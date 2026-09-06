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హైదరాబాద్​ మొత్తం చుట్టేయడానికి గ్రేటర్ ఆర్టీసీ గుడ్​న్యూస్ - 15 బస్సు సర్వీసులు ప్రారంభం

హైదరాబాద్​లో సుదీర్ఘ బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టిన గ్రేటర్​ ఆర్టీసీ - ప్రయాణికులు ఒకే బస్సులో సగటున 50 కిలోమీటర్లు వెళ్లే అవకాశం - రాజధానిలో ప్రముఖ ప్రదేశాలను చుట్టేయడానికి సులభమైన మార్గం

Greater RTC Long Distance Bus Services
హైదరాబాద్​లో తిరగడానికి ఆర్టీసీ బస్సులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 6, 2026 at 1:13 PM IST

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Greater RTC Long Distance Bus Services : హైదరాబాద్ మొత్తాన్ని కవర్ చేసేలా గ్రేటర్ ఆర్టీసీ సుదూర బస్సు సర్వీసులను ప్రవేశపెట్టింది. పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, పర్యాటక ప్రదేశాలు, శివారులోని నివాస ప్రాంతాలను అనుసంధానించడానికి 15 సర్వీసులను ప్రారంభించారు. ఈ విధానం వల్ల ప్రయాణికులు ఒకే బస్సులో సగటున 50 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చు. దీనివల్ల రెండు లేదా మూడు సార్లు బస్సులు మారాల్సిన అవసరం ఉండదు. శివారు ప్రాంతాల ప్రజలు ఇప్పుడు గోల్కొండ, చార్మినార్, హుస్సేన్ సాగర్, దుర్గం చెరువు, బొటానికల్ గార్డెన్, శిల్పారామం, బిర్లా మందిర్, చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయం వంటి ప్రముఖ ప్రదేశాలను సులభంగా సందర్శించవచ్చు.

1. 218H (హయత్ నగర్ నుంచి పటాన్‌చెరు వరకు) : ఈ సర్వీసు హయత్ నగర్, చింతలకుంట, ఎల్బీనగర్ క్రాస్‌రోడ్స్, మలక్‌పేట్, కోఠి, పంజాగుట్ట, కేపీహెచ్​బీ, లింగంపల్లి మీదుగా పటాన్‌చెరుకు వెళుతుంది. ఇది హైదరాబాద్​లోని ప్రధాన రవాణా వ్యవస్థను ఐటీ శివారు ప్రాంతాలతో అనుసంధానించే చాలా సుదీర్ఘమైన మార్గం.

2. 156/217 (హయత్ నగర్ నుంచి పటాన్‌చెరు వరకు), 156V/505 (ఎన్​జీవో కాలనీ నుంచి శంకర్ పల్లి వరకు) : ఈ మార్గం తూర్పు హైదరాబాద్‌ను పశ్చిమ ఐటీ హబ్‌తో అనుసంధానిస్తుంది. హయత్ నగర్, వనస్థలిపురం, ఎల్బీ నగర్, మలక్‌పేట్, కోఠి, లక్డీకాపూల్, మెహదీపట్నం, టోలిచౌకి, గచ్చిబౌలి, హెచ్​సీయూ, లింగంపల్లి, రామచంద్రాపురం మీదుగా ప్రయాణించి పటాన్‌చెరు, అలాగే కొల్లూరు క్రాస్‌రోడ్స్, శంకర్​పల్లికి చేరుకోవచ్చు.

3. 8A/253M (సికింద్రాబాద్ నుంచి చార్మినార్, మహేశ్వరం వరకు) : ఈ బస్సు చార్మినార్, పాత నగరంలోని వివిధ పర్యాటక ప్రదేశాల మీదుగా తన గమ్యస్థానానికి చేరుకుంటుంది. ఇది సికింద్రాబాద్, పాట్నీ, బోట్ క్లబ్, బషీర్‌బాగ్, నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్, అఫ్జల్‌గంజ్, ఫరూఖ్‌నగర్, చంద్రాయణగుట్ట, బర్కాస్, జల్పల్లి క్రాస్‌రోడ్స్, పహాడీషరీఫ్, తుక్కుగూడ మీదుగా ప్రయాణించి చివరకు మహేశ్వరం చేరుకుంటుంది.

4. రూట్లు 113M/217, 300/316 దిల్‌సుఖ్‌నగర్, ఎల్బీ నగర్, ఉప్పల్ ప్రాంతాలకు రవాణా సౌకర్యం : ఈ రూట్లు ప్రధానంగా ఉప్పల్, హబ్సిగూడ, తార్నాక, రామాంతపూర్, ఎల్బీనగర్ వంటి ప్రాంతాల నుంచి మెహదీపట్నం, గచ్చిబౌలి ఐటీ కారిడార్లకు ప్రయాణికులను చేరవేస్తాయి. ఐటీ ఉద్యోగులకు, పర్యాటకులకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

5. రూట్లు 1/25ఎస్/229, 290U/229 : ఈ కంబైన్డ్​ రూట్లు సికింద్రాబాద్, అల్వాల్, కొంపల్లి, మేడ్చల్ వైపు ఉన్న ప్రాంతాలను హైదరాబాద్ కేంద్రంతోనూ అలాగే జేబీఎస్, ఉప్పల్, ఎల్బీనగర్, హయత్​నగర్ వంటి తూర్పు ప్రాంతాలతోనూ అనుసంధానిస్తాయి. ఉత్తర, తూర్పు హైదరాబాద్‌లోని ప్రయాణికులకు ఇవి ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి.

  • కోఠి టూ కొల్లూరు రూట్‌లో 116ఎన్​/220కె, 217/220కె, 218/220కె బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
  • సికింద్రాబాద్ నుంచి కొల్లూరు రూట్‌లో 10H/220, 219/220K సర్వీసులు నడుస్తాయి.
  • సికింద్రాబాద్, ఘట్‌కేసర్ మధ్య ఆర్టీసీ ప్రత్యక్ష బస్సు సర్వీసును (24B/281) ప్రవేశపెట్టింది.
  • సనత్‌నగర్ నుంచి మెహదీపట్నం మీదుగా నేరుగా వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ 19ఎస్ /505 సర్వీసును అందుబాటులోకి తెచ్చింది.

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TGSRTC BUS SERVICE
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