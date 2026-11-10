20న జడ్పీ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక - ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న ఆశావహులు
Zilla Parishad Chairperson posts : అధికార కూటమి నుంచి జడ్పీటీసీ సభ్యులుగా గెలిచినవారిని జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ పీఠం రామని ఆహ్వానిస్తోంది. 27 జిల్లాల్లో ఛైర్పర్సన్ పదవుల్ని కూటమి కైవసం చేసుకోనుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 5:21 PM IST
అధికార కూటమి నుంచి జడ్పీటీసీ సభ్యులుగా గెలిచినవారిని జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ పీఠం రమ్మని ఆహ్వానిస్తోంది. ఎన్నికల్లో ఘనవిజయంతో అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా మినహా మిగతా 27 జిల్లాల్లో ఛైర్పర్సన్ పదవుల్ని కూటమి కైవసం చేసుకోనుంది. 20న జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక నిర్వహించాలని ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది. దీంతో ఛైర్పర్సన్ పదవులు ఆశిస్తున్న కూటమి నేతలు వారి ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేశారు.
జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ పదవుల పంపిణీపై కూటమి పార్టీల మధ్య చర్చలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. ప్రాథమికంగా ఒక అవగాహనకు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మార్పులు జరిగే అవకాశముందని సమాచారం. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీల్లో ఎవరికి ఎన్ని స్థానాలు, ఏయే స్థానాలన్న విషయాన్ని ఇంకా ప్రకటించకపోవడంతో ఆశావహుల్లో ఉత్కంఠ కొనసాగుతోంది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఒకరి పేరే దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తుండగా, మరికొన్ని జిల్లాల్లో ముగ్గురు, నలుగురు పోటీలో ఉన్నారు.
శ్రీకాకుళంలో జనసేన పార్టీ నుంచి సుడా ఛైర్మన్ కొరికాన రవికుమార్ భార్య భవాని (ఎల్ఎన్పేట) పదవి ఆశిస్తున్నారు. ఏ కారణం చేతనైనా జనసేన నుంచి మారితే, టీడీపీ నుంచి తమ్మినేని సుజాత (ఆమదాలవలస), బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు సిరిపురం తేజేశ్వరరావు భార్య త్రివేణి (హిరమండలం) కూడా ఆశావహుల్లో ముందు వరుసలో ఉన్నారు. విజయనగరంలో మార్క్ఫెడ్ ఛైర్మన్ కర్రోతు బంగార్రాజు కుమార్తె చంద్రకళ (పూసపాటిరేగ), మజ్జి శ్రీనివాస్ కుమార్తె సిరిసహస్ర (తెర్లాం) బరిలో ఉన్నారు. 2024 ఎన్నికల్లో జనసేనతో పొత్తులో భాగంగా నెల్లిమర్ల టికెట్ వదులుకున్నానని, తన కుమార్తెకు అవకాశం ఇవ్వాలని ఈ సందర్భంగా బంగార్రాజు కోరుతున్నారు.
అక్కడ జనసేన నుంచి : పార్వతీపురం మన్యంలో టీడీపీ నుంచి మాజీ ఎంపీ ప్రదీప్ చంద్రదేవ్ కుమారుడు వీరేశ్చంద్రదేవ్ (కురుపాం) రేసులో ముందంజలో ఉన్నారు. కేంద్ర మాజీ మంత్రి కిశోర్చంద్రదేవ్ ఆయనకు పెదనాన్న అవుతారు. విశాఖపట్నంలో టీడీపీ నుంచి మాజీ ఎంపీపీ, మాజీ జడ్పీటీసీ సభ్యుడు గాడు వెంకటప్పడు భార్య అలివేణి (భీమిలి) ప్రయత్నిస్తున్నారు. వెంకటప్పడు 2024 ఎన్నికల ముందు వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరారు. సుఖవాసి అజయ్ (పెందుర్తి) కూడా రేసులో ఉన్నారు. అనకాపల్లిలో టీడీపీ నుంచి కిలపర్తి రాజేశ్వరి (దేవరాపల్లి) పదవి ఆశిస్తున్నారు. ఆమె మాజీ ఎంపీపీ కిలపర్తి భాస్కరరావు భార్య. జనసేన నుంచి సేనాపతి రత్నం (రాంబిల్లి), పోతల భవాని (బుచ్చయ్యపేట) రేసులో ఉన్నారు.
