దసరాకు సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారికి గుడ్న్యూస్ - ఆర్టీసీ బస్సు మీ ఇంటికే వస్తుంది
RTC Buses At Doorsteps : హైదరాబాద్లోని హాస్టళ్లు, కాలనీల్లో ఉంటున్న వారికి ఆర్టీసీ శుభవార్త చెప్పింది. దసరాకు సొంతూళ్లకు వెళ్లేవారు 30 మందికి తగ్గకుండా ఉంటే వారున్నచోటికే బస్సు పంపిస్తామని వెల్లడించింది.
Published : October 7, 2026 at 11:30 AM IST
RTC Buses At Peoples Doorsteps : సెలవులు వస్తున్నాయంటే విద్యార్థుల్లో ఎక్కడా లేని ఉత్సాహం వచ్చేస్తుంది. ఇంటికి వెళుతున్నామనే సంతోషం ఒకవైపు ఉంటే, సెలవుల కారణంగా వాహనాల రద్దీపై ఆందోళన మరోవైపు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే విద్యార్థులు తమ వస్తువులతో ప్రయాణాలు చేస్తూ అవస్థలు పడుతుంటారు. ఈ విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలంగాణ ఆర్టీసీ విద్యార్థులకు శుభవార్త చెప్పింది.
హైదరాబాద్ నగరం పరిధిలోని వసతిగృహాల్లో ఉంటూ చదువుకుంటున్న విద్యార్థులు, దసరా సెలవులకు తమ స్వస్థలాలకు వెళ్లేందుకు ఆర్టీసీ ప్రత్యేక రవాణా సౌకర్యాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఆర్టీసీ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జోన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సి.వినోద్ కుమార్ మంగళవారం వెల్లడించారు.
విద్యార్థులు ఉండే వసతి గృహ ప్రాంతాలు, కళాశాలల నుంచి ప్రత్యేక బస్సులను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వివరించారు. అంతేకాకుండా వివిధ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు, కాలనీలు, టౌన్షిప్లలో నివసించేవారికి వారి ప్రాంతానికే ప్రత్యేక బస్సులు పంపుతామన్నారు. అయితే కనీసం 30 మంది ప్రయాణికులు ఉండాలన్నారు.
ఈ నంబర్లకు సంప్రదించండి
- బీరంగూడ, కూకట్పల్లి, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, పటాన్చెరు, దుండిగల్, మియాపూర్, మాదాపూర్, బాలానగర్ నివాసితులు కూకట్పల్లి డివిజన్ డిప్యూటీ రీజినల్ మేనేజర్ (డీఆర్ఎం) 99562 26148 ను సంప్రదించాలి.
- మల్కాజిగిరి, రేతిఫైల్, ఉప్పల్, సికింద్రాబాద్, ఏఎస్రావునగర్, తార్నాకలో నివాసం ఉంటున్నవారు సికింద్రాబాద్ డీఆర్ఎంను - 99592 26142 సంప్రదించాలి.
- దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్.బీ.నగర్, ఆదిభట్ల, సరూర్నగర్, హయత్నగర్, బడంగ్పేట్, మిధాని ప్రాంతాల వారు హయత్నగర్ డివిజన్ డీఆర్ఎంను - 99892 26136 సంప్రదించాలి.
- రాజేంద్రనగర్, చార్మినార్, కాచిగూడ, మెహదీపట్నం, అత్తాపూర్, కోఠి, కాచిగుడ ప్రాంతాల్లోని ప్రజలు చార్మినార్ డిప్యూటీ రీజినల్ మేనేజర్ నంబరు 99592 26129ను సంప్రదించాలి.
గతంలో సెలవుల్లో అవస్థలు
కళాశాలలకు, పాఠశాలలకు సెలవులు ఇచ్చే సందర్భాల్లో విద్యార్థులు తమ స్వగ్రామాలకు వెళ్తుంటారు. అయితే రైళ్లు, బస్సుల రద్దీ కారణంగా అనేక ఇబ్బందుకు పడుతూ తమ గ్రామాలకు చేరుకుంటారు. గతంలో ఈ తరహా సదుపాయాలు కరవై విద్యార్థులు అవస్థలు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రయాణ రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకొని తమ ఊళ్లకు వెళ్లకుండా నగరంలోనే అనేకమంది విద్యార్థులు ఉండిపోయేవారు. ఆర్టీసీ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంతో విద్యార్థులకు మేలు చేసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ ప్రయాణికులకు శుభవార్త - ఇకపై మెట్రో, ఆర్టీసీకి 'కామన్ పాస్'
ఐటీ కారిడార్లో బస్సులకు స్పెషల్ లేన్ - ఇక ట్రాఫిక్లో చిక్కుకునే ప్రాబ్లమే ఉండదు!