రెండో రోజూ కొనసాగుతోన్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె - పలుచోట్ల రోడ్డెక్కిన ప్రైవేట్, ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు
సమస్యల పరిష్కారం, డిమాండ్ల సాధనకు సమ్మె చేపట్టిన ఆర్టీసీ జేఏసీ - కార్మికులు విధులకు దూరంగా ఉండటంతో డిపోలకే పరిమితమైన బస్సులు - ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు లేక ఆటోలు, క్యాబ్లను ఆశ్రయిస్తున్న ప్రయాణికులు
Published : April 23, 2026 at 9:57 AM IST
RTC Employees Second Day Strike in Telangana : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రెండో రోజూ ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మెను కొనసాగిస్తున్నారు. తమ సమస్యల పరిష్కారం, డిమాండ్ల సాధన కోసం బుధవారం నుంచి ఆర్టీసీ జేఏసీ సమ్మె చేపట్టింది. ఈ నేపథ్యంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు విధులకు దూరంగా ఉండటంతో బస్సులు డిపోలకే పరిమితమయ్యాయి. జిల్లాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో బస్సులు పాక్షికంగా నడుస్తున్నప్పటికీ ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఆర్టీసీ యాజమాన్యం కొన్ని జిల్లాల్లో పలు ప్రాంతాల్లో అద్దె బస్సులను రోడ్డెక్కించినా, ప్రయాణికులు అవస్థలు పడుతున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు, ప్రైవేటు బస్సులను ఆర్టీసీ అధికారులు ఔట్ సోర్సింగ్ సిబ్బందితో నడిపిస్తున్నారు.
ప్రయాణ ధరలు పెంచుతున్న ప్రైవేటు వాహనాలు : కొన్ని జిల్లాల్లో పలుచోట్ల ఉదయం నుంచే డిపోల వద్ద కార్మికులు బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతున్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో ఆర్టీసీ అద్దె బస్సులను కార్మికులు అడ్డుకుంటున్నారు. కార్మికుల ధర్నాకు వివిధ పార్టీల నాయకులు ఇప్పటికే మద్దతు తెలిపారు. ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ప్రయాణికులు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు లేక ఆటోలు, క్యాబ్లను ఆశ్రయిస్తున్నారు. ఇదే అదనుగా ప్రైవేటు వాహనదారులు ఛార్జీలు పెంచడంతో వాపోతున్నారు. ఎక్కువగా ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, దినసరి కూలీలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తమ డిమాండ్లపై హామీ ఇచ్చే వరకు సమ్మె కొనసాగిస్తామని కార్మికులు తేల్చి చెబుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లాల్లో ఆర్టీసీ డిపోల వద్ద పోలీసుల బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు.