'తప్పు నాదే క్షమించండి' - సస్పెన్షన్​ తర్వాత ఆర్టీసీ డ్రైవర్ పశ్చాత్తాపం - వీడియో వైరల్​

కృష్ణా జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం - ఫోన్ మాట్లాడుతూ బస్సు నడిపిన డ్రైవర్ కేవీ రావు - అధికారుల సస్పెన్షన్ అనంతరం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వీడియో విడుదల

RTC Driver Negligence in Krishna District
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 5:45 PM IST

Updated : May 26, 2026 at 6:50 PM IST

RTC Bus Driver Phone Call While Driving in Krishna District: ప్రాణాలు గాల్లో పెట్టాడు. ఇప్పుడు పశ్చాత్తాపపడుతున్నాడు. సెల్‌ఫోన్ మాట్లాడుతూ బస్సు నడిపిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్ సస్పెన్షన్ తరువాత విడుదల చేసిన వీడియో ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వీడియోలో తప్పు నాదే నన్ను క్షమించండి అంటూ డ్రైవర్ కేవీ రావు కన్నీటి వీడియో ప్రస్తుతం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్​ అవుతోంది.

రెండు చేతులతో స్టీరింగ్‌ పట్టి అప్రమత్తంగా నడపాల్సిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ ఒకచేత్తో ఫోన్ మాట్లాడటానికే ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు. తోటి సిబ్బంది వారించినా, ప్రయాణికులు భయంతో కేకలు వేసినా వినకుండా నిర్లక్ష్యంగా బస్సు నడిపిన ఘటన కృష్ణా జిల్లా దివిసీమ అవనిగడ్డ నియోజకవర్గ పరిధిలో తీవ్ర కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనపై అధికారులు సదరు డ్రైవర్‌ను సస్పెండ్ చేయగా, ప్రస్తుతం అతను పశ్చాత్తాపంతో వీడియో విడుదల చేయడం గమనార్హం.

స్థానికుల కథనం ప్రకారం: కోడూరు నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న AP16TJ 0616 నంబరు గల ఆర్టీసీ బస్సులో ఈ బాధ్యతారాహిత్యం చోటు చేసుకుంది. బస్సు డ్రైవర్ కేవీ రావు సుమారు గంటపాటు సెల్‌ఫోన్‌లో సరదాగా మాట్లాడుతూ, సింగిల్ హ్యాండ్‌తో బస్సు నడిపాడు. ఒకచేత్తో ఫోన్ పట్టుకుని, మరోచేత్తోనే డ్రైవింగ్ చేస్తూ, హారన్ కొడుతూ ప్రయాణికుల ప్రాణాలను గాల్లో పెట్టాడు. బస్సులో ఉన్న కండక్టర్ వై.ఎల్ బాబు సైతం డ్రైవర్‌ను వారించినా ఫలితం లేకపోయింది. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యానికి భయభ్రాంతులైన ప్రయాణికులు బస్సు ఆపితే దిగిపోతామని బతిమాలినా డ్రైవర్ వినలేదు. దీంతో ప్రాణభయంతో కొందరు ప్రయాణికులు కంకిపాడు వద్దే బస్సు దిగిపోయారు. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఉంటే బాధ్యులు ఎవరంటూ ప్రయాణికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించి డ్రైవర్ కేవీ రావును సస్పెండ్ చేయడంతో, తాజాగా అతను తీవ్ర భావోద్వేగంతో కూడిన ఒక క్షమాపణ వీడియోను విడుదల చేశాడు.

సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్: సెల్‌ఫోన్ డ్రైవింగ్‌తో వందలాది మంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను ప్రమాదంలో పడేసిన డ్రైవర్‌పై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కొందరు అంటుండగా అతని కుటుంబ పరిస్థితి, పశ్చాత్తాపంపై జాలి చూపి ఒక చివరి అవకాశం ఇవ్వాలని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు. డ్రైవర్ క్షమాపణ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుండటంతో, ఆర్టీసీ అధికారులు దీనిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారనేది ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారింది.

డ్రైవర్ కేవీ రావు మాటల్లో: మరోపక్క తాను ఫోన్​లో రెండు నిమిషాలే మాట్లాడానని, అది కూడా తన పిల్లలకు ఆరోగ్యం బాగోకపోతే మాట్లాడాను. ఏది ఏమైనా తాను చేసింది పొరపాటని ఇంకెప్పుడూ పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటాను. కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగానే నాపై కక్ష సాధింపుతో ఆ వీడియోను కావాలనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. సస్పెన్షన్​తో నా కుటుంబం ఇప్పుడు జీవన ఆధారం లేక రోడ్డు మీద పడిందంటూ డ్రైవర్ కేవీ రావు కన్నీటి పర్యంతమైన వీడియోను తాజాగా విడుదల చేయడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం అధికారులు ఈ ఘటనపై ఏ విధమైన చర్యలు తీసుకుంటారనే విషయంపై స్థానిక ప్రజల్లో భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

"నేను విజయవాడ నుంచి కోడూరు ఉదయం 6 గంటలకు వెళ్లి మధ్యాహ్నం 1:50 నిమిషాలకు విజయవాడ చేరుకునే బస్సుకు డ్రైవర్​గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాను. నేను ఫోన్ మాట్లాడింది మా ఇంటి వాళ్లతోనే. అది కూడా దాదాపు నాలుగైదు సార్లు చేశారనే ఉద్దేశంతో చివరకు ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయవలసి వచ్చింది. మా పిల్లలకు ఆరోగ్యం సరిగా లేదని వారితో రెండు నిమిషాలు మాట్లాడిన అనంతరం ఫోన్ పక్కనపెట్టేశాను. ఆ రెండు నిమిషాలు సైతం బస్సును ఆపినట్లయితే ప్రయాణికులు అసహనం వ్యక్తం చేస్తారనే ఉద్దేశంతో గమ్యాన్ని చూసుకుంటూనే డ్రైవ్ చేశాను. నేను ఫోన్ మాట్లాడిన చోట ఎక్కడా కూడా ట్రాఫిక్ అనేది లేదు. కాకపోతే బస్సును నెమ్మదిగా నడుపుతూ ఫోన్ మాట్లాడటం మాత్రం వాస్తవమే. కొందరు ఉద్దేశపూర్వకంగానే నాపై కక్ష సాధింపుతో ఆ వీడియోను కావాలనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. చేసిన పొరపాటును మన్నించి మరలా నన్ను విధుల్లోకి తీసుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాను. భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చూసుకుంటా" -కేవీ రావు, ఆర్టీసీ డ్రైవర్