కాకినాడలో మాజీ ఎమ్మెల్యే, కాకినాడ రూరల్ నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి పిల్లి అనంతలక్ష్మి రేసులో ఉన్నారు. జనసేన నుంచి బుర్రా దివ్య సునీతారాజ్ (పెద్దాపురం) పదవి ఆశిస్తున్నారు. డా.బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మాజీ మంత్రి గొల్లపల్లి సూర్యారావు కుమార్తె, రాజోలు నియోజకవర్గ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి అమూల్య (మామిడికుదురు), వీరసత్యకుమారి (ఐపోలవరం) పదవి ఆశిస్తున్నారు. వీరసత్యకుమారి కేసనకుర్రు పంచాయతీకి రెండుసార్లు సర్పంచ్గా పని చేశారు. గతంలో ముమ్మడివరం అసెంబ్లీ టికెట్ చివరి నిమిషంలో చేజారింది. పోలవరంలో టీడీపీ నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్యే వంతల రాజేశ్వరి (అడ్డతీగల), తీగల ప్రభ (గంగవరం), గొర్లె అమ్మాజీ (వై.రామవరం) పోటీ పడుతున్నారు. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీషాదేవి తీగల ప్రభకు మద్దతిస్తున్నారు. పార్టీ వంతల రాజేశ్వరివైపు మొగ్గు చూపుతున్నట్టు సమాచారం అందుతోంది.
రేసులో చింతమనేని ప్రభాకర్ కుమార్తె : తూర్పుగోదావరి జనసేనకు దాదాపు ఖరారైంది. ఆ పార్టీ నాయకుడు రత్నం అయ్యప్ప భార్య మహేశ్వరిదేవి పదవి ఆశిస్తున్నారు. పశ్చిమగోదావరిలో మొదటి నుంచీ టీడీపీలో ఉన్న ఇందుకూరి రామకృష్ణరాజు (గణపవరం) ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఏలూరు జిల్లాలో పెదవేగి నుంచి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన ఎమ్మెల్యే చింతమనేని ప్రభాకర్ కుమార్తె నవ్యశ్రీ రేసులో ముందున్నారు. నవ్యశ్రీ దిల్లీ యూనివర్సిటీ నుంచి పొలిటికల్ సైన్స్లో పీజీ చేశారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి కోట పుల్లమ్మ (గంపలగూడెం) రేసులో ముందున్నారు. ఎంటెక్ చదివిన ఆమె గంపలగూడెం సర్పంచిగా పని చేశారు. గంపలగూడెం జడ్పీటీసీ జనరల్ మహిళకు రిజర్వు అయినప్పటికీ జడ్పీ ఛైర్పర్సన్ను చేయాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఎస్సీ సామాజికవర్గానికి చెందిన పుల్లమ్మను అక్కడి నుంచి పోటీ చేయించినట్లు పార్టీ వర్గాల సమాచారం. ఆమె తండ్రి కోట లక్ష్మయ్య గతంలో సర్పంచిగా పనిచేశారు. జిల్లేపల్లి సుధీర్బాబు (పెనుగంచిప్రోలు) కూడా పదవి ఆశిస్తున్నారు. బీఈడీ చదివిన సుధీర్ పెనుగంచిప్రోలు సర్పంచిగా పనిచేశారు.
కృష్ణా జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి విక్కుర్తి జయలక్ష్మి (అవనిగడ్డ), దండపూడి పూజిత (కంకిపాడు), ప్రవళి (పమిడిముక్కల) రేసులో ఉన్నారు. జయలక్ష్మి అవనిగడ్డ టీడీపీ ఇన్ఛార్జి విక్కుర్తి శ్రీనివాస్ భార్య. పూజిత భర్త దండమూడి చౌదరిపై వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 20కిపైగా కేసులు పెట్టారు. తాతినేని ప్రవళి న్యాయవాదిగా పనిచేస్తూ పార్టీ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటున్నారు. గుంటూరు జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి దారా అరుణ (వట్టిచెరుకూరు), దొప్పల ఉషాకిరణ్మయి (పెదనందిపాడు) పోటీపడుతున్నారు. పల్నాడు జిల్లాలో జనసేన నుంచి బొర్రా అనిత (ముప్పాళ్ల) ఆశావహుల్లో ముందున్నారు. బాపట్ల జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి పూషడపు రోహిణి (చెరుకుపల్లి), కొనసాని రమాదేవి (నిజాంపట్నం) రేసులో ఉన్నారు. ప్రకాశం జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి వలేటివారిపాలెం జడ్పీటీసీ సభ్యుడు కోరుకొండ అంజిబాబు పేరు పరిశీలనలో ఉంది.
