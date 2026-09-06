ETV Bharat / state

పురపోరుకు సర్కార్ ముందడుగు - మేయర్‌ ఎన్నిక నిబంధనలు ఖరారు

మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నిర్వహణకు ముందడుగు - మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్‌ను ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకునే నిబంధనలు ఖరారు - కొత్త పాలకవర్గం వచ్చిన 15 రోజుల్లోపు డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్‌ వైస్‌ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలు

New Rules for Municipal Elections
మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్‌ను ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకునే నిబంధనలు ఖరారు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 7:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

New Rules for Municipal Elections : రాష్ట్రంలో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నిర్వహణకు ముందడుగు పడింది. ఇటీవల సవరించిన మున్సిపల్‌ చట్టాలకు అనుగుణంగా నగరపాలక సంస్థల్లో మేయర్, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్‌పర్సన్‌ను ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో, డిప్యూటీ మేయర్, వైస్‌ ఛైర్‌పర్సన్‌ను పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకునే విధానాలను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్ల ఎన్నికకు అనుసరించాల్సిన నిబంధనలు ప్రకటించింది. ఓటర్ల జాబితాల ప్రచురణ, వార్డుల విభజన పూర్తయి 59 నగరపాలక సంస్థలు, పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల గుర్తింపు కోసం షెడ్యూల్‌ విడుదల చేసింది.

మున్సిపల్ ఎన్నికలకు నిబంధనలు ఇవే: నగరపాలక సంస్థల్లో డిప్యూటీ మేయర్, పురపాలక సంస్థలు, నగర పంచాయతీల్లో వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలకు ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీచేసింది. నగరపాలక సంస్థల్లో ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లు వారిలో ఒకర్ని చేతులెత్తే విధానంలో డిప్యూటీ మేయర్‌గా ఎన్నుకోవాలి. పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీల్లో ఎన్నికైన కౌన్సిలర్లు వారిలో ఒకరినే మున్సిపల్‌ వైస్‌ఛైర్మన్‌గా ఎన్నుకుంటారు. మేయర్, ఛైర్మన్‌ ఆధ్వర్యంలో ఈ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో కొత్త పాలకవర్గాలు కొలువుతీరిన 15 రోజుల్లోగా డిప్యూటీ మేయర్, మున్సిపల్‌ వైస్‌ ఛైర్మన్‌ ఎన్నికలకు మేయర్, ఛైర్మన్‌ ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయాలి.

పురపోరుకు సర్కార్ ముందడుగు - మేయర్‌ ఎన్నిక నిబంధనలు ఖరారు (ETV Bharat)

కోరం లేకపోతే ఎన్నిక వాయిదా: ఎన్నికల తేదీ, సమయాన్ని సభ్యులకు కనీసం మూడు రోజుల ముందు తెలియజేయాలి. ఎన్నిక నిర్వహించాలంటే సభ్యుల్లో కనీసం సగం మంది ప్రత్యేక సమావేశానికి హాజరుకావాలి. కోరం లేకపోతే ఎన్నిక వాయిదా వేస్తారు. మొదటి రెండు సమావేశాలకూ కోరం లేకపోతే మూడోసారి కోరంతో సంబంధం లేకుండా ఎన్నిక నిర్వహిస్తారు. ఈ పదవులకు ఒకే అభ్యర్థి నామినేషన్‌ దాఖలుచేసి, మరో సభ్యుడు ప్రతిపాదించి, ఇంకొకరు బలపరిస్తే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటిస్తారు. కనీసం ఇద్దరు పోటీలో ఉంటే చేతులెత్తే విధానంలో ఓటింగ్‌ నిర్వహిస్తారు. ఇద్దరికి సమాన ఓట్లు వస్తే లాటరీ ద్వారా విజేతలను నిర్ణయిస్తారు.

