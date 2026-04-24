డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు తగ్గేదే లే! - వారం రోజుల కార్యాచరణ ప్రకటించిన ఆర్టీసీ జేఏసీ
గురువారం అన్ని డిపోల్లోనూ బస్సులు బయటకు రాకుండా అడ్డుకున్న కార్మికులు - పలుచోట్ల బస్సులకు అడ్డంగా పడుకుని నిరసనలు - ప్రజా సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీల మద్దతు కోరుతున్న ఆర్టీసీ జీఏసీ నేతలు
Published : April 24, 2026 at 8:16 AM IST
RTC Strike Enters into Third Day : డిమాండ్లు పరిష్కరించాలంటూ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె మూడో రోజుకు చేరుకుంది. గురువారం అన్ని డిపోల్లోనూ బస్సులు బయటకు రాకుండా కార్మికులు అడ్డుకున్నారు. పలుచోట్ల బస్సులకు అడ్డంగా పడుకుని కార్మికులు నిరసన తెలిపారు. ఆర్టీసీ జీఏసీ నేతలు, ప్రజా సంఘాలు, రాజకీయ పార్టీ నేతలు సంఘీభావం ప్రకటించారు.
మూడో రోజుకు చేరుకున్న ఆర్టీసీ సమ్మె : ప్రధాన డిమాండ్ల సాధనే లక్ష్యంగా చేపట్టిన ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె మూడో రోజుకు చేరుకుంది. గురువారం హైదరాబాద్ బర్కత్పురా డిపో నుంచి బస్సులను బయటకు తీయకుండా కార్మికులు అడ్డుకున్నారు. వరంగల్ నర్సంపేటకు చెందిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ పెట్రోలు పోసుకొని ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన ఘటనతో ఖమ్మంలో కార్మికులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఘటనకు ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాలంటూ ఖమ్మంలో ప్రదర్శన చేశారు. మధిరలో కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మె ఉద్రిక్తంగా మారింది.
డిపోల ఎదుట ఆర్టీసీ కార్మికుల నిరసన : బస్సులను బయటకు కదలనీయకుండా గేటు వద్దే కార్మికులు బైఠాయించడంతో పోలీసులు వచ్చి వారిని పక్కకు నెట్టి బయటకు పంపించారు. పోలీసుల తీరును నిరసిస్తూ కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళనకు దిగి, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. కార్మికుల సమ్మెకు వామపక్షాలు, బీఆర్ఎస్ మద్దతుగా నిలిచాయి. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని ఆర్టీసీ డిపో ఎదుట ఆర్టీసీ కార్మికులు వినూత్న నిరసన ప్రదర్శన చేపట్టారు. సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ డిపో నుంచి వెళ్తున్న అద్దె బస్సులను అడ్డుకొని రోడ్డుపై పడుకుని నిరసన చేపట్టారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక బస్ డిపో వద్ద ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన సమ్మెలో ఎంపీ రఘునందన్రావు పాల్గొని సంఘీభావం తెలిపారు.
డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు తగ్గేదే లే! : ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లు నెరవేర్చాలని బీఆర్ఎస్ డిమాండ్ చేసింది. పోలీసులను ఉపయోగించి సమ్మె నిర్వీర్యం చేయాలని చూస్తే సమాజం ఊరుకోదని బీఆర్ఎస్ నేత దేవీప్రసాద్ హెచ్చరించారు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో ప్రభుత్వం చర్చలు జరపాలని మల్కాజిగిరి ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ కోరారు. ఆర్టీసీ ఐకాస ఛైర్మన్ వెంకన్న బృందం సమ్మెకు మద్దతు ఇవ్వాలని ఈటలతో పాటు బీసీ ఐకాస ఛైర్మన్ జాజుల శ్రీనివాస్ గౌడ్ను రవీంద్రభారతిలో కలిశారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల డిమాండ్లు న్యాయమైనవని, వాటిని నెరవేర్చాలని ఈటల కోరారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆర్టీసీ కార్మికుల పాత్ర మరువలేనిదన్నారు.
'తెలంగాణ ఉద్యోమంలో ఆర్టీసీ పోషించిన పాత్ర యావత్ తెలంగాణ మర్చిపోదు. ఆనాడు కేసీఆర్ కూడా సంఘాలు ఎందుకు? సమ్మెలు ఎందుకు? దీని వల్లనే ఆర్టీసీ దివాలా తీసిందని అన్నారు. అప్పుడు దానిని కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకించింది. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది.' - ఈటల రాజేందర్, మల్కాజిగిరి ఎంపీ
వారం రోజుల కార్యాచరణ : డిమాండ్లు పరిష్కరించే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదన్న కార్మికులు వారం రోజుల కార్యాచరణ ప్రకటించారు. ఇవాళ అన్ని డిపోల వద్ద మౌన ప్రదర్శనలు చేయనున్నారు. రేపు డిపోల్లో వంటా వార్పు కార్యక్రమం చేపట్టనున్నారు, 26న అన్ని జిల్లాలు, రీజియన్లలో కార్మికులతో కవాతు చేపట్టాలని నిర్ణయించారు. 27న ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ఎంపీలకు వినతి పత్రాలు సమర్పించనున్నారు. 28న అన్ని డిపోల్లో మహిళా ఉద్యోగులతో బతుకమ్మలతో నిరసన తెలపనున్నారు. 29న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని బస్ డిపోల ఎదుట అర్ధనగ్న ప్రదర్శనలు చేయనున్నారు.
