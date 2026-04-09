ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్ - ఈనెల 23 తర్వాత ఎప్పుడైనా బంద్

ఈనెల 13 తర్వాత సమ్మెపై స్పష్టత ఇస్తామన్న ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు - ఇప్పటికే సమ్మెనోటీసు ఇచ్చామని వెల్లడి - కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా స్పందించాలని డిమాండ్

RTC JAC is Gearing Up on Strike
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 9, 2026 at 8:28 PM IST

RTC JAC is Gearing Up on Strike : ఈనెల 23 తర్వాత ఎప్పుడైనా సమ్మెకు వెళ్లే అవకాశం ఉందని ఆర్టీసీ జేఏసీ ఛైర్మన్ వెంకన్న, వైస్ ఛైర్మన్​ థామస్ రెడ్డిలు స్పష్టం చేశారు. ఆర్టీసీక్రాస్ రోడ్​లోని కార్మిక శాఖ కార్యాలయంలో లేబర్ డిపార్ట్​మెంట్ అధికారులతో ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు ఇవాళ సమావేశమయ్యారు. దీనికి ఆర్టీసీ అధికారులు రాకపోవడంతో సమ్మెపై పూర్తిస్థాయిలో చర్చ జరగలేదని జేఏసీ నేతలు తెలిపారు.

ఈనెల 13వ తేదీన మరోసారి లేబర్ కమిషనర్, ఆర్టీసీ యాజమాన్యంతో చర్చలు ఉంటాయని ఆతర్వాత సమ్మెపై పూర్తిస్థాయిలో స్పష్టత వస్తుందని జేఏసీ నేతలు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం కార్మికుల సమస్యల పరిష్కారంపై దృష్టిసారించి తమ సమస్యల పరిష్కారానికి సానుకూలంగా స్పందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పటికే కార్మిక శాఖకు, తమ యాజమాన్యానికి సమ్మెనోటీస్ ఇచ్చామని తెలిపారు.

"మార్చి నెలలోనే సమ్మె నోటీసు ఇచ్చాం. అయినప్పటికీ యాజమాన్యం, ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్లుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. 38,000 కార్మికుల సమస్యలు మీకు పట్టవా అని జేఏసీ తరఫున ప్రశ్నిస్తున్నాం. అనేక మంది కార్మికులు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. పనిభారం పెరిగిపోతోంది. మరోవైపు ఉద్యోగ భద్రత లేకుండా పోతోంది. ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల పేరుతో సిబ్బందిని ఇతర జిల్లాలకు బదిలీ చేస్తున్నారు. ఆర్థిక సమస్యలు ఉన్నాయి. వీటన్నింటిని పరిష్కారించాలని కోరుతున్నాం. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని కోరుతున్నాం" - ఆర్టీసీ జేఏసీ నేతలు