గుర్తింపు పొందిన రాజకీయ పార్టీ తరఫున పోటీచేసే అభ్యర్థులు ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు లేదా ఆయన నియమించిన వ్యక్తి జారీచేసిన అధికారిక అనుమతి పత్రాన్ని ఎన్నికల రోజు ఉదయం 10 గంటల్లోపు ఎన్నికల అధికారికి అందించాలి. గుర్తింపు పొందిన పార్టీ తరఫున ఎన్నికైన కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు పార్టీ విప్‌ను ధిక్కరిస్తే సభ్యత్వం కోల్పోతారు. విప్‌ ధిక్కరించిన సభ్యులపై పార్టీ విప్‌ మూడు రోజుల్లో రాతపూర్వకంగా నివేదిక ఇవ్వొచ్చు.

షోకాజ్‌ నోటీసు జారీ - 7 రోజుల్లో వివరణ: అనంతరం ఎన్నికల అధికారి షోకాజ్‌ నోటీసు జారీచేసి 7 రోజుల్లో వివరణ తీసుకుంటారు. వివరణ పరిశీలించిన తర్వాత సభ్యత్వం కొనసాగాలా? రద్దు చేయాలా? అనే అంశంపై ఉత్తర్వులు జారీచేస్తారు. ఎన్నికకు నిర్దేశించిన రోజు ఇతర కారణాలతో ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించలేకపోతే ఆ మర్నాడే ఎన్నిక నిర్వహించాలి. ఆ రోజు ప్రభుత్వ సెలవు ఉన్నా ప్రక్రియ చేపట్టాలి. ఆ రోజూ ఎన్నిక జరగకపోతే విషయం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి నివేదించి తదుపరి తేదీ నిర్ణయించాలి. ఫలితాలు ప్రకటించాక సమావేశ నిర్వహణ వివరాలను మేయర్, ఛైర్మన్లు రికార్డులో నమోదుచేసి సంతకం చేయాలి. మెజారిటీ సభ్యులు ఆ రికార్డును ధ్రువీకరించాలి. డిప్యూటీ మేయర్, వైస్‌ఛైర్మన్ల పదవిలో ఆకస్మికంగా ఖాళీ ఏర్పడితే ఇదే విధానంలో ఖాళీలను 6 నెలల్లోపు విధిగా భర్తీ చేస్తారు.

14 రోజుల షెడ్యూల్‌ విడుదల: పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎన్నికల నిర్వహణకు 2026 జనవరి 1ని అర్హత తేదీగా నిర్ణయిస్తూ సెప్టెంబరు 3 నాటికి వార్డుల వారీగా ఫొటో ఓటర్ల జాబితాలు ప్రచురించాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నోటిఫై చేసింది. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, ఓటర్ల గుర్తింపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోని అంశం కావటంతో పురపాలక శాఖ కమిషనర్‌ నుంచి అందిన ప్రతిపాదనల మేరకు 59 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మహిళా ఓటర్ల గుర్తింపు కోసం 14 రోజుల షెడ్యూల్‌ను ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ఈ ప్రక్రియను చేపడుతోంది. మరో 41 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో వార్డుల విభజన ఆధారంగా ఓటర్ల జాబితాల రూపకల్పనను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. వారం రోజుల్లో వాటిని ప్రచురిస్తామని ఓ ప్రకటనలో వెల్లడించింది. కోర్టు కేసులు పెండింగ్‌లో ఉన్న మరో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించి న్యాయస్థానాల నుంచి ఉత్తర్వులు విడుదలైన వెంటనే తదుపరి చర్యలు చేపట్టేందుకు సిద్ధమవుతోంది.

పురపాలక ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు యథాతథం - స్పష్టం చేసిన ప్రభుత్వం

ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో కొత్త రూల్స్ - పోలింగ్ కేంద్రాల్లో నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే ఓటు రద్దు

TAGGED:

AP MUNICIPAL ELECTIONS
RULES FOR MUNICIPAL ELECTIONS
మేయర్‌ ఎన్నిక నిబంధనలు ఖరారు
NEW RULES FOR MUNICIPAL ELECTIONS
MUNICIPAL ELECTIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.