బతుకులను ఆగం చేస్తున్న 'ఓవర్​ స్పీడ్' - కొందరి నిర్లక్ష్యంతో ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠకు మచ్చ!

కొందరి నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్‌తో ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠకు మచ్చ - మితిమీరిన వేగంతో బస్సులు నడుపుతూ ప్రమాదాలు - పెరుగుతున్న ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య

RTC Rash and Reckless Driving
RTC Rash and Reckless Driving (Eenadu)
RTC Rash and Reckless Driving : కొందరి నిర్లక్ష్యపు డ్రైవింగ్​ ఆర్టీసీ ప్రతిష్ఠకు మచ్చ తెస్తోంది. మితిమీరిన వేగంతో బస్సులు నడుపుతూ ప్రమాదాలకు కారణమవుతున్నారు. అయితే ఇందులో ఎక్కువగా అద్దె బస్సు డ్రైవర్లే ఉండటం గమనార్హం. ఆరు నెలలుగా నగరంలో ఆర్టీసీ బస్సు ప్రమాదాల సంఖ్య బాగా పెరుగుతోంది.

నిబంధనలు పాటించకపోవడం వల్ల ప్రమాదాలు : రాష్ట్రంలో మహాలక్ష్మి పథకం కింద మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించడంతో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణికుల సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు మానసిక ఒత్తిడిలో, అజాగ్రత్తతో ఉండటం కారణంగా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. ప్రైవేటు వాహనాల డ్రైవర్లు ట్రాఫిక్​ నిబంధనలు పాటించకపోవడం, అతివేగం, నిర్లక్ష్యంతో ప్రమాదాలు జరిగి అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. ఈ ప్రమాదాలు కేవలం ఓవర్​ స్పీడ్​, నిర్లక్ష్యంతో కాకుండా కొన్నిచోట్ల రహదారులు సరిగా లేకపోవడం, మూల మలుపులున్న చోట ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.

కారణం ఇదేనా : 'ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణం అత్యంత సురక్షితం' అని సంస్థ చెబుతున్నా, అప్పుడప్పుడు ప్రమాదాలు మాత్రం సంభవిస్తుంటాయి. డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యం, ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు ఇందుకు కారణమవుతున్నాయి. డ్రైవర్లు ఫోన్​లో మాట్లాడుతూ విధులు నిర్వహించడం ప్రమాదాలకు ఓ కారణమని ఆర్టీసీ గమనించింది. ఇటీవల హైదరాబాద్​, సికింద్రాబాద్​ రీజియన్లలో 100కి పైగా ప్రమాదాలు జరగడంతో నలుగురు మరణించారు. వీటితో పాటు మరిన్ని ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి.

  • గిర్మాపూర్​లో నివసించే ముక్కెర కీర్తన అక్టోబరు 31న సోదరితో కలిసి ద్విచక్ర వాహనంపై మూసాపేటకు బయల్దేరారు. ఈ క్రమంలో కండ్లకోయ సమీపంలో వెనుక నుంచి అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన ఆర్టీసీ బస్సు వారి బైక్​ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో కింద పడిన కీర్తన పైనుంచి బస్సు చక్రాలు వెళ్లడంతో ఆమె అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
  • జులై 7వ తేదీన జీడిమెట్ల డిపో బస్సు గండి మైసమ్మ నుంచి సికింద్రాబాద్​ వెళ్తుండగా సూరారంలో అదుపు తప్పి రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న డివైడర్​ను ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు ప్రయాణికులకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. డ్రైవర్​ నిర్లక్ష్యంతోనే ప్రమాదం జరిగిందని ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
  • హిమాయత్​నగర్​కు చెందిన స్రవంతి జెన్​ప్యాక్​లో ఉద్యోగం సంపాదించింది. దీంతో ఆమె తిరుపతికి మొక్కు చెల్లించుకోడానికి వెళ్లింది. ఆసిఫ్​నగర్​లో ఉండే మిత్రుడికి ప్రసాదం ఇచ్చేందుకు మరో స్నేహితుడి బైక్​పై వెళ్తుండగా జులై 10న ఆర్టీసీ బస్సు ఓవర్​స్పీడ్​తో బైక్​ను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో 21 ఏళ్ల స్రవంతి తీవ్ర గాయలతో ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

ట్రాఫిక్‌ నిబంధనల ఉల్లంఘన వల్లే :

  • పలు సందర్భాల్లో బస్సుల కండీషన్​ సరిగా లేకపోవడం.
  • బస్టాప్​లకు సమీపంలో నడిరోడ్డుపై బస్సులు నిలిపేయడం.
  • ముందు వెళ్లే వాహనాలకు కనీస దూరం పాటించకపోవడం.

అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలి :

  • ప్రతి డిపోలో డ్రైవర్లకు కౌన్సిలింగ్​ నిర్వహణ
  • తీవ్ర ప్రమాదాలైతే శాఖాపరమైన చర్యలు, ఉద్యోగం నుంచి తొలగింపు
  • మరణాలకు కారణమైతే చట్టపరమైన చర్యలు
  • ట్రాఫిక్​ చలాన్లు పడితే డ్రైవర్ల జీతాల నుంచి కోత, క్రమశిక్షణ చర్యలు

బాధితులకు పరిహారం :

  • చిన్న ప్రమాదాల్లో నమోదైన కేసులు లోక్​అదాలత్​లో పరిష్కారం
  • ప్రమాదం తర్వాత మరణాలు సంభవించిన ఘటనల్లో కోర్టు ఆదేశాల మేరకు పరిహారం. అద్దె బస్సుల కారణంగా ప్రమాదం జరిగితే ఆ బస్సు యాజమాన్యాలే పరిహారం అందిస్తాయి.

కర్ణాటకలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు తెలంగాణ వాసులు మృతి

విమానాల్లో బ్లాక్‌బాక్స్‌ మాదిరే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఐ-ఎలర్ట్‌ - ఈ డివైజ్​తో తెలిసిపోతుంది

