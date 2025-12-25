లైసెన్స్ కావాలంటే డ్రైవింగ్ చేయాల్సిన పనిలేదిక్కడ! - కొంత ముట్టచెబితే అంతా వారే చూసుకుంటారు!
కామారెడ్డి రవాణా కార్యాలయంలో నామమాత్రంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పరీక్ష! - నిబంధనలు పట్టించుకోని సిబ్బంది - చక్రం తిప్పుతున్న ఏజెంట్లు - దరఖాస్తుదారులకు బదులుగా పరీక్ష రాసిన వైనం
Published : December 25, 2025 at 8:43 PM IST
Irregularities in driving license test In Kamareddy : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో మరణాల సంఖ్యను తగ్గించేందుకు కామారెడ్డి జిల్లా పోలీసుశాఖ తీవ్ర కసరత్తు చేస్తోంది. వాహనదారులకు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పరీక్షలను చేస్తూ రహదారి నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తున్న చోదకులకు జరిమానాలు విధిస్తోంది. వాహన చోదకులకు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మంజూరు చేసే కామారెడ్డి రవాణా శాఖ కార్యాలయంలో(ఆర్టీఏ) నిబంధనలు పట్టించుకోకపోవడమనేది విస్తుగొలుపుతోంది. కొంతమంది సిబ్బంది చేసే పనుల కారణంగా మొత్తం రవాణాశాఖకే చెడ్డపేరు వస్తోంది. లైసెన్స్ల జారీ ప్రక్రియలో ఏజెంట్లు చక్రం తిప్పుతున్నారు. దరఖాస్తుదారుల నుంచి కొంత మొత్తంలో స్వీకరించి మొత్తం పనులను వారే చక్కబెడుతున్నారు.
సిబ్బందే రాశారు : వెహికల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రావాలంటే తొలుత లెర్నింగ్ లైసెన్స్ (ఎల్ఎల్ఆర్) పరీక్ష రాయాలి. ఈ పరీక్ష రాసేందుకు కోసం మంగళవారం కామారెడ్డి ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి దరఖాస్తుదారులు వచ్చారు. కాగా ఈ పరీక్షను సంబంధిత కార్యాలయ సిబ్బందే స్వయంగా రాస్తున్న ఉదంతం 'ఈనాడు- ఈటీవీ' పరిశీలనలో మంగళవారం వెలుగులోకి వచ్చింది. లైసెన్స్ దరఖాస్తుదారుల్ని పక్కనే కూర్చొబెట్టుకొని వారికి బదులుగా అధికారులే రాయడం విస్తుగొలుపుతోంది. మరికొంతమంది దరఖాస్తుదారులు లేకున్నప్పటికీ సిబ్బందే రాయడం ఇక్కడి పరిస్థితి ఎంతదారుణంగా ఉందనే విషయాన్ని అద్దం పడుతోంది. ఇదేంటని సదరు సిబ్బందిని ప్రశ్నించగా దరఖాస్తుదారుడు టాయ్లెట్కు వెళ్లాడని అందుకే రాస్తున్నానని చెప్పడం గమనార్హం. దీనిపై ఇన్ఛార్జి డీటీవో శ్రీనివాస్ను న్యూస్టుడే వివరణ కోరగా ఆయన సమాధానం చెప్పేందుకు నిరాకరించారు.
చక్రం తిప్పుతున్న ఏజెంట్లు : వాహన లైసెన్స్ల కోసం వచ్చిన 9 మంది యువకులతో మాట్లాడగా అందులో ఏడుగురు ఏజెంట్ల ద్వారా వచ్చినవాళ్లేనని తెలిసింది. వారిలో కొంతమందికి లెర్నింగ్ పరీక్ష ఉంటుందని తెలియకపోవడమనేది గమనార్హం. డిజిటల్ సైన్ చేసి, ఆర్టీఏ (రవాణాశాఖ) సిబ్బంది వెంట కూర్చుంటే మొత్తం వారే చూసుకుంటున్నారని తెలిపారు. ఏజెంట్కు రూ.4,200 సమర్పిస్తే ద్విచక్రవాహనం (బైక్), కారుకు లైసెన్సులను ఇప్పిస్తున్నారని చెప్పారు. లైసెన్స్ జారీ చేసేందుకు కీలకమైన డ్రైవింగ్ పరీక్ష నిర్వాహణ అంతంతమాత్రంగానే ఉంది. కారు రివర్స్ డ్రైవ్ చేయకుండానే లైసెన్స్లను ఇస్తున్నారు. ఇదేంటని ప్రశ్నిస్తే డ్రైవింగ్ ట్రాక్ సరిగా లేదని సిబ్బంది షాకులు చెబుతున్నారు.
మీ సేవలో అవకాశమున్నా : డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తుదారులు మీ సేవలో దరఖాస్తు చేసుకొనే అవకాశం ఉంది. ఆన్లైన్లోనూ చేయొచ్చు. కానీ చాలా మంది ఏజెంట్లనే ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఆర్టీఏ కార్యకలాపాలన్నీ ఆన్లైన్ ద్వారా పారదర్శకంగా జరుగుతున్నాయని అధికారులు చెబుతున్నా ఏజెంట్ల వ్యాపారం జోరుగా సాగుతోంది. చాలా పనులకు ఏజెంట్ల ద్వారా వెళ్తే తప్ప పనులు జరగడం లేదని కార్యాలయానికి వచ్చిన వారు వాపోతున్నారు.
డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రెన్యువల్ చేయడం ఎలా? : మీరు కారు, బైకు ఇలా ఏ వాహనం నడపాలన్నా తప్పనిసరిగా ఉండాల్సినవి ఆ వాహన ఆర్సీ, ఇన్సూరెన్స్, పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్తో పాటు ప్రధానంగా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్. నూతన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు వయసు ఆధారంగా కొంతకాలం గడువుతో జారీ చేస్తారు. ఈ గడువు తేదీ ముగిసేలోగా లైసెన్స్ను రెన్యూవల్ చేసుకోవాలి. గడువు ముగిసిన నెల రోజుల్లో రెన్యువల్ చేసుకోకుంటే ఫైన్ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
లైసెన్స్ తేదీ ముగిసి చాలా రోజులైతే జరిమానాతో పాటు మళ్లీ కొత్త డ్రైవింగ్ లైసెన్సు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి వెళ్లి కొత్త లైసెన్స్ మాదిరిగా పరీక్షలు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకే డ్రైవింగ్ లైసెన్సుపై గడువును చూసుకుని రెన్యూవల్ చేసుకోవడం ఉత్తమం. డ్రైవింగ్ లైసెన్సు రెన్యూవల్ కోసం రవాణా శాఖ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగకుండా ఇంట్లోనే స్మార్ట్ఫోన్, కంప్యూటర్, ల్యాప్టాప్లో ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
