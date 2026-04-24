మధ్యాహ్నం శంకర్​ గౌడ్ అంత్యక్రియలు - ముత్తోజిపేటలో తీవ్ర ఉద్రిక్తత

మృతదేహాన్ని నర్సంపేట డిపోకు తరలించేందుకు కార్మికులు, కుటుంబసభ్యుల యత్నం - శంకర్‌ గౌడ్‌ మృతదేహం తరలించే యత్నం చేస్తుండగా అడ్డుకున్న పోలీసులు - పోలీసులు, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు, కార్మికులకు మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట

RTC DRIVER SHANKAR GOUD DEATH
TENSION IN MUTHOJIPET (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 24, 2026 at 11:15 AM IST

Tension in Muthojipet Village : తెలంగాణలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నేపథ్యంలో ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఆర్టీసీ డ్రైవర్‌ కోల శంకర్‌ గౌడ్‌ (55) మృతదేహాన్ని తన అల్లుడి స్వగ్రామానికి తీసుకెళ్లారు. వరంగల్‌ జిల్లా నర్సంపేట మండలం ముత్తోజిపేటకు ప్రత్యేక అంబులెన్స్‌లో పోలీసులు తరలించారు. ఇవాళ మధ్యాహ్నం అంత్యక్రియలు జరపనున్నట్లు శంకర్​గౌడ్ కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ క్రమంలో ముత్తోజిపేట గ్రామంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు.

ఇదిలా ఉండగా ముత్తోజిపేట గ్రామంలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. డ్రైవర్‌ శంకర్‌ గౌడ్‌ మృతదేహాన్ని నర్సంపేట డిపోనకు తరలించి నివాళులు అర్పించేందుకు కార్మికులు, కుటుంబసభ్యులు యత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. దీంతో పోలీసులు, బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు, కార్మికులకు మధ్య వాగ్వాదం, తోపులాట చోటుచేసుకుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే పెద్ది సుదర్శన్‌రెడ్డిని పోలీసులు ముందస్తుగా అదుపులోకి తీసుకుని నర్సంపేట పీఎస్‌కు తరలిస్తుండగా పోలీసుల వాహనాలను బీఆర్‌ఎస్‌ కార్యకర్తలు, కార్మికులు అడ్డుకున్నారు. మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్​రావును హనుమకొండలోని ఆయన నివాసంలో గృహ నిర్బంధం చేశారు.

