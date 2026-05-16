ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో తొలి రైజ్ సెంటర్ - మహిళలకు బిజినెస్ ట్రైనింగ్
గ్రామీణ మహిళలకు ‘రైజ్’ - ఇంటింటా పారిశ్రామికవేత్తలు - రైజ్ సెంటర్లో స్టిచ్చింగ్ నుంచి సోలార్ వరకు శిక్షణ - ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త’ సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యం దిశగా రైజ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 16, 2026 at 8:38 AM IST
Rural Incubation Skilling Entrepreneurship Center Guntupalli Ibrahimpatnam: గ్రామీణ మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం వినూత్నంగా అడుగులు వేస్తోంది. ‘ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త’ లక్ష్యంతో రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా గుంటుపల్లిలో ‘రైజ్ సెంటర్’ ఏర్పాటు చేసింది. నైపుణ్యం నేర్పి, రుణం ఇప్పించి, మార్కెటింగ్ చిట్కాలు చెప్పి మహిళలను పర్ఫెక్ట్ బిజినెస్ ఉమెన్లుగా తీర్చిదిద్దుతోంది.
సొంతంగా వ్యాపారం చేయాలనే తపన ఉన్నా నైపుణ్యం లేక కొందరు, చేతివృత్తి తెలిసినా ఆర్థిక స్తోమత సరిపోక మరికొందరు, డబ్బులున్నా మార్కెటింగ్ తెలియక ఇంకొందరు మహిళలు ఇంటికే పరిమితమవుతున్నారు. అలాంటి వారి కలల సాకారానికి ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం కంకణం కట్టుకుంది. ‘ఇంటికో పారిశ్రామికవేత్త’ అనేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు లక్ష్యం. దీని కోసం ఆయన శతవిధాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. సీఎం స్ఫూర్తితో మహిళలను వ్యాపారవేత్తలుగా మార్చేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం తీవ్రంగా కృషి చేస్తోంది.
రాష్ట్రంలో తొలి రైజ్ సెంటర్: ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోనే తొలిసారిగా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం గుంటుపల్లిలో ‘రూరల్ ఇన్క్యూబేషన్ అండ్ స్కిల్లింగ్ అంత్రప్రెన్యూర్షిప్ సెంటర్’ (రైజ్)ను ఏర్పాటు చేశారు. 2025లో ప్రయోగాత్మకంగా ప్రారంభమైన ఈ సెంటర్లో స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. స్టిచ్చింగ్, మగ్గం వర్క్, ఎంబ్రాయిడరీ, ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్తో పాటు సోలార్ ప్యానెల్ ఇన్స్టాలేషన్, ఏఐ అడ్వర్టైజ్మెంట్ మేకింగ్, హస్త కళలు, పేపర్ క్రాఫ్ట్స్ వంటి ఆధునిక కోర్సులు కూడా నేర్పిస్తున్నారు.
మార్కెటింగ్ చిట్కాలూ సిద్ధం: శిక్షణతోనే సరిపెట్టకుండా తయారు చేసిన ఉత్పత్తులకు బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్, ప్రమోషన్ ఎలా చేయాలో కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ‘ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏదైనా చేయగలమనే ఆత్మవిశ్వాసం కలిగింది’ అని మహిళలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి కోసం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, వికాసా, ఎల్లీప్ వంటి ప్రతిష్టాత్మక సంస్థలతో జిల్లా యంత్రాంగం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుంది.
రుణ సదుపాయం కూడా: శిక్షణకే పరిమితం కాకుండా మహిళలు సొంతంగా వ్యాపారం చేసుకునేందుకు రుణ సదుపాయం కూడా కల్పిస్తున్నట్లు శిక్షకులు తెలిపారు. ‘ప్రతిభ, ఫ్యాబ్రిక్ పెయింటింగ్ శిక్షకురాలు’గా, తేజస్విని రైజ్ సెంటర్ మేనేజర్గా సేవలందిస్తున్నారు. ఈ రైజ్ సెంటర్ నమూనాను రాష్ట్రంలోని అన్ని నియోజకవర్గాలకు విస్తరించేలా చర్యలు తీసుకుంటామని కలెక్టర్ లక్ష్మీశ తెలిపారు.
పీఎంఎఫ్ఎమ్ఈ పథకం - స్త్రీ నిధి రుణాలతో అనుసంధానం - 35% రాయితీకి కేంద్రం ఆమోదం