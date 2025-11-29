ETV Bharat / state

దత్తత నియమాలు పాటించకపోతే ఇక్కట్లే - 3 ఏళ్లు జైలు శిక్ష, రూ.లక్ష జరిమానా!

అనధికార దత్తత ప్రక్రియతో భవిష్యత్తులో న్యాయపరమైన సమస్యలు - ఆ పిలుపు కోసం అడ్డదారులు వద్దంటున్న నిపుణులు - 30 వరకు అవగాహన కార్యక్రమాలు

Rules And Regulations for Child Adoption
Rules And Regulations for Child Adoption (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 6:57 PM IST

2 Min Read
Rules And Regulations for Child Adoption : పిల్లుల కలగకపోవడంతో ఎందరో దంపతులు దత్తతతో ఊరట పొందుతున్నారు. అయితే తల్లిదండ్రులు కావాలనే వారి ఆశను అదనుగా చేసుకుని కొందరు అక్రమంగా పిల్లల్ని దత్తత ఇస్తున్నారు. వాళ్లు డబ్బులు తీసుకుని జారుకున్నా ఆ దంపతులు మాత్రం భవిష్యత్తులో పలు సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురం పట్టణానికి చెందిన దంపతులకు పిల్లలు లేరు. దళారులను సంప్రదించి రూ.లక్షలు చెల్లించి బిడ్డను తీసుకున్నారు. కొన్ని రోజులకే ఇబ్బందులు రావడంతో చిన్నారిని తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. ఇలాంటి ఘటనలతో కొందరు విసిగిపోయి ఆశలు వదులుకుంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చైతన్యం తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా బాలల సంరక్షణ కేంద్రం, మహిళా శిశు సంక్షేమ అధికారులు అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు.

వివరాలకు గోప్యత : అవాంఛిత గర్భం దాల్చిన వారు బిడ్డను వద్దనుకుంటే ఆసుపత్రిలో ఉండే ఊయలలో వేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇబ్బంది అనుకుంటే 1098, 100, 181 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్లకు సమాచారమివ్వాలని సూచిస్తున్నారు. తల్లి వివరాలను గోప్యంగా ఉంచి బిడ్డను సురక్షితంగా బాలల సంరక్షణ కేంద్రానికి చేరుస్తారని సూచిస్తున్నారు.

అనధికార దత్తత ప్రక్రియతో భవిష్యత్తులో న్యాయపరమైన సమస్యలు ఎదురుకావొచ్చు. అలా చేస్తే శిక్షార్హులవుతారు. చట్ట ప్రకారం వ్యవహరిస్తే మంచిదని అధికారులు సదస్సుల్లో వివరిస్తున్నారు. పిల్లల్ని దత్తత తీసుకోవాలనుకుంటున్న వారు అంగన్‌వాడీ కార్యకర్త, సీడీపీవోలను సంప్రదించొచ్చు. ఐసీడీఎస్‌ ప్రాజెక్టు కార్యాలయాల్లో అన్ని వివరాలు తెలియజేస్తారు.

ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుందంటే : పిల్లలు లేని ఎంతో మందికి చిన్నారులను చట్టబద్ధంగా దత్తత ఇచ్చి వారికి మాతృత్వ వరాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తోంది. ఈ అవకాశాన్ని బిడ్డల్ని కోరే వారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా అధికారులు అవగాహన సదస్సులు నిర్వహిస్తూ ప్రచారం చేస్తున్నారు. నెలల వయసు నుంచి 18 ఏళ్ల లోపు బాలబాలికలను దత్తత తీసుకోవచ్చు. పిల్లలు కావాలనుకుంటున్న వారు www.cara.wcd.gov.inలో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు పరిశీలన అనంతరం బాలల సంరక్షణ కేంద్రం అధికారులు సీనియారిటీ జాబితాలో చేరుస్తారు. నిబంధనల ప్రకారం కేటాయిస్తారు. 48 గంటల లోపు బిడ్డను రిజర్వు చేసుకోవాలి. ఆపై 30 రోజులలోపు ఆ సంస్థ వద్ద చైల్డ్‌ మ్యాపింగ్‌కు హాజరైతే దత్తత ఇస్తారు. న్యాయమూర్తి వద్ద హాజరై ఉత్తర్వులు పొందాలి.

దత్తతలో మూడు విధానాలు : రక్త సంబంధీకులు, సవతి తల్లిదండ్రులు, పోస్టర్‌ కేర్‌ పిల్లల దత్తత. పోస్టర్‌ కేర్‌ దత్తతలో తల్లిదండ్రుల ఆదరణ లేక అనాథాశ్రమంలో ఉన్న ఆరేళ్ల వయసు వారిని రెండేళ్ల పాటు తాత్కాలిక దత్తత ఇస్తారు. ఆపై తల్లిదండ్రుల అంగీకారం మేరకు శాశ్వత ప్రాతిపదికన దత్తత చేసుకోవచ్చు. ప్రత్యేకావసరాలు ఉన్న పిల్లల్నీ దత్తత తీసుకోవచ్చు.

" చట్ట వ్యతిరేకంగా దత్తత తీసుకుంటే బాలల న్యాయ చట్టం ప్రకారం ఏడాది నుంచి మూడేళ్ల వరకు జైలు శిక్ష, రూ.లక్ష వరకు జరిమానా విధిస్తారు. బిడ్డలు కావాలనుకుంటున్న వారు మిషన్‌ వాత్సల్య వెబ్‌సైట్‌లో వివరాలు నమోదు చేసుకోవాలి. నిబంధనల ప్రకారం ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకుంటే భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవు. ప్రతి మండలంలో నిర్వహిస్తున్న అవగాహన కార్యక్రమాల్లో ఈ అంశాలను వివరిస్తున్నాం." - రమణ, జిల్లా అధికారి, బాలల సంరక్షణ కేంద్రం, శ్రీకాకుళం

