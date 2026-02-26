ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు గుడ్న్యూస్ - ఆ బస్సుల్లో టికెట్ ధరల తగ్గింపు - మార్చి 1 నుంచే అమల్లోకి
నష్టాలను తగ్గించి ఆక్యుపెన్సీ రేషియో పెంచేందుకు నిర్ణయం - ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్లకు సర్క్యులర్ జారీ - వేసవిలో ఏసీ ప్రయాణికులను ఆకర్షించేలా ప్లాన్!
Published : February 26, 2026 at 12:57 PM IST
RTC Decides to Reduce Ticket Prices : ప్రయాణికుల కోసం టీజీఎస్ ఆర్టీసీ 'చల్లని' శుభవార్త ప్రకటించింది. సంస్థ నష్టాలను తగ్గించి ఆక్యుపెన్సీ రేషియో (ఓఆర్) పెంచేందుకు కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. నగరంలో ఉన్న మెట్రో డీలక్స్ బస్సులతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ మెట్రో ఏసీ సర్వీసుల్లో టికెట్ రేట్లను తగ్గిస్తూ తాజాగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఆర్టీసీ ఉన్నతాధికారి డిపో మేనేజర్లకు సర్క్యులర్ జారీ చేశారు. మార్చి 1 నుంచి మే చివరి వరకు తగ్గింపు ధరలు అమల్లో ఉండనున్నాయి. ఈ వేసవిలో సూర్యుడి భగభగల నేపథ్యంలో ఏసీ ప్రయాణికులను ఆకర్షించేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలుస్తోంది.
ప్రయోజనాలు ఏంటో తెలుసా! : హైదరాబాద్ మహానగరంలో ప్రస్తుతం 275 మెట్రో డీలక్స్ బస్సులు 255 ట్రిప్పులు, 90 ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులు 731 ట్రిప్పులు తిరుగుతున్నాయి. వీటిలో 60 శాతానిపైగా ఆక్యుపెన్సీనే లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడున్న ధరలను సవరించాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించింది. ఆ సవరించిన ధరల జాబితాను చూస్తే ఇలా ఉన్నాయి. మెట్రో డీలక్స్ బస్సులో గతంలో నాలుగు కిలోమీటర్ల ప్రయాణానికి రూ.30 టికెట్ ఉండగా, ప్రస్తుతం దాన్ని రూ.25కు తగ్గించారు. ఇక ఈ-మెట్రో ఏసీ సర్వీసులో గతంలో రూ.35 ఉండగా ఇప్పుడు రూ.25కి తగ్గించారు.
|పాత, కొత్త ధరలను పోల్చితే ప్రయాణికులకు లబ్ధి ఇలా
|దూరం (కి.మీలలో )
|మెట్రో డీలక్స్ ఆదా (రూ.ల్లో)
|ఈ- మెట్రో ఏసీ ఆదా
|1-3
|0 నుంచి 10
|5 నుంచి 10
|4-15
|5 నుంచి 10
|10 నుంచి 15
|16-21
|10 నుంచి 15
|10 నుంచి 15
|22-30
|5 నుంచి 10
|5 నుంచి 10
మరో 1085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు : గ్రేటర్ హైదరాబాద్లో మరిన్ని ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు త్వరలోనే రోడ్లపై పరుగులు పెట్టనున్నాయి. నగరంలో ప్రజా రవాణాను మరింత వేగవంతం చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పీఎం ఈ డ్రైవ్ పథకం కింద టీజీఎస్ ఆర్టీసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను అందుబాటులోకి తీసుకురానుంది. రాబోయే రోజుల్లో విద్యుత్ రవాణా వ్యవస్థ దిశగా మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంలో భాగంగా సంస్థ 1085 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను తీసుకు వస్తుంది.
పాస్లు ఉన్నాయి కానీ బస్సుల్లేవు! : నగరంలో ప్రతి నెల పది వేల మంది ఆర్డినరీ మంత్లీ పాస్లు తీసుకుంటున్నారు. ఎక్స్ప్రెస్ పాస్లు 80,000 మంది, మెట్రో డీలక్స్ బస్సు పాసులు 9000 మంది తీసుకుంటున్నారు. డీలక్స్ పాస్ తీసుకున్నవారికి ఆర్డినరీ, ఎక్స్ప్రెస్లలోనూ ప్రయాణించే సౌకర్యం కూడా ఉంది. దీని వల్ల సులభతర ప్రయాణం, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుందని డీలక్స్ పాస్ తీసుకుంటే సర్వీసులు తగ్గుతున్నాయి. గత సంవత్సరంలో ఏప్రిల్లో మెట్రో డీలక్స్ బస్సులను రోడ్డెక్కించిన ఆర్టీసీ, మొదట్లో 1H ,49 M, 3K, 3, 3KL, 16 A మార్గాల్లో ప్రారంభించింది. ఈ తర్వాత మరికొన్నింటిని ఈసీఐఎల్ క్రాస్రోడ్స్, ఏఎస్రావునగర్, సఫిల్గూడ, అనుటెక్స్, మల్కాజిగిరి, మెట్టుగూడ, రైల్ నిలయం, సికింద్రాబాద్, అఫ్జల్గంజ్, క్రాస్రోడ్స్, బర్కత్పురా, విద్యానగర్, తార్నాక తదితర ప్రాంతాలకు సర్దుబాటు చేసింది. ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లకు బస్సులను వేరే మార్గాలకు మళ్లించడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
