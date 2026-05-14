ఒకే ప్రయాణం రోజుకో ఛార్జీ - ఆర్టీసీ టికెట్ ధరల్లో గందరగోళం
టికెట్ ధరలో స్థిరత్వం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రయాణికులు - మెట్రో ప్రయాణంలో కిలోమీటర్ల వ్యత్యాసమున్న ఛార్జీ మాత్రం ఒకటే - గతేడాది అక్టోబరులో పెరిగిన టికెట్ ధరలు
Published : May 14, 2026 at 1:04 PM IST
Confusion Over RTC Ticket Fares : హైదరాబాద్ నగరంలో ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీల వల్ల ప్రయాణికులలో గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. బస్సు ఛార్జీలలో స్థిరంగా ఉండడం లేదు. దీంతో ఒకరోజు ఒకలా, మరో రోజు మరో ఛార్జీలు వసూలు చోయడం ద్వారా ప్రయాణికులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
- గచ్చిబౌలి నుంచి ఆర్సీపురం వెళ్తున్న ఒక వ్యక్తికి గందరగోళ పరిస్థితి ఎదురైంది. ముందురోజు టికెట్ ధర రూ.45 ఉండగా, మరుసటి రోజు రూ.50 వసూలు చేశారు. దీంతో ఆ వ్యక్తి అయోమయానికి గురయ్యాడు.
- మరో వ్యక్తి సికింద్రాబాద్ నుంచి మల్కాజ్గిరి వెళ్తున్నాడు. ముందురోజు రూ. 25 తీసుకున్నారు. తర్వాత రోజు రూ.35 తీసుకున్నారు. ఒక ఫేర్ స్టేజీ నుంచి మరో ఫేర్ స్టేజీ మధ్యలో ఉండే రిక్వెస్ట్ స్టాప్లకు అంతే ఛార్జీలుంటున్నాయి. కొందరు కండక్టర్లు స్టేజీలు మార్చి టికెట్లు ఎక్కువ ధరకు ఇస్తున్నారంటూ కూడా ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. ప్రయాణం చాలా దూరంగా ఉంటే ఛార్జీలకు సంబంధం లేకుండా టికెట్లు తీసుకోవాల్సి వస్తుందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
మెట్రోలో టికెట్ ధరలు ఇలా : రాయదుర్గం మెట్రో స్టేషన్ నుంచి హైదర్గూడ 14 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్కు రూ. 40 ఛార్జీ వసూలు చేస్తారు. మైండ్స్పెస్ నుంచి మెహిదీపట్నం దూరం 10 కి.మీ. ఉంది. ఇక్కడ కూడా టికెట్ ధర రూ.40. గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నడిచే ఆర్టీసీ బస్సుల్లో గత సంవత్సరం అక్టోబరు మొదటి వారంలో టికెట్ ధరను పెంచారు. మొదటి మూడు స్టేజీలకు రూ.5, నాలుగో స్టేజీ నుంచి చివరిదాకా రూ.10 పెంచినట్టు ఆర్టీసీ ప్రకటించింది. పెంచిన ఛార్జీలతో సిటీ ఆర్డినరీ, ఈ - సిటీ ఆర్డినరీ (ఎలక్ట్రిక్) బస్సుల్లో ఛార్జీలు సుమారుగా సమానంగానే ఉన్నాయి. మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, ఈ - మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో డీలక్స్, ఈ- మెట్రో ఏసీ బస్సుల్లో ఛార్జీల్లో కొంచెం తేడాలున్నాయని ఆర్టీసీ తెలిపింది.
ఎలక్ట్రిక్ మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో టికెట్ రేట్లు : ఎలక్ట్రిక్ మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో టికెట్ రేట్లను మార్చిలో తగ్గించారు. ఈ టికెట్ తగ్గింపు ధరలు మే నెల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో ప్రస్తుతం 275 మెట్రో డీలక్స్ బస్సులు 255 ట్రిప్పులు, 90 ఎలక్ట్రిక్ ఎసీ బస్సులు 731 ట్రిప్పులు తిరుగుతాయి. వీటిలో 60 శాతానికి పైగా ఆక్యుపెన్సీ లేదు. ఇప్పుడున్న ధరలను సవరించాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. మెట్రో డీలక్స్ బస్సులో గతంలో నాలుగు కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి రూ.30 టికెట్ ఉండేది. దాన్ని రూ.25కు తగ్గించారు. ఇంక ఈ - మెట్రో ఏసీ సర్వీసులో రూ.35 ఉంటే దాన్ని ఇపుడు రూ.25 తగ్గించారు.
డిజిటల్ పే చేసేటపుడు సమస్యలు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఇంటెలిజెంట్ టికెటింగ్ మెషీన్లు (ఐ-టిమ్) ప్రవేశపెట్టి సంవత్సరం అవుతుంది. అయినప్పటికీ టెక్నికల్ సమస్యలు ఎదురవుతున్నాయి. ఆర్టీసీ బస్సులో టికెట్ కోసం యూపీఐ చేసేటపుడు దాదాపుగా 30 నుంచి 40 సెకన్లు టైం పడుతోంది. దీంతో ప్రయాణికులకు ఐ - టిమ్ ప్రక్రియ చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంది. అందువల్ల బస్సులో టికెట్ తీసుకోవడం కోసం ఎక్కువ సేపు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ఈ సమస్యలతో డిజిటల్ పే చేసే వారి సంఖ్య ఇంకా ఆశించిన స్థాయిలో పెరగట్లేదు. ఇంకొన్ని సమస్యలు ఎలా ఉన్నాయంటే నగరంలో చాలా ప్రాంతాల్లో సిగ్నల్ సరిగా లేవు, మిషన్ ఇబ్బంది పెట్టడం వల్ల విషయంలో ఎప్పటికప్పుడు చాలా సమస్యలు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది.
ఫోన్ పే చేద్దాం లే అనుకుని బస్సు ఎక్కేస్తున్నారా? - డబ్బులు లేకపోతే మధ్యలోనే దింపేస్తారు!
తెలంగాణ ఆర్టీసీకి 1,085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - లెటర్ ఆఫ్ ఇండెంట్ జారీ