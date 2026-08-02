గోదావరి పుష్కరాలకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు - రాజమహేంద్రవరంలో చార్జింగ్ స్టేషన్ నిర్మాణం
ఈవీ బస్సుల కోసం తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఆర్టీసీ ఏర్పాట్లు - గోదావరి పుష్కరాలకు ప్రత్యేక ఈవీ బస్ సర్వీసులు - తొలిదశలో రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ డిపోలకు చెరో 50 ఈవీ బస్సులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 2:23 PM IST
EV Buses for Godavari Pushkaralu : వచ్చే ఏడాది గోదావరి పుష్కరాలకు వచ్చే భక్తుల కోసం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు ఆర్టీసీ రంగం సిద్దం చేస్తోంది. రాజమహేంద్రవరం నగరానికి పలు ప్రాంతాల నుంచి ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడిపేందుకు అవసరమైన ఛార్జింగ్ స్టేషన్ నిర్మిస్తోంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 750 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు: కాలుష్యానికి కళ్లెం వేయడమే లక్ష్యంగా ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఇప్పటికే తిరుపతి, విశాఖలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు రోడ్డెక్కించింది. సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 750 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరుతో పాటు గోదావరి పుష్కరాలు జరిగే జిల్లాలకు బస్సుల కేటాయింపులో ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది.
తొలిదశలో 50 ఈవీ బస్సులు: రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడకు తొలిదశలో 50 ఎలక్ట్రిక్ బస్సుల చొప్పున అధికారులు కేటాయించారు. అవి డిపోలకు చేరగానే ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేలా ఛార్జింగ్ సౌకర్యాలపై దృష్టి సారించారు. రాజమహేంద్రవరంలో చార్జింగ్ స్టేషన్ నిర్మాణం శరవేగంగా జరుగుతోంది. సెప్టెంబర్లోగా ఈవీ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తాయని అదికారులు చెప్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్త్రీ శక్తి పథకం అమలుతో వివిధ రూట్లలో బస్సులు కిటకిటలాడుతున్నాయి. కొత్త బస్సులు రాగానే అన్ని రూట్లలో ఈవీ బస్సులకు రైట్ రైట్ చెప్పనున్నారు.
"రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాలుష్య రహిత ప్రజా రవాణాను పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా సెప్టెంబర్ నెలాఖరుకు 750 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తెచ్చేందుకు శరవేగంగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాం. తిరుపతి, విశాఖపట్నంలలో ఇప్పటికే లభించిన ఆదరణతో అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరుతో పాటు రాబోయే గోదావరి పుష్కరాల జిల్లాలకు ఈ బస్సుల కేటాయింపులో ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాం. తొలిదశలో భాగంగా రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ డిపోలకు 50 చొప్పున ఈవీ బస్సులు కేటాయించాం. ఇందుకు అనుగుణంగానే రాజమహేంద్రవరంలో అధునాతన ఛార్జింగ్ స్టేషన్ నిర్మాణం చేస్తున్నాం" - వై.ఎస్.ఎన్ మూర్తి, ఆర్టీసీ రీజినల్ మేనేజర్
కాలుష్యరహితంగా గోదావరి పుష్కరాలు: రాష్ట్రంలో గోదావరి పుష్కరాలను కుంభమేళాను తలపించేలా నిర్వహించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం సన్నద్ధం అవుతోంది. అందులో భాగంగా వచ్చే ఏడాది అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించనున్న గోదావరి పుష్కరాలకు రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థ వినూత్న ఏర్పాట్లు చేస్తోంది.
కుంభమేళా తరహాలో ఏర్పాట్లు: ఉత్తరప్రదేశ్లోని ప్రయాగరాజ్ కుంభమేళాలో అనుసరించిన విధానాన్ని ఇక్కడ అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. అందులో భాగంగా గోదావరి నదిలో అత్యాధునిక, విలాసవంతమైన ‘ప్లోటింగ్ బోట్ల’ను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. ఉన్నత స్థాయి అధికారులు, సినీ ప్రముఖులు, ప్రముఖ వ్యాపారవేత్తలు, ఇతర రంగాల్లోని నిపుణులు, దేశ విదేశీ ప్రతినిధులు ఈ ఫ్లోటింగ్ బోట్లను వినియోగించుకునేలా సమగ్ర ప్రణాళిక రూపొందించారు. దీనివల్ల ఘాట్ల వద్ద రద్దీ తగ్గి సామాన్య భక్తులకు కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా పుణ్యస్నానాలు ఆచరించే వెసులుబాటు కలుగుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఏపీలో కాలుష్యరహితంగా గోదావరి పుష్కరాలు - కుంభమేళా తరహాలో విస్తృత ఏర్పాట్లు
గోదావరి పుష్కరాలకు విస్తృత ఏర్పాట్లు - గోదావరి పరివాహక ప్రాంత విస్తరణకే రూ.1500 కోట్లు