గిగ్ వర్కర్ల చట్టం ఎవరెవరికి వర్తిస్తుంది? - కార్మికులకు కలిగే ప్రయోజనాలేంటి?
Telangana Gig Workers Act Rules: రాష్ట్రంలో గిగ్ వర్కర్ల చట్టం అమల్లోకి వచ్చింది. తొమ్మిది రంగాల్లో పని చేస్తున్న 6 లక్షల కార్మికులకు చట్టం వర్తించనుంది. కార్మికులకు ప్రమాద, ఆరోగ్య బీమా లభించనుంది.
Published : November 16, 2026 at 10:40 AM IST
గిగ్ వర్కర్లకు సామాజిక భద్రత, రక్షణ, బీమాను అందించడానికి రూపొందించిన గిగ్ వర్కర్స్ చట్టం 2026 నియమ నిబంధనలను ప్రభుత్వం అమల్లోకి తెచ్చింది. 'తెలంగాణ ప్లాట్ఫామ్ ఆధారిత గిగ్ వర్కర్స్ (రిజిస్ట్రేషన్, సామాజిక భద్రత, సంక్షేమం) నియమాలు-2026' పేరుతో నిబంధనలు తీసుకొచ్చింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 6 లక్షలకు పైగా కార్మికులకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది.
దీంతో గిగ్ వర్కర్లు సామాజిక భద్రత, న్యాయమైన పని పరిస్థితులు, ఫిర్యాదుల పరిష్కార యంత్రాంగం వంటి సదుపాయాలను పొందుతారు. కర్ణాటక, రాజస్థాన్, బిహార్, ఝార్ఖండ్ రాష్ట్రాల్లో ఇప్పటికే గిగ్ వర్కర్ల చట్టం ఉంది. కానీ చట్టాన్ని రూపొందించడంతో పాటు దాని నిర్దిష్ఠ నిబంధనలను కూడా అమల్లోకి తెచ్చిన తొలి రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది.
ఈ చట్టం ఎవరికి వర్తిస్తుంది?
ఈ చట్టం తెలంగాణలో స్థానికంగా ఉన్నా లేదా బయటి నుంచి పని చేస్తూ రాష్ట్రంలో సేవలు అందించే ప్రతి సంస్థకు వర్తిస్తుంది. రైడ్ షేరింగ్, ఫుడ్, గ్రాసరీ డెలివరీ, లాజిస్టిక్స్, ఈ-మార్కెట్ ప్లేస్లు, వృత్తిపరమైన సేవలు, హెల్త్ సర్వీసెస్, ట్రావెల్, ఆతిథ్యం, కంటెంట్ అండ్ మీడియా సహా తొమ్మిది సేవా రంగాలు ఈ చట్టం పరిధిలోకి రానున్నాయి. ఆయా సంస్థలు ప్రభుత్వం దగ్గర వాటి వివరాలు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. 60 రోజుల్లోపు వాటి కార్మికులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని కార్మిక శాఖకు సమర్పించాలి. అలాగే సంస్థలో కొత్తగా చేరిన వారి వివరాలను 30 రోజుల్లోపు అందించాలి. ప్రతి కార్మికుడికి అన్ని ప్లాట్ఫాంలలో చెల్లుబాటయ్యేలా ఒక ప్రత్యేకమైన ఐడీ లభిస్తుంది.
సంస్థలు చేయాల్సినవి, చేయకూడనివి
- గిగ్ వర్కర్లకు చెల్లించే రుసుము, ఆదాయం, రేటింగ్ విధానం ఎలా ఉంటుందో తెలిసేలా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో వివరించాలి. కార్మికులు లేవనెత్తిన సందేహాలకు ఐదు పని దినాల్లోగా సమాధానం ఇవ్వాలి.
- గిగ్ వర్కర్లతో ఒప్పందం లేదా వారి అల్గారిథమ్లో ఏవైనా మార్పులు చేసే ముందు 14 రోజుల ముందస్తు నోటీసు ఇవ్వాలి.
- వ్యక్తిగత కారణాలతో కార్మికులు పని వద్దనుకుంటే వారిపై ఎలాంటి చర్యలూ తీసుకోకూడదు. తొలగింపునకు రాతపూర్వక వివరణ ఇవ్వడం, న్యాయమైన విచారణ చేయడం తప్పనిసరి. కనీసం 7 రోజుల ముందే గిగ్ కార్మికులకు నోటీసు అందించాలి.
- సరైన ప్రక్రియ లేకుండా కార్మికుల ఐడీ బ్లాక్ చేయడం లేదా వారి రేటింగ్ను తగ్గించడం నిషేధం.
- మహిళా గిగ్ వర్కర్ల నుంచి వచ్చే లైంగిక వేధింపుల ఫిర్యాదులను పోష్ చట్టం- 2013 ప్రకారం పరిష్కరించాలి.
- వంద కంటే ఎక్కువ మంది కార్మికులు ఉన్న సంస్థలు అంతర్గత ఫిర్యాదుల పరిష్కార కమిటీని ఏర్పాటు చేయాలి. ఫిర్యాదులను 30 రోజుల్లోపు పరిష్కరించాలి.
- కమిటీకి ప్రభుత్వం ఫిర్యాదుల పరిష్కార అధికారిని నియమిస్తుంది. కమిటీ తీసుకున్న నిర్ణయం పట్ల ఫిర్యాదుదారు సంతృప్తి చెందకపోతే 90 రోజుల్లోపు అప్పీలేట్ అథారిటీకిగా నియామకమయ్యే డిప్యూటీ కమిషనర్ హోదా కలిగిన అధికారికి అప్పీలు చేసుకోవచ్చు.
గిగ్వర్కర్లకు లభించే ప్రయోజనాలివే
ప్రమాదవశాత్తు మరణిస్తే: రూ.10 లక్షల పరిహారం
సహజ మరణం సంభవిస్తే : రూ.2 లక్షలు
అంత్యక్రియల ఖర్చులు : రూ.30 వేలు
వైకల్యానికి గురైతే: శాశ్వత వైకల్యానికి రూ.5 లక్షలు, పాక్షిక వైకల్యానికి తీవ్రతను బట్టి గరిష్ఠంగా రూ.4 లక్షల వరకు పరిహారం లభించనుంది. అలాగే శాశ్వత వైకల్యానికి గురైన వారికి కృత్రిమ అవయవాలు, వీల్ ఛైర్, ట్రై సైకిల్ వంటివి అందుతాయి. దీంతో పాటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న సమయంలో రోజుకు రూ.300 చొప్పున నెలకు గరిష్ఠంగా రూ.4,500 వరకు సహాయం లభిస్తుంది.
ప్రసూతి ప్రయోజనం: ప్రసవానికి రూ.30 వేల ఆర్థిక సహాయం (రెండు ప్రసవాల వరకు)
ఆరోగ్య భద్రత: రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద రూ.10 లక్షల వరకు ఉచిత వైద్యంతో పాటు అవసరమైనప్పుడు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేస్తారు.
నైపుణ్యాభివృద్ధి శిక్షణ: ఐటీఐ, ఏటీసీల ద్వారా శిక్షణ అందిస్తారు. శిక్షణ కాలంలో రోజుకు రూ.300 జీవన భృతి లభిస్తుంది.
త్రైమాసికంలో పూర్తి చేసిన కనీస పని దినాల సంఖ్యను బట్టి ఈ ప్రయోజనాలు వర్తిస్తాయి.
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