ETV Bharat / state

సమ్మె కొనసాగిస్తున్న ఆర్టీసీ - ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై యాజమాన్యం దృష్టి

1000 బస్సులను అద్దె, ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ విధానంలో సిద్ధం చేసిన అధికారులు - పొరుగు సేవల పద్ధతిలో నడపేటట్లుగా నిర్ణయం - ఆర్టీసీ సమ్మె వల్ల తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ప్రయాణికుల అవస్థలు

Telangana Road Transport Corporation
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 22, 2026 at 9:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

TGSRTC Management Alternative Arrangements : ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెకు పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో యాజమాన్యం ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లపై దృష్టి పెట్టింది. ప్రయాణికులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా 1000 బస్సులను అద్దె, ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ విధానంలో నడపడానికి సిద్ధం చేసింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి కార్మికులు సమ్మె చేస్తామని పిలుపునిచ్చిన నేపథ్యంలో బుధవారం 480 ఎల్రక్టిక్‌ బస్సులను, 250 అద్దె బస్సులు, మరో 270 ఇతర బస్సులను పొరుగు సేవల పద్ధతిలో నడపనున్నట్టు ఆర్టీసీలోని ఓ కీలక ఉన్నతాధికారి తెలిపారు.

కనీసం 2వేల బస్సులు అవసరం : గ్రేటర్‌ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్​లో నిత్యం 3000 బస్సుల్లో సుమారు 26 లక్షల మంది ప్రయాణం చేస్తున్నారు. 1000 బస్సులతో నెట్టుకురావడం గ్రేటర్‌ ఆర్టీసీకి ఇప్పుడు పెద్ద సవాల్‌గా మారింది. ప్రయాణికుల అవసరాల మేరకు కనీసం 2 వేల బస్సులైన ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు పరిధిలో నడపాలి. 1000 బస్సులతో ట్రిప్పుల సంఖ్య పెంచినా డిమాండ్‌కు తగినన్ని సర్వీసులు సర్దుబాటు చేయడంలో పలు ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ప్రధానమంత్రి ఈ డ్రైవ్‌ పథకం కింద తీసుకొచ్చిన ఎలక్ట్రికల్‌ బస్సుల్లో డ్రైవర్లు అందరూ ఔట్‌ సోర్సింగ్‌ ప్రాతిపదికన పనిచేస్తుండటంతో, కండక్టర్లనూ ఇదే విధానంలో నియమించాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం భావిస్తోంది. గతంలో చేపట్టిన ఆర్టీసీ నియామకాల్లో అవకాశాలు రాని వారిని సమ్మె సమయంలో వినియోగించాలని ఆర్టీసీ పలు ఆలోచనలు చేస్తోంది.

30 లక్షల మందికి పైగా ప్రజారవాణాపైనే : హైదరాబాద్​ మహానగరంలో ఎంఎంటీఎస్‌ సర్వీసులతో నగరంలో నిత్యం 30 లక్షల మందికి పైగా ప్రజా రవాణా(ప్రభుత్వ)పై ఆధారపడి ఉండగా ఆర్టీసీలో 26 లక్షలు, ఎంఎంటీఎస్‌ 60 వేలు, మెట్రో 4.5 లక్షలు, లోకల్, ప్యాసింజర్‌ రైళ్లలో మిగిలినవారు ప్రయాణాలు చేస్తున్నారు. క్యాబ్‌లు, షేర్‌ ఆటోల్లో ప్రయాణించేవారు మళ్లీ దీనికి అదనం. సమ్మె వల్ల బస్సులు పరిమితంగా నడుపుతుండటంతో మిగిలిన విభాగాల్లో సర్వీసులను పెంచాల్సిన అవసరం అనివార్యంగా ఏర్పడింది. ఎంఎంటీఎస్‌ సర్వీసులు పెంచితే సబ్​ అర్బన్‌ ప్రయాణాలు కొంత వరకు సాఫీగా సాగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఫలక్‌నుమా, మేడ్చల్, చర్లపల్లి, మల్కాజిగిరి, నాంపల్లి, లింగంపల్లి మార్గాల్లో సర్వీసుల సంఖ్య పెంచితే ఎక్కువ మంది వినియోగించుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది.

రాజధానిలో ఇప్పుడు సవాళ్లు ఇవే : ఉదయం 8 నుంచి 11 గంటలు, సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 9 గంటల మధ్య ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో నగరంలో, శివారు ప్రాంతాల నుంచి ఎక్కువ బస్సులు నడపాల్సి ఉంటుంది. ఆఫీసులకు వెళ్లేవారు, విద్యార్థులు, రోజువారీ కార్మికులు, ప్రధానంగా మహాలక్ష్మి పథకంలో భాగంగా ప్రయాణికులకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎల్బీనగర్, ఉప్పల్, ఇబ్రహీంపట్నం, హయత్‌నగర్, ఐటీకారిడార్, పటాన్‌చెరు మార్గాల్లో ఉద్యోగాలు చేసే వారు ఎక్కువగా ఉంటారు. దీంతో ఆఫీసుకు వేళల్లో అధిక సంఖ్యలో బస్సులు అవసరం ఉంటుంది.

కామారెడ్డి, మెదక్​లలో ఉద్రిక్తతలు : కామారెడ్డి ఆర్టీసీ బస్టాండ్ వద్ద ఉద్రిక్తత తలెత్తింది. పోలీసుల బందోబస్తు మధ్య అద్దె బస్సు నడిపేందుకు డ్రైవర్ యత్నించగా ఆర్టీసీ కార్మికులు బస్సును అడ్డుకొని గాలి తీసేశారు. మెదక్ ఆర్టీసీ డిపో వద్ద కార్మికులు-పోలీసులకు మధ్య స్వల్ప తోపులాట జరిగింది. మెదక్ డిపో వద్ద ఆర్టీసీ కార్మికుల నిరసనలను భగ్నం చేయడంతో కొద్ది సేపు వాతావరణం వేడేక్కింది. మెదక్ ఆర్టీసీ డిపో నుంచి మొదటి బస్సు పటాన్‌చెరుకు బయలుదేరింది. ఆర్టీసీ సమ్మెతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రభుత్వం ఉద్యోగుల మధ్య చర్చలు సఫలమైతేనే ఈ సమస్య కొలిక్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.

TAGGED:

TGSRTC ALTERNATIVE ARRANGEMENTS
TGSRTC BHANDH IN TELANGANA
TELANGANA RTC STRIKE
తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మె
TGSRTC BHANDH IN TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.