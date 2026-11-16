పుణ్యక్షేత్రాలకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక బస్సులు - కేవలం రూ.2 వేల నుంచే ప్యాకేజీలు
TGSRTC Special Buses to Shiva Temples : కార్తిక మాసంలో భక్తులు ఉపవాస దీక్షలు, తీర్థయాత్రలు చేస్తుంటారు. దీంతో ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలకు బస్సులు నడిపేందుకు ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు చేసింది.
Published : November 16, 2026 at 1:07 PM IST
కార్తిక మాసం అంటే శైవ క్షేత్రాలు భక్తులతో కిటకిటలాడతాయి. పవిత్ర మాసంగా భావించే ఈ నెల మొత్తం భక్తులు ఉపవాస దీక్షలు, తీర్థయాత్రలతో ఆధ్యాత్మికతతో జీవిస్తుంటారు. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలంగాణ ఆర్టీసీ రాష్ట్రంలోని వివిధ డిపోల నుంచి బస్సు సర్వీసులు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది.
తెలంగాణతో పాటు తమిళనాడులోని అరుణాచలం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పంచారామాలు, కేరళలోని శబరిమల ఆలయాలకు బస్సులు నడపనుంది. ఈ మేరకు 30 మంది భక్తులు కలిసి ఏదైనా పుణ్యక్షేత్రం సందర్శనకు బస్సు కావాలనుకున్నా కూడా ఆర్టీసీ సమకూర్చనుంది. భక్తుల కోరిక మేరకు ప్రముఖ శైవ క్షేత్రాలకు వరంగల్ నుంచి బస్సులు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వరంగల్-1 డిపో మేనేజర్ పి.అర్పిత పేర్కొన్నారు. భక్తులు ఆర్టీసీ బస్సులను సద్వినియోగం చేసుకుని సురక్షితంగా వెళ్లి రావాలని కోరారు.
అరుణాచలానికి
అరుణాచలంలో గిరి ప్రదక్షిణకు వెళ్లే భక్తుల కోసం ఈ నెల 23న మధ్యాహ్నం హనుమకొండ బస్టాండ్ నుంచి ప్రత్యేక బస్సు బయలుదేరనుంది. మార్గమధ్యలో కాణిపాకం, వేలూరు గోల్డెన్ టెంపుల్, అరుణాచలం గిరి ప్రదక్షిణ తర్వాత తిరుగు ప్రయాణంలో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా అలంపూర్లోని జోగులాంబ అమ్మవారి ఆలయాన్ని దర్శించుకొని హనుమకొండకు తిరిగి 27న చేరుకునేలా ఈ టూర్ను రూపొందించారు. టికెట్ ధర పెద్దలకు రూ.5 వేలు, పిల్లలకు రూ.3,500గా నిర్ణయించారు. వివరాల కోసం 96521 24049, 88010 48382 నంబర్లను సంప్రదించాలని సూచించారు.
అయ్యప్ప స్వాముల కోసం శబరిమలకు
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వేలాది మంది భక్తులు అయ్యప్ప మాలధారణ చేస్తుంటారు. వీరు శబరిమలకు వెళ్లడం కోసం ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సులను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. 36 మంది స్వాములతో బుక్ చేసుకుంటే వారి కోసమే ప్రత్యేకంగా ఓ బస్సును ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇందులో ఒక గురుస్వామి, ఇద్దరు మణికంఠ స్వాములు, ఒక వంట మనిషికి, స్వాముల సామగ్రి సర్దుకునేందుకు మరొకరికి ఉచిత ప్రయాణ వెసులుబాటును కూడా కల్పిస్తారు.
పంచారామాలకు ఇలా
భీమవరం (సోమేశ్వర స్వామి), అమరావతి (అమరలింగేశ్వరుడు), ద్రాక్షారామం (భీమేశ్వరస్వామి) పాలకొల్లు (క్షీర లింగేశ్వరస్వామి), సామర్లకోట (భీమలింగేశ్వరస్వామి) క్షేత్రాలను సందర్శించేందుకు ప్రతి ఆదివారం హనుమకొండ బస్టాండు నుంచి ప్రత్యేక బస్సులు నడపనున్నారు. ఒకేరోజు పంచారామ క్షేత్రాలను దర్శనం చేసుకుంటే విశేషమైన ఫలితం కలుగుతుందన్నది భక్తుల విశ్వాసం. ఈ మేరకు ఈ 5 క్షేత్రాలను ఒకేరోజు దర్శించుకునేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. పెద్దలకు టికెట్ ధర రూ.2,300, పిల్లలకు రూ.1,500గా నిర్ణయించారు. ఈ యాత్ర వివరాల కోసం 96521 24049 నంబరును సంప్రదించాలని సూచించారు.
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