ఇంజినీరింగ్ అద్భుతం - ఆసియాలోనే తొలి రబ్బరు డ్యాంగా రికార్డ్
25 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు - ఆస్ట్రియా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఏర్పాటు - 20 ఏళ్లైనా చెక్కు చెదరని పనితీరు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 10, 2025 at 4:44 PM IST
Rubber Dam Construction On Jamjhaavathi River: ఆ నది ప్రవాహ ఉద్ధృతి ఎంత పెరిగినా దానిపై ఉన్న డ్యాం తట్టుకుని నిలబడుతుంది. ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా దాదాపు 20 ఏళ్ల నుంచి చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. 25 వేల ఎకరాలను సస్యశ్యామలం చేస్తోంది. అలాగని ఆ డ్యాం బలంగా నిర్మించారనుకుంటే పొరపాటే. ఎందుకంటే ఆ ఆనకట్టకు లోతైన పునాదులు లేవు. భారీ కాంక్రీటు కట్టడాలు అంతకంటే లేవు. కేవలం మూడంటే మూడు మీటర్ల ఎత్తుతో ఓ సిమెంటు గట్టు. దానిపై ఓ రబ్బరు ట్యూబుతో మాత్రమే దానిని నిర్మించారు. అదే జంఝావతి నదిపై ఉన్న రబ్బరు డ్యాం. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా కొమరాడ మండలం రాజ్యలక్ష్మీపురం సమీపంలో ఉంది. దీంట్లోనే ఇంజినీరింగ్ అద్భుతమైన ప్రతిభ దాగి ఉంది.
డ్యాం పనితీరు ఇలా: ఈ నదికి అడ్డంగా మొదట తక్కువ ఎత్తులో ఓ సిమెంట్ గట్టును నిర్మించారు. తర్వాత గట్టుపై ప్రత్యేకమైన రబ్బరు ట్యూబును అమర్చారు. డ్యాం పనితీరంతా ఈ ట్యూబుపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సాధారణ ప్రవాహం ఉన్నప్పుడు ట్యూబులోకి షాఫ్ట్ ద్వారా నీరు వెళ్తుంది. నీరు చేరక ట్యూబ్ 3.5 మీటర్ల ఎత్తు పొంగి అడ్డుకట్టలాగా మారుతుంది. అలా నీటిని కిందికి ప్రవహించకుండా ఆపుతుంది. ఒకవేళ ప్రవాహ ఉద్ధృతి ఎక్కువగా మారితే ‘ఓవర్ఫ్లో సెక్షన్’ అనే స్వయంచాలిత వ్యవస్థ పని చేసి ట్యూబు మూసుకుపోయితుంది.
ఆ విధంగా నీటిని దిగువకు సాఫీగా వెళ్లేలా చేస్తుంది. ప్రవాహ వేగం తగ్గుముఖం పట్టిన వెంటనే మళ్లీ ట్యూబ్ కట్టలా మారి నీటిని నిల్వ చేస్తుంది. ఈ నిల్వ జలాలే కాలువల ద్వారా పొలాలకు చేరుతాయి. ఈ డ్యాం ఆటోమెటిక్గా పనిచేసేలా నిర్మించారు. దీంట్లో కంట్రోల్, పంప్, ఫిల్లింగ్ షాప్టులు, వాల్వులు ఉంటాయి. కానీ, ప్రస్తుతం అవసరాలకు తగ్గట్లు ఒకరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు.
ఇదీ నేపథ్యం: అప్పటి ప్రభుత్వం మన్యంలోని పొలాలకు సాగునీరు అందజేయాలని భావించింది. ఆ ఉద్దేశంతో 1976లో జంఝావతిపై ప్రాజెక్టు కట్టాలని అనుకుంది. ప్రాజెక్ట్ కోసం ఏర్పాట్లు చేస్తున్న సమయంలో పక్కనున్న ఒడిశా ప్రభుత్వం అడ్డు చెప్పింది. అక్కడ డ్యాంను నిర్మిస్తే మా భూమి మునుగుతుందని వ్యక్తపరిచారు. ఈ క్రమంలోనే అంకురించిన ఆలోచనే ఈ రబ్బరు డ్యాం. దీనిని 2005లో రూ.124 కోట్లతో ఆస్ట్రియా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఏడాదిలోనే రూపుదాల్చారు. ఆసియాలోనే తొలిసారి రబ్బరు డ్యాంగా రికార్డులో నిలిచింది.
పునర్నిర్మణంపై చర్చలు: అంతరాష్ట్ర జల వివాదాల వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ అభివృద్ధికి నోచుకోట్లేదు. అప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్కు 26,640 ఎకరాలకు సాగునీరు అందించేందుకు రూ.13.50 కోట్లతో ప్రతిపాదించారు. కానీ ఒడిశా ప్రభుత్వం అడ్డు చెప్తుండటంతో దానిని పరిష్కరించి పనులు చేపడతామని పాలక ప్రభుత్వాలు హామీ ఇస్తున్నా అవి అమలు కావడంలేదని అక్కడి రైతులు నిరాశ పడుతున్నారు. అంచనా వ్యయం ఏటా పెరుగుతూ వస్తుంది. దీనిపై అధికారులు చర్చలు జరుపుతున్నారు.
ప్రాధాన్యత గుర్తించి ముందుకెళ్తాం: ఉత్తరాంధ్రలో పెండింగ్లో ఉన్న జలవనరుల ప్రాజెక్టుల పూర్తికి నిధులెంత కావాలి? ఆయకట్టు ఎంత పెరుగుతుంది? వాటి ప్రాధ్యానత అంశాలపై ఇంజినీరింగు అధికారులు సమగ్ర నివేదికను ఏర్పాటు చేశారు. దాన్ని పరిశీలించి సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్తాను. సమావేశమై ప్రాధాన్యతను గుర్తించి నిధులు మంజూరు చేస్తాం. ఏడాదికి మూడు నాలుగైనా పూర్తి చేయాలనే సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నామని రాష్ట్ర జలవనరుల శాఖ మంత్రి డాక్టర్ నిమ్మల రామానాయుడు కొన్ని నెలల క్రితం తెలిపారు.
16నదులు, 14ఆనకట్టలు- రాష్ట్రానికి 'నీటి రాజధాని'- శ్రావణ మాసంలో కళకళ!
ఎక్కడా నీటి ఎద్దడి ఉండొద్దు - ఇబ్బంది రాకుండా నిర్వహణ చేపట్టాలి: సీఎం చంద్రబాబు