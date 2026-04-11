మచిలీపట్నంలో క్షుద్రపూజల కలకలం - భయాందోళనకు గురవుతున్న స్థానికులు
32 కుటుంబాలకు చేతబడి చేశారంటూ గిలకలదిండి ప్రాంతంలో వదంతులు - క్షుద్రపూజల వదంతులపై పోలీసులను ఆశ్రయించిన ప్రజలు - వదంతులు సృష్టిస్తున్న వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికుల డిమాండ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 7:53 PM IST
Black Magic Rumors at Kirshna District: కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నంలోని గిలకలదిండి ప్రాంతంలో క్షుద్రపూజ స్థానికంగా కలకలం రేపింది. తమ గ్రామంలో కొందరు వ్యక్తులు చేతబడి చేస్తున్నారంటూ స్థానికులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. 32 కుటుంబాలను లక్ష్యంగా చేసుకొని ఈ అఘాయిత్యాలకు పాల్పడుతున్నారని బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. క్షుద్రపూజ వదంతులు సృష్టిస్తున్న వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
అసలేం జరిగిందంటే?
కృష్ణాజిల్లా మచిలీపట్నం సముద్ర తీర ప్రాంతానికి సమీపంలో ఉన్న గిలకలదిండి ప్రధానంగా మత్స్యకార గ్రామం. ఇక్కడ గత కొన్ని రోజులుగా క్షుద్రపూజల వదంతులు స్థానికులను నిద్రపోనివ్వడం లేదు. ఈ ప్రాంతంలోని ముగ్గురు వ్యక్తులు 32 కుటుంబాలకు చేతబడి చేశారని, ఇందుకోసం అర్ధరాత్రి వేళల్లో జంతుబలులు కూడా నిర్వహించారనే వార్తలు వ్యాపించాయి. దీంతో ఆ ప్రాంత వాసులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
క్షుద్రపూజల తాలూకు ఆనవాళ్లు (నిమ్మకాయలు, పసుపు, కుంకుమ, బొమ్మలు) కనిపించడంతో గ్రామస్థులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. ఈ విషయం తెలిసినప్పటి నుంచి గిలకలదిండి వాసులు ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందోనని ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని గడుపుతున్నారు.
చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులకు అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం : గత కొద్ది రోజులుగా గ్రామంలోని చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులకు అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యానికి గురవ్వడం ఈ అనుమానాలకు మరింత ఆజ్యం పోసింది. రకరకాల వ్యాధులతో ఇబ్బంది పడుతున్నామని, ఇదంతా క్షుద్రపూజల ప్రభావమేనని బాధితులు నమ్ముతున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై తొలుత గ్రామ పెద్దలకు ఫిర్యాదు చేసినా ఫలితం లేకపోయిందని స్థానికులు వాపోతున్నారు.
ఏ క్షణాన ఏమి జరుగుతుందో అనే భయంతో : చేతబడి విషయాన్ని గ్రామ పెద్దలకు తెలియపరచగా విచారణ చేపడుతున్నామంటూ కాలయాపన చేశారు. దీంతో బాధితులు పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పోలీసులు, గ్రామ పెద్దలు ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టకపోవడంతో ఏ క్షణాన ఏమి జరుగుతుందో అనే భయంతో గిలకలదిండి వాసులు భయాందోళనకు గురవుతున్నారు.
కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి : పోలీసులు సైతం న్యాయం చేయకపోగా చేతబడి చేశారని అనుమానిస్తున్న వ్యక్తులకి కొమ్ము కాస్తున్నారు అని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. క్షుద్రపూజల పేరిట భయాందోళనకు గురి చేస్తున్న కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఇలాంటి చర్యలు పునరావృతం కాకుండా గిలకలదిండి ప్రాంతంలో పటిష్ట చర్యలు చేపట్టాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. తమకు రక్షణ కల్పించాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు.
