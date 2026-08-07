పుట్టుకతోనే మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ వ్యాధి - పట్టుదలతో బ్యాంక్లో ఉద్యోగం సాధించిన రూపా శ్రీనివాస్
పుట్టుకతోనే అరుదైన మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ వ్యాధితో బాధపడుతున్న రూపా శ్రీనివాస్ - కుమారుడికి అన్నీ తానై అండగా నిలిచిన తండ్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 7:32 PM IST
Bank Cashier Srinivas Success YUVA Story : జీవితం కొన్నిసార్లు కఠినమైన పరీక్షలు పెడుతుంది. అడుగులు వేయాల్సిన కాళ్లు, పనులు చేయాల్సిన చేతులు సహకరించకపోతే లోకం దృష్టిలో ఆ జీవితం ఒక ప్రశ్నార్థకం. ఐతే, అదే శరీరాన్ని తన ఆత్మవిశ్వాసానికి బానిసగా మార్చుకుని వైకల్యాన్ని జయించి విజయ శిఖరాలను అధిరోహించవచ్చని నిరూపిస్తున్న శ్రీనివాస్ కథ ఇది. పుట్టుకతోనే అరుదైన మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ వ్యాధి బారిన పడి శరీరంలో కేవలం 10% మాత్రమే స్పర్శ ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో అడుగులు వేసి ఏపీ గ్రామీణ బ్యాంకులో క్యాషియర్గా సేవలు అందిస్తున్నాడు.
పుట్టుకతోనే అరుదైన వ్యాధి : ఊపిరి సినిమాలో ఓ ప్రమాదంలో హీరో ప్రమాదానికి గురై చక్రాల కుర్చీకే పరిమితం అవుతాడు. దానిలో అతను సంపన్నుడు కనుక అతను తన రోజు వారి కార్యక్రమాల కోసం పనివాళ్లను పెట్టుకున్నాడు. ఏలూరుకు చెందిన ఓ యువకుడు పుట్టుకతోనే అరుదైన వ్యాధికి గురి కావడంతో కాళ్లు, చేతులు పని చేయకుండా పోయాయి. దీంతో చక్రాల కుర్చీకి పరిమితం అయ్యాడు. అయినా నిరుత్సాహ పడకుండా కుటుంబ సభ్యుల ప్రొత్సహంతో ఉన్నత చదువులు చదవడమే కాకుండా బ్యాంక్ కొలువును సాధించి నేటి యువతకు స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నాడు.
10 శాతం మాత్రమే స్పర్శ : చక్రాల కుర్చీలో ఉన్న యువకుడి పేరు రూపా శ్రీనివాస్. ఏలూరుకు చెందిన మురళీ, నాగ సత్యవతి దంపతుల కుమారుడు. పుట్టుకతోనే రూపా శ్రీనివాస్ అరుదైన మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనే వ్యాధికి గురయ్యాడు. రూపా శ్రీనివాస్ కాళ్లు, చేతుల్లో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే స్పర్శ ఉంటుంది. దీంతో ఏ పని చేయలేడు. కుమారుడి ఆరోగ్య పరిస్థితి చూసి అవేదన చెందిన తల్లిదండ్రులు రూపా శ్రీనివాస్ను అనేక హస్పిటల్స్కు తిప్పారు. కానీ ప్రయోజనం లేకుండా పోయింది.
నాకు పుట్టుకతోనే అరుదైన మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనే వ్యాధి వచ్చింది. దీని వల్ల శరీరంలో రక్త సరఫరా సాధారణ వ్యక్తికి జరిగినట్లు జరగదు. శరీరంలో రక్తం కింది నుంచి పైకి వస్తే పైనే ఉండిపోతుంది. కాళ్లు, చేతుల్లో కేవలం 10 శాతం మాత్రమే స్పర్శ ఉంటుంది. దీంతో ఏ పని చేయలేను. నేను ఎమ్సీఏ పూర్తి చేయడానికి కారణం మా నాన్నే. ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు అనుకోకుండా ఒకరోజు పడిపోయా. ఈ ఘటన జరిగే వరకు నా జీవితం ఒకలా ఉండేది. దీని తరువాత మరోలా మారిపోయింది. నేను చదువుకోవడానికి మా నాన్నా చాలా ప్రయత్నాలు చేశారు. - రూపా శ్రీనివాస్, ఏపీజీవీబీలో ఉద్యోగం సాధించిన యువకుడు
బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాల కోసం శిక్షణ : ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటే కుమారుడిని వివిధ రకాల ఆలోచనలు చుట్టు ముడతాయని రూపా శ్రీనివాస్ను వారి తల్లిదండ్రులు ప్రత్యేక రక్షణ తీసుకుని చదివించారు. శ్రీనివాస్ ఎంసీఏ పూర్తి చేసి ఓ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో ఉద్యోగం కూడా సాధించారు. ఆ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థ ముందులో వర్క్ ఫ్రం హోం చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చింది. తర్వాత రోజుల్లో రూపా శ్రీనివాస్ ఖచ్చితంగా ఆఫీస్కు రావాలని చెప్పడంతో ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేశారు. అప్పుడు ఇంట్లో ఉండే బ్యాంకింగ్ ఉద్యోగాల కోసం శిక్షణ తీసుకున్నారు. బ్యాంకింగ్ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించి ఏలూరులోని ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రామీణ బ్యాంక్లో క్యాషియర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.
తన కుమారుడికి మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ అనే వ్యాధి ఉంది. దానివల్ల అతను నడవలేకపోయాడు. అందరిలాగా తిరగలేకపోయాడు. శ్రీనివాస్ బాగా చదువుతున్నాడని నేను గుర్తించిన రోజు బాగా చదివించాలనుకున్నా. తను కూడా మంచిగా చదువుకున్నాడు. నా కుమారుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని కోరుకున్నా. తను నా కోరికను తీర్చాడు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగం సాధించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. - మురళీ, రూపా శ్రీనివాస్ తండ్రి
సంతోషంలో తల్లిదండ్రులు : తమ కుమారుడి పరిస్థితి చూసి చాలా అవేదన కలిగిందని రూపా శ్రీనివాస్ తల్లిదండ్రులు మురళీ, నాగ సత్యవతి తెలిపారు. అయినా తమ కుమారుడిలో ప్రతిభను చూసి తనను చదువులో ప్రొత్సహించామని చెప్పారు. రూపా శ్రీనివాస్ మంచి మేధస్సు కలిగిన యువకుడని, వస్తున్న టెక్నాలజీని సులభంగా అర్థం చేసుకుంటారని అంటున్నారు. అంగవైకల్యమున్న విషయాన్ని శ్రీనివాస్ మర్చిపోయేలా చేస్తున్నామని తల్లిదండ్రులన్నారు. శ్రీనివాస్కు బ్యాంక్ ఉద్యోగం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని పేర్కొన్నారు.
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