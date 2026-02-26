ETV Bharat / state

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు గుడ్​న్యూస్​ - ఆ బస్సుల్లో టికెట్ ధరల తగ్గింపు - మార్చి 1 నుంచే అమల్లోకి

నష్టాలను తగ్గించి ఆక్యుపెన్సీ రేషియో పెంచేందుకు నిర్ణయం - ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్లకు సర్క్యులర్​ జారీ - వేసవిలో ఏసీ ప్రయాణికులను ఆకర్షించేలా ప్లాన్!

RTC Decides to Reduce Ticket Prices
RTC Decides to Reduce Ticket Prices (ETV Bharat)
RTC Decides to Reduce Ticket Prices : ప్రయాణికుల కోసం టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ 'చల్లని' శుభవార్త ప్రకటించింది. సంస్థ నష్టాలను తగ్గించి ఆక్యుపెన్సీ రేషియో (ఓఆర్​) పెంచేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నగరంలో ఉన్న మెట్రో డీలక్స్​ బస్సులతో పాటు ఎలక్ట్రిక్​ మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో టికెట్​ రేట్లను తగ్గిస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారి డిపో మేనేజర్లకు సర్క్యులర్​ జారీ చేశారు. మార్చి 1 నుంచి మే చివరి వరకు తగ్గింపు ధరలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ఈ వేసవిలో సూర్యుడి భగభగల నేపథ్యంలో ఏసీ ప్రయాణికులను ఆకర్షించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.

ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా! : హైదరాబాద్​ మహానగరంలో ప్రస్తుతం 275 మెట్రో డీలక్స్​ బస్సులు 255 ట్రిప్పులు, 90 ఎలక్ట్రిక్​ ఏసీ బస్సులు 731 ట్రిప్పులు తిరుగుతున్నాయి. వీటిలో 60 శాతానిపైగా ఆక్యుపెన్సీనే లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడున్న ధరలను సవరించాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఆ సవరించిన ధరల జాబితాను చూస్తే ఇలా ఉన్నాయి. మెట్రో డీలక్స్​ బస్సులో గతంలో నాలుగు కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి రూ.30 టికెట్​ ఉండగా, ప్రస్తుతం దాన్ని రూ.25కు తగ్గించారు. ఇక ఈ-మెట్రో ఏసీ సర్వీసులో గతంలో రూ.35 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.25కి తగ్గించారు.

పాత, కొత్త ధరలను పోల్చితే ప్రయాణికులకు లబ్ధి ఇలా
దూరం (కి.మీలలో ) మెట్రో డీలక్స్​ ఆదా (రూ.ల్లో) ఈ- మెట్రో ఏసీ ఆదా
1-3 0 నుంచి 10 5 నుంచి 10
4-15 5 నుంచి 10 10 నుంచి 15
16-21 10 నుంచి 15 10 నుంచి 15
22-30 5 నుంచి 10 5 నుంచి 10

మరో 1085 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు : గ్రేటర్​ హైదరాబాద్​లో మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులు త్వరలోనే రోడ్లపై పరుగులు పెట్టనున్నాయి. నగరంలో ప్రజా రవాణాను మరింత వేగవంతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎం ఈ డ్రైవ్​ పథకం కింద టీజీఎస్​ ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్​ రవాణా వ్యవస్థ దిశగా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భాగంగా సంస్థ 1085 ఎలక్ట్రిక్​ బస్సులను తీసుకు వస్తుంది.

పాస్​లు ఉన్నాయి కానీ బస్సుల్లేవు! : నగరంలో ప్రతి నెల పది వేల మంది ఆర్డినరీ మంత్లీ పాస్​లు తీసుకుంటున్నారు. ఎక్స్​ప్రెస్​ పాస్​లు 80,000 మంది, మెట్రో డీలక్స్​ బస్సు పాసులు 9000 మంది తీసుకుంటున్నారు. డీలక్స్​ పాస్​ తీసుకున్నవారికి ఆర్డినరీ, ఎక్స్​ప్రెస్​లలోనూ ప్రయాణించే సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీని వల్ల సులభతర ప్రయాణం, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని డీలక్స్​ పాస్​ తీసుకుంటే సర్వీసులు తగ్గుతున్నాయి. గత సంవత్సరంలో ఏప్రిల్​లో మెట్రో డీలక్స్​ బస్సులను రోడ్డెక్కించిన ఆర్టీసీ, మొదట్లో 1H ,49 M, 3K, 3, 3KL, 16 A మార్గాల్లో ప్రారంభించింది. ఈ తర్వాత మరికొన్నింటిని ఈసీఐఎల్​ క్రాస్​రోడ్స్​, ఏఎస్​రావునగర్​, సఫిల్​గూడ, అనుటెక్స్​, మల్కాజిగిరి, మెట్టుగూడ, రైల్​ నిలయం, సికింద్రాబాద్​, అఫ్జల్​గంజ్​, క్రాస్​రోడ్స్, బర్కత్​పురా, విద్యానగర్​, తార్నాక తదితర ప్రాంతాలకు సర్దుబాటు చేసింది. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు బస్సులను వేరే మార్గాలకు మళ్లించడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

