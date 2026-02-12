ETV Bharat / state

పేద విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య - ప్రైవేట్, కార్పొరేట్‌ పాఠశాలల్లో 25 శాతం సీట్లు

విద్యా హక్కు చట్టం-2009 ప్రకారం ప్రైవేట్‌ విద్యాసంస్థల్లో ఒకటో తరగతిలో పేద విద్యార్థులకు 25 శాతం సీట్లు - 2026-27 విద్యా సంవత్సరంలో ప్రవేశానికి నోటిఫికేషన్‌ విడుదల

Free Education for Poor People In Private and Corporate Schools
Free Education for Poor People In Private and Corporate Schools (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 11:57 AM IST

Free Education for Poor People In Private and Corporate Schools: పిల్లల్ని కార్పొరేట్​, ప్రైవేట్​ బడుల్లో చదివించడం తల్లిదండ్రులకు తలకు మించిన భారమవుతోంది. పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఫీజులు కట్టలేక సతమతమవుతున్నాయి. అలాంటివారికోసం కూటమి ప్రభుత్వం గుడ్​న్యూస్​ చెప్పింది. నిరుపేద విద్యార్థులకు పైసా ఖర్చు లేకుండా ప్రైవేట్, కార్పొరేట్‌ పాఠశాలల్లో ఉచితంగా చదువుకునే అవకాశం కల్పిస్తోంది. విద్యా హక్కు చట్టం-2009 ప్రకారం ప్రైవేట్‌ విద్యాసంస్థల్లో ఒకటో తరగతిలో 25 శాతం సీట్లు పేద విద్యార్థులకు కేటాయిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి 2026-27 విద్యా సంవత్సరం ప్రవేశాల నోటిఫికేషన్‌ విడుదలైంది. దరఖాస్తు చేసుకున్న విద్యార్థులను లాటరీ పద్ధతిలో ఎంపిక చేస్తారు.

ఎవరెవరికి ఎన్ని సీట్లు కేటాయించారంటే

అనాథలు, హెచ్‌ఐవీ బాధిత చిన్నారులు - 5 శాతం

ఎస్సీలకు - 10 శాతం

ఎస్టీలకు - 4 శాతం

బీసీ, మైనార్టీ, ఇతరులు - 6 శాతం

ఐబీ, సీబీఎస్‌ఈ, ఐసీఎస్‌ఈ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలకు 2020 ఏప్రిల్‌ 2 నుంచి 2021 మార్చి 31వ తేదీలోపు జన్మించిన వారు అర్హులు. వీరు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. 2020 జూన్‌ 2 నుంచి 2021 మే 31వ తేదీ మధ్య జన్మించిన వారు స్టేట్‌ సిలబస్‌ పాఠశాలల్లో ప్రవేశాలకు అర్హులు. దరఖాస్తు చేసుకునే వారు చిరునామా ధ్రువీకరణ కోసం ఆధార్, రేషన్‌ కార్డు, ఓటరు ఐడీ, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు, ఉపాధి హామీ జాబ్‌కార్డుల్లో ఏదో ఒకటి సమర్పించేందుకు అవకాశం కల్పించారు. వయస్సు ధ్రువీకరణ కోసం బర్త్​ సర్టిఫికేట్​ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాలు, విద్యా వనరుల కేంద్రాలు, పాఠశాలల నుంచి ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయవచ్చు.

లాటరీ తేదీలు ఇవే: పోర్టల్‌లో ఈ నెల 16వ తేదీలోపు ప్రైవేట్‌ పాఠశాలల నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేయనున్నారు. విద్యార్థుల నమోదు ప్రక్రియ ఈ నెల 20 నుంచి మార్చి 10వ తారీకు వరకు చేపడతారని సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. మార్చి 17న అర్హత నిర్ధారణ జరుగుతుంది. మార్చి 25న మొదటి విడత లాటరీ, ఏప్రిల్‌ 12న రెండో విడత లాటరీ నిర్వహిస్తారు. ప్రైవేట్, కార్పొరేట్‌ పాఠశాలల్లో ఒకటో తరగతిలో ఉచిత ప్రవేశానికి అర్హులు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని పల్నాడు డీఈవో రామారావు తెలిపారు.

పుస్తకాలు, యూనిఫామ్​లు మీ బాధ్యత - ఫీజులు మా బాధ్యత : విద్యార్థులకు కావలసిన పుస్తకాలు, యూనిఫామ్​లు మాత్రం తల్లిదండ్రులు భరించాలని, ఫీజులు మాత్రం చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదని గతంలోనే సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో చాలా మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు అనుకున్నంత స్థాయిలో ముందుకు రాలేకపోతున్నారని అధికారులు తెలుపుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

