోరుకుంటారు. చీపురుపల్లి మండలం కరకాం గ్రామ ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు మాత్రం ఆ ఆలోచనకు భిన్నంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఇంగ్లిష్ భాషపై పట్టు సాధిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు సైతం వారికి అండగా నిలుస్తూ ఇంగ్లీష్‌లో మెలకువలను నేర్పుతున్నారు.

వేసవి సెలవులంటే చాలా మంది విద్యార్థులు స్నేహితులతో ఆడుతూ పాడుతూ సంతోషంగా గడిపేయాలనుకుంటారు. లేకపోతే అమ్మమ్మ, నాన్నమ్మల ఇళ్లకు వెళ్లాలనుకుంటారు. అయితే విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి మండలం కరకాం గ్రామంలోని ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు మాత్రం ఆ ఆలోచనలకు భిన్నం. వేసవి సెలవులను సద్వినియోగం చేసుకుంటూ ఇంగ్లిష్ భాషపై పట్టు సాధిస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయులు సైతం వారికి తోడ్పాటు అందిస్తూ ఇంగ్లిష్‌లో మెలకువలను నేర్పిస్తున్నారు.

కలిసొచ్చిన సమ్మర్​ హాలీడేస్​ - ఇంగ్లిష్​లో అదరగొడుతున్న విద్యార్థులు (ETV Bharat)

స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్‌తో నూతనోత్సాహం: ఇక్కడి విద్యార్థులు ఎంతో బాగా ఇంగ్లిష్ నేర్చుకుంటున్నారు. కరకాం ప్రాథమిక పాఠశాల విద్యార్థులు అందరూ ఇంగ్లిష్​లో మెలకువలు తెలుసుకుంటున్నారు. వీరందర్నీ ఇంగ్లిష్ భాషపై పట్టు సాధించేలా తీర్చిదిద్దాలని ఆ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు సంకల్పించారు. దీంతో వేసవి సెలవులో స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ క్లాసులు నిర్వహిస్తూ విద్యార్థులందరికీ ఇంగ్లిష్‌లో మెలుకువలు నేర్పుతున్నారు.

ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ విద్యార్థులు కూడా భాషను నేర్చుకుంటున్నారు. తెలియని అంశాలను తెలుసుకుంటూ వేసవి సెలవులను ఈ విధంగా ఉపయోగించుకుంటున్నారు. ఇంగ్లిష్‌లో తాము మాట్లాడడం చూసి తల్లిదండ్రులు, గ్రామస్థులు మెచ్చుకుంటున్నట్లు విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

‘పిల్లల్లో ఇంగ్లిష్ భయం పోగొట్టి ధైర్యంగా మాట్లాడేలా తీర్చిదిద్దాలనే ఈ క్లాసులు ప్రారంభించాం. రోజూ కొత్త పదాలు, వాక్యాలు నేర్పిస్తున్నాం.’ - పి. సూర్యప్రకాశరావు, ఉపాధ్యాయుడు

‘ముందు ఇంగ్లిష్ అంటే భయపడేదాన్ని. ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా. ఇంట్లో అమ్మానాన్నల ముందు స్నేహితులతో ఇంగ్లిష్‌లో మాట్లాడుతున్నా.సెలవుల్లో కథలు, పాటల ద్వారా ఇంగ్లిష్ నేర్చుకుంటున్నాం. చాలా సరదాగా ఉంది. పెద్దయ్యాక ఇంగ్లిష్‌లో మాట్లాడి మంచి ఉద్యోగం సంపాదిస్తా. సార్‌కి థ్యాంక్స్.’ -విద్యార్థులు

తల్లిదండ్రుల హర్షం: తమ పిల్లలకు వేసవి సెలవుల్లో స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్ తరగతులు నిర్వహించడం పట్ల తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు ప్రత్యేక చొరవతో తమ పిల్లలకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతున్నట్లు చెబుతున్నారు. ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులకు ధీటుగా తమ పిల్లలు చదువుల్లో రాణిస్తున్నట్లు తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

తమ పిల్లలు ఇప్పుడు ఇంగ్లిష్‌లో లెక్కలు కూడా చెబుతున్నారని, ప్రభుత్వ బడిలో ఇలాంటి క్లాసులు పెట్టడం చాలా గొప్ప విషయమని తల్లిదండ్రులు టీచర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుల చొరవతో తమ ఊరి పిల్లలు ఇంగ్లిష్‌లో దూసుకుపోతున్నారని, ప్రైవేటుకు తీసిపోకుండా మా బడి పిల్లలను తీర్చిదిద్దుతున్నారని ఊర్లోవాళ్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఫోన్లకు బై, సమ్మర్ క్యాంప్‌లకు హాయ్ - పిల్లలకు వినోదంతో పాటు విజ్ఞానం

60 కేంద్రాలు, 1,900 మంది విద్యార్థులు - విజయనగరంలో ఉత్సాహంగా సమ్మర్ క్రీడా శిబిరాలు

TAGGED:

ENGLISH SPEAKING SKILLS SUMMER
KARAKAM PRIMARY SCHOOL
ENGLISH CLASSES VIZIANAGARAM
SPOKEN ENGLISH CLASSES
SPOKEN ENGLISH CLASSES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.