బస్సుల్లో ప్రయాణికుల భద్రతపై దృష్టి సారించిన ఆర్టీసీ - ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లపై ప్రత్యేక డ్రైవ్

ఎన్ని బస్సుల్లో కిట్లు ఉన్నాయో తనిఖీ చేపట్టాలని నిర్ణయం - కిట్లు లేని బస్సులను గుర్తించి త్వరితగతిన ఏర్పాటు చేసే విధంగా కార్యాచరణ

Passengers Safety Special Drive on First Aid Kits in RTC Buses
Passengers Safety Special Drive on First Aid Kits in RTC Buses (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 10, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Special Drive on First Aid Kits in RTC Buses: బస్సుల్లో ప్రయాణికుల భద్రతపై ఆర్టీసీ దృష్టి సారించింది. ప్రమాదాల బారిన పడినపుడు ప్రాథమిక చికిత్స అందించేందుకు వీలుగా బస్సుల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ల ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు ప్రారంభించింది. ఎన్ని బస్సుల్లో కిట్లు ఉన్నాయో తనిఖీ చేసేందుకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టాలని నిర్ణయించింది. కిట్లు లేని బస్సులను గుర్తించి త్వరితగతిన ప్రాథమిక చికిత్స కిట్లను ఏర్పాటు చేసే విధంగా కార్యాచరణ రూపొందించింది.

ఆర్టీసీ బస్సుల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం కసరత్తు ప్రారంభించింది. నిబంధనల ప్రకారం ప్రజారవాణా వాహనాల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలి. ఐతే ఆర్టీసీలో తిరిగే 11 వేలకు పైగా బస్సుల్లో ఎక్కడా ఈ తరహా ఏర్పాట్లు లేవు. డ్రైవర్ వెనుక ప్రాంతంలో అందరికీ కనిపించేలా వీటిని ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉన్నా అధికారుల నిర్లక్ష్యం, నిధుల లేమి, నిర్వహణ లోపంతో వీటిని అధికారులు పక్కన పెట్టారు.

బస్సుల్లో ప్రయాణికుల భద్రతపై దృష్టి సారించిన ఆర్టీసీ - ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్లపై ప్రత్యేక డ్రైవ్ (ETV)

ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ల ఏర్పాటుకు అడుగులు: ఇటీవల వరుస బస్సు ప్రమాదాలతో ప్రయాణికుల్లో ఆందోళన నెలకొన్న క్రమంలో ప్రజా రవాణా వాహనాల్లో ప్రాథమిక చికిత్స అందించే విషయంపై సర్కార్‌ దృష్టి పెట్టింది. ఆర్టీసీలో లోపాల నివారణకు పూనుకుంది. ప్రయాణికులకు తక్షణం ప్రథమ చికిత్స అందించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలన్న ఆదేశాలతో ఆర్టీసీ అధికారులు బస్సుల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్ల ఏర్పాటుకు అడుగులు వేస్తున్నారు.

బస్సు ప్రమాదాల నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలన్న సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాల మేరకు ప్రయాణికుల భద్రతపై ఎపీఎస్‌ఆర్టీసీ దృష్టి పెట్టింది. దీనికోసం ఎప్పుడో పక్కనపెట్టిన ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్సులను తిరిగి బస్సెక్కించాలని నిర్ణయించింది. అధికారులు ప్రత్యేక టీమ్‌లుగా ఏర్పడి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని బస్ డిపోల్లో బస్సులను తనిఖీ చేయాలని ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఆదేశించింది.

ఈ నెల 15 లోగా: బస్సుల్లో ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్స్‌ ఉన్నాయా, లేదా ? అనే అంశంపై అధికారులు ప్రత్యేక డ్రైవ్‌ నిర్వహించనున్నారు. కొన్నిచోట్ల ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్ ఉన్నా వాటిలో మందులు లేకుంటే వాటినీ తనిఖీలు చేయనున్నారు. ఆర్టీసీ సొంత బస్సులు సహా అద్దె బస్సుల్లో తప్పనిసరిగా తనిఖీలు చేయాలని అన్ని జిల్లాల డీపీటీవోలను ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఆదేశించింది.

ఈ నెల 15 లోగా తనిఖీలు పూర్తి చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని అన్ని జిల్లాల ప్రజా రవాణా అధికారులను ఆర్టీసీ ఎండీ ద్వారకా తిరుమలరావు ఆదేశించారు. నివేదిక వచ్చిన తర్వాత కిట్లు లేని బస్సుల్లో వీటిని ఏర్పాటు చేసి సరిపడా మందులను అందుబాటులో ఉంచే విషయమై తగు చర్యలు తీసుకోనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

