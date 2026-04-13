ETV Bharat / state

ఏప్రిల్ 22 నుంచి ఆర్టీసీ ఉద్యోగుల సమ్మె - ప్రకటించిన జేఏసీ

టీజీఎస్‌ ఆర్టీసీలో మోగిన సమ్మె సైరన్‌ - ఏప్రిల్ 22 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటన - ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని డిమాండ్

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 13, 2026 at 7:01 PM IST

|

Updated : April 13, 2026 at 7:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

RTC Jac Strike In Telangana : తెలంగాణ ఆర్టీసీలో సమ్మె సైరన్‌ మోగింది. ఏప్రిల్ 22 నుంచి సమ్మెకు వెళ్తున్నట్లు ఆర్టీసీ జేఏసీ ప్రకటించింది. గత నల 13న సమ్మె నోటీసులు ఇచ్చామని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాలేదని ఆర్టీసీ జేఏసీ తెలిపింది.

ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలి : సమ్మె నివారణ చర్యలు ప్రభుత్వం చేపట్టాలని ఆర్టీసీ జేఏసీ కోరింది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం, యాజమాన్యం ముందు 32 డిమాండ్లు పెట్టామని తెలిపారు. ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని, కార్మిక సంఘాలకు ఎన్నికలు నిర్వహించాలని జేఏసీ వైస్‌ఛైర్మన్‌ థామస్‌రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా జీతభత్యాలు ఇవ్వాలని అన్నారు.

TAGGED:

RTC JAC STRIKE IN TELANGANA
తెలంగాణ ఆర్టీసీ సమ్మె
TELANGANA RTC STRIKE
TGSRTC JAC STRIKE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.