రవాణాశాఖ అధికారుల తనిఖీలు - ట్రావెల్స్ బస్సులపై 289 కేసులు నమోదు
ప్రైవేటు వాహనాలపై విస్తృత తనిఖీలు - కర్నూలులో బస్సు ప్రమాదం దృష్ట్యా ప్రత్యేక డ్రైవ్ను చేపట్టిన ఆర్టీవో అధికారులు, అత్యవసర ద్వారం లేని 13 బస్సులపై కేసులు నమోదు
Published : October 25, 2025 at 3:20 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 3:27 PM IST
RTO Officers Raid On Private Travel Buses in AP: కర్నూలులో బస్సు ప్రమాదం దృష్ట్యా రవాణాశాఖ ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టింది. రవాణాశాఖ కమిషనర్ ఆదేశాలతో అధికారులు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రైవేట్ వాహనాలను తనిఖీ చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన ట్రావెల్స్ బస్సులపై 289 కేసులు నమోదు చేశారు.
అదే విధంగా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా తిరుగుతున్న 18 ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులను సైతం సీజ్ చేశారు. అగ్నిమాపక పరికరాలు లేని ప్రైవేటు ట్రావెల్స్కు భారీగా జరిమానాలను విధించారు. వీటితో పాటు ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సులపై రూ.7.08 లక్షల జరిమానాను విధించారు. ఆ క్రమంలో అత్యధికంగా ఏలూరులో 55 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. చట్ట విరుద్ధంగా ఉన్న 3 ట్రావెల్స్ బస్సులను సీజ్ చేశారు.
జిల్లాల వారీగా తనిఖీల వివరాలు: తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 17 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. అదే విధంగా 4 బస్సులను అధికారులు సీజ్ చేశారు. కోనసీమ జిల్లాలో 27 కేసులు నమోదు అయ్యాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో 22, కర్నూలు జిల్లాలో 12 కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖలో 7, నంద్యాలలో మరో 4 కేసులు నమోదు చేశామని ఆర్టీవో అధికారులు తెలియజేశారు. సరైన ధ్రువపత్రాలు లేక 8 బస్సులు ఉన్నాయి. అత్యవసర ద్వారం లేని 13 బస్సులపై కూడా కేసులు నమోదు అయ్యాయి.
అగ్నిమాపక పరికరాలు లేవని 103 బస్సులపై అధికారులు కేసులు నమోదు చేశారు. ప్యాసింజర్ లిస్టు లేని కారణంగా 34 బస్సులపై కేసులు, ఇతర ఉల్లంఘనలపై 127 కేసులు వరకూ ఉన్నాయి. ప్రత్యేక డ్రైవ్ రోజూ కొనసాగుతుందని రవాణా శాఖ అధికారులు తెలిపారు. ఇకపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ రోజూ కొనసాగుతుందని అధికారులు తెలిపారు.
బస్సుల్లో మంటలు వ్యాపించడానికి కారణాలు
మండే పదార్థాలు : బస్సుల్లో ఇంధనం, ప్లాస్టిక్ భాగాలు, రెగ్జీన్, దూది లాంటి మెటీరియల్తో సీట్లు తయారు చేస్తారు. ఇవి తేలికగా మంటలు అంటుకుని త్వరగా వ్యాపించడానికి కారణమవుతాయి.
ఇంధన లీకేజీ : రోడ్డు ప్రమాదాల్లో బస్సుల్లోని ఇంధనం ట్యాంకు, పెట్రోల్, డీజిల్ సరఫరా చేసే పైపులు దెబ్బతిని లీకవుతాయి. దీంతో అప్పటికే వేడిగా ఉన్న ఇంజిన్ భాగాలపై ఇంధనం పడి మంటలు చెలరేగుతాయి.
విద్యుత్ షార్ట్ సర్క్యూట్ : బస్సులో టీవీ, బల్బులు, ఫ్యాన్లు, ఏసీ లాంటి విద్యుత్ ఆధారిత పరికరాలు అధికంగా ఉంటాయి. నాణ్యత లేని వైరింగ్ వాడకం వల్ల కూడా షార్ట్ సర్క్యూట్ జరిగి మంటలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
అధిక వేడి : షార్ట్ సర్క్యూట్ తర్వాత ఎక్కువ బస్సు ప్రమాదాలు ఇంజన్ వేడి కారణంగా జరుగుతుంటాయని సంబంధిత రంగంలో నిపుణులు వెల్లడిస్తున్నారు. ఇంజిన్ భాగాల వేడి కారణంగా డీజిల్, పెట్రోల్ లీకై మంటలు అంటుకుని బస్సు మొత్తాన్ని దహనం చేస్తాయని తెలిపారు.
గాలి తీవ్రత : బస్సుల లోపలి భాగంలో గాలి వేగం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా నిప్పు చెలరేగినపుడు ఈ గాలి మంటలను మరింతగా వ్యాప్తి చేయడంలో ఉపకరిస్తుంది.