రేసులో మాజీ ఎమ్మెల్యేలు : మార్కాపురం జిల్లాలో దోర్నాల జడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా గెలిచిన కందుల రామిరెడ్డి పేరు దాదాపు ఖరారైనట్టు పార్టీ వర్గాల సమాచారం. నెల్లూరు జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి కోవూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే పోలంరెడ్డి శ్రీనివాస్రెడ్డి (ఇందుకూరుపేట), ఉదయగిరి మాజీ ఎమ్మెల్యే కంభం విజయరామిరెడ్డి (దుత్తలూరు) రేసులో ఉన్నారు. తిరుపతి జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి సత్యవేడు మాజీ ఎమ్మెల్యే హేమలత, కేంద్ర మాజీ మంత్రి పనబాక లక్ష్మి కుమార్తె చేతన (శ్రీకాళహస్తి) రేసులో ఉన్నారు. అనంతపురం జిల్లాలో గార్లదిన్నె జడ్పీటీసీ సభ్యుడు గంజే నాగరాజుకు ఛైర్పర్సన్ పదవి ఖరారు కావచ్చంటున్నారు. పోలింగ్కు ముందు పలువురి పేర్లు వినిపించినా, ఫలితాలు వెలువడ్డాక ఆయనొక్కరి పేరే ప్రచారంలో ఉంది. కర్నూలు జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి గతంలో మంత్రాలయం ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశించిన ఉలిగయ్య (కౌతాళం) పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. శంకరమ్మ (ఆదోని-2), డా.షేక్ సాదికా (దేవనకొండ), జ్ఞానేశ్ (కోసిగి), గీతా కుమారి (తుగ్గలి) కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు.
నంద్యాలలో వెలుగోడు నుంచి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైన రమణారెడ్డి పేరు వినిపిస్తోంది. శ్రీకాంత్రెడ్డి (సిరివెళ్ల), రాజశేఖరరెడ్డి (ఆళ్లగడ్డ) కూడా రేసులో ఉన్నారు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో జనసేన నుంచి చిలకం మధుసూదన్రెడ్డి (పుట్టపర్తి) పేరు దాదాపు ఖరారైంది. చివరి నిమిషంలో ఏదైనా మార్పు జరిగితే టీడీపీ నుంచి పరిటాల శ్రీరామ్ (నల్లచెరువు)కు అవకాశం దక్కొచ్చు. కడప జిల్లాలో ఈ జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్ పదవి బీజేపీకి ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ఆ పార్టీ నుంచి జమ్మలమడుగు ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి అన్న కుమారుడు రాజేశ్రెడ్డి రేసులో ఉన్నారు. బీజేపీకి మరో జిల్లా ఏదైనా ఇస్తే అప్పుడు టీడీపీ నుంచి మాజీ ఎమ్మెల్సీ పుత్తా నరసింహారెడ్డి (వీరపనేనిపల్లె), భారతి (పులివెందుల) పేర్లు పరిశీలించే అవకాశముంది. అన్నమయ్య జిల్లాలో గాలివీడు నుంచి జడ్పీటీసీ సభ్యుడిగా ఎన్నికైన టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ప్రసాద్బాబు పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. ఆయన మాజీ ఎమ్మెల్యే పాలకొండ్రాయుడి కుమారుడు. చిత్తూరు జిల్లాలో టీడీపీ నుంచి శైలజా తేజోమూర్తి (పూతలపట్టు) పేరు దాదాపు ఖరారైంది. మమతశ్రీ (గుడిపాల), సుచిత్ర జయప్రకాశ్ (బంగారుపాళ్యం), జాహ్నవి బాబు (పాలసముద్రం) కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
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