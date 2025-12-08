ETV Bharat / state

ప్రభుత్వ ఉద్యోగులారా బీ అలర్ట్ - మీ 'ప్రచార' వీడియో చిక్కిందో ఉద్యోగం ఊస్టే

జోరుగా సాగుతున్న గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రచారం - ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ఒక అభ్యర్థికి, రాజకీయ పార్టీకి వ్యతిరేకంగానో, సానుకూలంగానో ఉంటే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్​ఈసీ హెచ్చరిక

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 8, 2025 at 12:06 PM IST

Telangana Panchayat Elections 2025 : కొంతమంది ఉద్యోగులు ఏదో ఒక అభ్యర్థికి, రాజకీయ పార్టీకి వ్యతిరేకంగానో, సానుకూలంగానో ఉంటూ సందర్భం వచ్చినప్పుడు తమ మనోభావాలను చెప్తుంటారు. ఆ సన్నివేశాన్ని దృశ్య, శ్రవణ రూపకం (ఆడియో, వీడియో) ద్వారా ఎవరైనా చిత్రీకరించి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి లేదా అందుబాటులో ఉన్న యంత్రాంగానికి పంపినా, ప్రసార మాధ్యమాలు వాట్సప్‌, ఫేస్‌బుక్ గ్రూపుల్లో పోస్టు చేసినా ఇక అంతే సంగతులు. సదరు ఉద్యోగులు తమ ఉద్యోగాలను పోగొట్టుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి వాటిపై నిరంతర నిఘా ఉంటున్న క్రమంలో అభ్యర్థులు, పార్టీలు ఏర్పాటు చేసే మీటింగ్​లకు హాజరు కావడం, పరనింద, ఇష్టారీతిన మాట్లాడటం, ప్రభుత్వ పథకాలను విమర్శించడం లాంటి చర్యలకు దిగే ప్రభుత్వ ఉద్యోగులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడానికి తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం తమ నిబంధనలకు పదును పెట్టింది.

ఇలా చేస్తే మీ ఉద్యోగం పోతుంది :

  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు తమను ఎవరూ గమనించడం లేదని రాజకీయ, అభ్యర్థుల పార్టీల సభల్లో లేదా మీటింగ్​లో చురుకుగా పాల్గొంటే చాలు, వారి ఫొటోలు లేదా వీడియో అధికారులకు అందినా, సోషల్ మీడియాలో పొందుపర్చినా జరగాల్సిన నష్టం వెంటనే జరిగిపోతుంది.
  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు వాట్సప్‌, ఫేస్‌బుక్​ గ్రూపుల్లో రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతికూలంగా, అనుకూలంగా పోస్టులు నమోదు చేసినా కఠినమైన చర్యలు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. తొలుత జాబ్​ నుంచి తొలగింపు వేటుపడ్డాకే, మరో ఆలోచన చేస్తారన్నది మర్చిపోకూడదు. అందుకే ఉద్యోగస్థులు తస్మాత్‌ జాగ్రత్త ఉండాలి.

ఎన్నికల నియమావళిని కచ్చితంగా పాటించాలి : ఆధారాలు ఉంటే అనుకూలంగా, వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించే ఉద్యోగులపై చర్యలు తీసుకుంటామని అధికారులు తెలిపారు. ఎన్నికలు ముగిసే వరకు రాజకీయ నేతలతో సన్నిహితంగా మెలగొద్దని సూచించారు. ఎన్నికల నియమావళిని కచ్చితంగా పాటించాలని స్పష్టం చేశారు. అందరు పార్టీలను, అభ్యర్థులను సమ న్యాయంతో చూడాలని కోరారు. ఉద్యోగులు ఆ అభ్యర్ధి గెలుస్తాడు, ఈ పార్టీ ఓడిపోతాడనే వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను బహిరంగంగా వ్యక్తం చేయవద్దని వివరించారు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అంశాలు :

  • పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మతాలు, కులాలు, ప్రాంతాల ప్రాతిపదికన ఓట్లు అడగకూడదు. ఫలానా వర్గానికి ఓటు వేయవద్దని చెప్పే హక్కు లేదు. ప్రచారానికి ప్రార్థనా మందిరాలను వేదికగా ఉపయోగించకూడదు. ఓటర్లకు డబ్బు, మద్యం, బహుమతులు, ఇతరత్రా లోబరచుకునే చర్యలు చేపట్టద్దు.
  • ఒక అభ్యర్థి ప్రజా జీవితానికి సంబంధంలేని వ్యక్తిగత విషయాలపై ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయకూడదు. ఎన్నికల ప్రవర్తనా నియమావళి ప్రకారం ఏదేని రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థిగానీ, ఇతర ప్రధాన నేతలుగానీ గ్రామాల్లో విభేదాలు తీవ్రం చేయవద్దు. కులమతాలు, వర్గాల మధ్య విద్వేషాలు సృష్టించే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనకూడదు.
  • గ్రామాల్లోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్​ భవనాలు, గోడలపై యజమానుల రాతపూర్వక అనుమతి లేనిదే ఎన్నికల రాతలు రాయకూడదు. ఫ్లెక్సీలవంటివి కూడా కట్టకూడదు. ఒకరి పోస్టర్లను మరొకరు తొలగించకూడదు. ఫిర్యాదులు ఉన్నచోట అధికారుల సమక్షంలో రాతలను చెరిపివేయడం, ఫ్లెక్సీల తొలగింపు, జరిమానాలు వేయడం వంటివి చేపడతారు.
  • అభ్యర్థులు ముద్రించే పోస్టర్లు, నమూనా బ్యాలెట్లు, కరపత్రాలు తదితరాలన్నింటిపై ప్రచురణకర్త పేరు, చిరునామా, సంఖ్య తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. ఒక అభ్యర్థి విజయావకాశాలను దెబ్బతీసేలా తప్పుడు ప్రకటనలు చేయకూడదు. సాంకేతికత పెరిగినందునా ఈసారి ఫిర్యాదులు పెరిగే అవకాశం ఉంది.
  • ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేవారు డిక్లరేషన్‌లో పూర్తి సమాచారం నింపాలి. అన్ని ధ్రువపత్రాలను సమర్పించాలి. ఇతరులు అభ్యంతరం చెప్పిన విషయాలను రిటర్నింగ్‌ అధికారి నోటీసు బోర్డుపై ప్రదర్శిస్తారు. నిబంధనలకు అనుగుణంగా నామినేషన్‌ అనుమతించాలా? తిరస్కరించాలా? అనే అంశాన్ని నిర్ణయిస్తారు.
  • తెలంగాణ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిఘా బృందాలను ఏర్పాటు చేసింది. వ్యయ పరిశీలకుల బృందంతో పాటు వీడియో చిత్రీకరణ బృందం, ఫ్లయింగ్‌ స్క్వాడ్, మానిటరింగ్‌ కమిటీ, స్టాటిస్టికల్‌ సర్వైవలెన్స్‌ బృందాలు ఉంటాయి. అభ్యర్థులు నిబంధనలు అతిక్రమించవద్దు.

పంచాయతీ ఎన్నికల్లోనూ అత్తాకోడళ్ల పోరు! - రోజురోజుకీ వేడెక్కుతున్న ఎన్నికల ప్రచారం

సర్పంచ్​ పీఠంపై స్థిరాస్తి వ్యాపారుల కన్ను - డబ్బు ఖర్చుకు లెక్కే లేదు!

ఒక్కఛాన్స్ ప్లీజ్! - పంచాయతీ ఎన్నికల్లో యువగళం

