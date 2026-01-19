ETV Bharat / state

మహిళా పారిశ్రామివేత్తలకు 'రైజ్'- బ్రాండింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌పై శిక్షణ

ఎస్‌హెచ్‌జీ మహిళల అభివృద్ధి, ఆర్థిక పోత్సహం ఇచ్చేందుకు 'రైజ్'- ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా శిక్షణ పొందిన వెయ్యి మంది మహిళలు- నిర్వహణకు సహకారం అందించనున్న నీతి అయోగ్​- జిల్లావ్యాప్తంగా రైజ్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు యోచన

Rural Incubation, Skilling and Entrepreneurship (RISE) Centre NTR district
Rural Incubation, Skilling and Entrepreneurship (RISE) Centre NTR district (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 11:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rural Incubation, Skilling and Entrepreneurship (RISE) Centre NTR District: మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేయాలనే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం అనేక అవకాశాలు కల్పిస్తోంది. స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళల నైపుణ్యాన్ని అభివృద్ధి చేయడం, ఆర్థికంగా అండగా ఉండటంతోపాటు తయారీ వస్తువుల బ్రాండింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌పై శిక్షణ ఇచ్చేందుకు నిర్ణయించింది. అందులో భాగంగా ఎన్టీఆర్​ జిల్లా గుంటుపల్లిలో రూరల్​ ఇంక్యుబేషన్ స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ ప్రాజెక్టును ఏర్పాటు చేసింది. రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఏర్పాటైన 'రైజ్' నిర్వహణకు నీతి అయోగ్ సహకారం అందించనుంది. మహిళలను స్వయం సమృద్ధి సాధించే పారిశ్రామికవేత్తలుగా 'రైజ్‌' ప్రోత్సహించనుంది.

మహిళా పారిశ్రామివేత్తలకు 'రైజ్'- బ్రాండింగ్, డిజిటల్ మార్కెటింగ్‌పై శిక్షణ (ETV)

తొలి 'రైజ్' సెంటర్‌: రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు ఉన్నారు. వారిని ఆంత్రప్రెన్యూర్లుగా మార్చేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. మహిళల్లో వ్యాపార ఆలోచనలు ఉన్నా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయడం, లేబుల్ ప్రాసెసింగ్ వంటి అంశాలపై అవగాహన ఉండటం లేదు. వీటన్నింటికి సమాధానంగా రూరల్ ఇంక్యుబేషన్ స్కిల్లింగ్ అండ్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్- రైజ్‌ ప్రాజెక్టు ద్వారా భరోసా కల్పించేందుకు ఎన్టీఆర్ జిల్లా యంత్రాంగం ముందడుగు వేసింది. ఇబ్రహీంపట్నం మండలం గుంటుపల్లిలో 'రైజ్' సెంటర్‌ను రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ఏర్పాటు చేశారు.

యూనిట్లు స్థాపించి కుటుంబాలకు తోడుగా: మంచి ఆలోచనతో వ్యాపారం చేయాలని ముందుకొచ్చే మహిళలకు కుట్లు, అల్లికలు, ఎంబ్రాయిడరీ, కాగితపు బొమ్మలు తయారీ, గానుగ ఎద్దు ద్వారా నూనె ఉత్పత్తి, జూట్ బ్యాగుల తయారీ, బ్యూటీ పార్లర్ వంటి యూనిట్ల స్థాపనకు 'రైజ్' సెంటర్ ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది. వ్యాపారానికి రుణాలు పొందేందుకు శిక్షణ, డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌పై రైజ్ సెంటర్‌లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వెయ్యి మందికి పైగా మహిళలు ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలుగా శిక్షణ పొందారు. వివిధ యూనిట్లు స్థాపించి తమ కుటుంబాలకు తోడుగా నిలుస్తున్నారు.

ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త: కూటమి ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఒక కుటుంబం ఒక పారిశ్రామికవేత్త సంకల్పాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు రైజ్ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. స్కిల్లింగ్, మార్కెటింగ్ అనుసంధానానికి రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్, అలీప్, వికాశ్ వంటి సంస్థలతో ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. మహిళలకు స్కిల్ డెవలప్‌మెంట్, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, సోషల్ మీడియా వినియోగం వంటి అంశాలలో పూర్తిస్థాయిలో శిక్షణ అందిస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.

5వేల మంది మహిళలను ఆంత్రప్రెన్యూర్స్‌ లక్ష్యంగా: రైజ్ సెంటర్ నిర్వహణకు 1.67 కోట్ల రూపాయలు మంజూరు చేయాలని నీతి ఆయోగ్‌కు అధికారులు ప్రతిపాదనలు పంపించారు. రైజ్‌ సెంటర్‌ ద్వారా ప్రస్తుతం వెయ్యి మందికి శిక్షణ అందించగా భవిష్యత్తులో జిల్లాలో 5వేల మంది మహిళలను ఆంత్రప్రెన్యూర్స్‌గా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో అధికారులు అడుగులు వేస్తున్నారు. జిల్లా వ్యాప్తంగా రైజ్‌ సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు చేయాలని యోచిస్తున్నారు.

‘స్టేట్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం’ : సేవా, తయారీ రంగాల్లో సూక్ష్మ పరిశ్రమల ఏర్పాటును ప్రోత్సహించి, స్వయం ఉపాధి అవకాశాలను విస్తృతం చేయాలన్నది ప్రభుత్వ ఆలోచన. ‘ఒక కుటుంబం-ఒక పారిశ్రామికవేత్త’ లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక పారిశ్రామికవేత్తను తయారు చేయాలన్నది ప్రభుత్వ లక్ష్యం. దీనికి ‘స్టేట్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ గ్యారంటీ ప్రోగ్రాం’ అమలు చేయాలన్నది సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచన అని గతంలోనే తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ మేరకు రాష్ట్ర ఎంఎస్‌ఎంఈ డెవలప్‌మెంట్‌ కార్పొరేషన్‌ విధానాలను తయారు చేసింది. వాటిని ఇప్పటికే సీఎం పరిశీలనకు పంపింది.

మహిళల స్వయం కృషి - వరుసగా మూడోసారి జాతీయ అవార్డు

కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడకు కంపెనీలు - ఉపాధి పొందుతున్న మహిళలు

TAGGED:

EMPLOYMENT FOR WOMEN
RISE FOR WOMEN DEVELOPMENT
WOMEN AS ENTREPRENEURS
RISE CENTER IN AP
RISE CENTRE IN NTR DISTRICT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.