ఉదయం ప్రయాణికులతో కిక్కిరిసి - మధ్యాహ్నం బోసిపోతున్న ఆర్టీసీ బస్సులు
సమయానుసారం పద్ధతులను మారిస్తే ఆర్టీసీకి సత్ఫలితాలు - మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఖాళీ సీట్లే దర్శనం - 3000పైగా సిటీ బస్సులు 35 వేలకుపైగా ట్రిప్పులు
Published : July 28, 2026 at 12:39 PM IST
RTC Buses Running Empty in Afternoon : హైదరాబాద్ ప్రజారవాణా వ్యవస్థకు వెన్నెముక అయిన ఆర్టీసీ కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు, సామాన్య ప్రయాణికులతో సిటీ బస్సులు కిక్కిరిపోతుండగా, మధ్యాహ్నం పరిస్థితి కాస్త భిన్నంగా ఉంటోంది. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు బస్సుల్లో ఖాళీ సీట్లే ఎక్కువ దర్శనమిస్తున్నాయి. దీనివల్ల డీజిల్, సిబ్బంది ఖర్చులు కూడా రాని పరిస్థితి నెలకొందని సమాచారం. ప్రైవేటు వాహనాల సంఖ్య, బైక్ టాక్సీల వాడకం పెరుగుతున్న తరుణంలో గ్రేటర్ ఆర్టీసీ సంప్రదాయ పద్ధతులను వీడి, ఆధునిక శైలిలో లీన్ అవర్స్ (మధ్యాహ్నం వేళల) నిర్వహణపై దృష్టి సారించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
20-30 శాతం ఆక్యుపెన్సీతో : నగరంలో రోజూ మూడు వేలకుపైగా సిటీ బస్సులు దాదాపు 35 వేలకుపైగా ట్రిప్పులు తిరుగుతున్నాయి. ఉదయం 8 నుంచి 11 వరకు, సాయంత్రం 5 నుంచి రాత్రి 9 వరకు బస్సుల్లో కాలు పెట్టే స్థలం ఉండదు. 'మహాలక్ష్మి' పథకం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత మహిళా ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగింది. మెట్రో ఎక్స్ప్రెస్, మెట్రో డీలక్స్, కొత్తగా వచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులు సైతం మధ్యాహ్నం వేళల్లో ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం ఆక్యుపెన్సీ మాత్రమే ఉంటోంది.
ఇలా చేస్తే మేలు :
డైనమిక్ ప్రైసింగ్ : ప్రస్తుతం విమానయాన, ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ సంస్థలు రద్దీకి అనుగుణంగా ఛార్జీలను మారుస్తుంటాయి. ఇదే సూత్రాన్ని ఆర్టీసీ లీన్ అవర్స్లో అమలు చేయొచ్చు. మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు టికెట్ ధరలపై 15-20 శాతం వరకు ప్రత్యేక రాయితీ (హ్యాపీ అవర్స్ డిస్కౌంట్) ప్రకటిస్తే సామాన్యులు ఆ సమయంలో క్యాబ్లకు బదులు ఆర్టీసీలో ప్రయాణించడానికి మొగ్గుచూపుతారు.
మినీ బస్సులొస్తే : పెద్ద పరిమాణంలో ఉండే బస్సులను లీన్ అవర్స్లో నడపడం వల్ల నిర్వహణ ఖర్చు పెరుగుతుంది. త్వరలో ప్రవేశపెట్టే మినీ బస్సులను రోడ్డెక్కిస్తే ఆక్యుపెన్సీ 100 శాతం పెరుగుతుంది.
రూట్ రేషనలైజేషన్ : మధ్యాహ్న సమయాల్లో అన్ని రూట్లలోనూ ఒకే సంఖ్యలో బస్సులను నడపడం వల్ల ఇంధనం, వృథా అవుతుంది. కాలేజీ రూట్లు, ఐటీ కారిడార్లలో ట్రిప్పుల సంఖ్యను తగ్గించాలి. సికింద్రాబాద్, కాచిగూడ రైల్వే స్టేషన్లు, ఎంజీబీఎస్, జేబీఎస్ టెర్మినల్, ప్రధాన ఆసుపత్రుల రూట్లలో ఎప్పుడూ ప్రయాణికులు ఉండటంతో ఆయా మార్గాలకు మళ్లించాలి.
లండన్లో మాదిరిగా : రద్దీ లేని సమయాల్లో వేర్వేరు దేశాల్లో ఈ తరహా ఛార్జీల తగ్గింపు విధానాలను అమలు చేసి సఫలీకృతం అయ్యాయి. లండన్లో టైమ్ బేస్డ్ ప్రైసింగ్, సింగపూర్లో హ్యాపీ అవర్స్ను అమలు చేశాయి. బెంగళూరు రూట్ రేషనలైజేషన్ పద్ధతిని అవలంబిస్తున్నారు.
డిమాండ్ ఆధారంగా షెడ్యూళ్ల పునర్వ్యవస్థీకరణ : ప్రయాణికుల రాకపోకలకు సంబంధించి ప్రతి రూట్పై శాస్త్రీయ ట్రాఫిక్ అధ్యయనం చేపట్టారు. ఆయా రూట్లలో ప్రయాణికుల డిమాండ్ ఆధారంగా బస్సు షెడ్యూళ్ల పునర్వ్యవస్థీకరిస్తారు. కొన్ని రూట్లలో బస్సులు కిక్కిరిసి ప్రయాణిస్తుంటే మరి కొన్నిచోట్ల రద్దీ తక్కువగా ఉంటున్నట్లు ఆర్టీసీ సంస్థ గుర్తించింది. ఉదయం, సాయంత్రం రద్దీగా ఉన్న మార్గాల్లో మధ్యాహ్నం ఖాళీగా వెళుతున్నాయి. గతంలో ‘రైట్ బస్ రైట్ రూట్ రైట్ టైమ్’ అనే లక్ష్యంతో కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఇకపై ప్రతి రూట్లో ట్రాఫిక్ ప్రారంభ సమయం, ముగింపు సమయం, రద్దీ గంటలు, ఖాళీ సమయాలు, రూట్ల వారీగా ప్రయాణికుల రాకపోకలు, ఎక్కే, దిగే ప్రాంతాల ట్రాఫిక్ సాంద్రత తదితర అంశాలపై డిపో మేనేజర్లు శాస్త్రీయ అధ్యయనాన్ని నిర్వహించారు.
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