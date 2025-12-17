Telangana Panchayat Elections Results2025

రాత్రి 10 దాటితే మేం ఆపం! - చలిలో బస్సులు ఆగక ప్రయాణికుల ఇబ్బందులు

అర్ధరాత్రి వరకు బస్సులుంటాయన్న అధికారులు - విధులు ముగిసే సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తున్న డ్రైవర్లు

RTC Buses That are not Stopping at the Stops
RTC Buses That are not Stopping at the Stops (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 17, 2025 at 2:20 PM IST

RTC Buses That are not Stopping at the Stops : జీడిమెట్ల పోలీస్​స్టేషన్​ బస్టాప్​లో ఒక్క బస్సు ఆగడం లేదు. ఏం చేయాలో తెలియక రోడ్డు మధ్యలో నిలబడి ఆపితే వేగంగా వచ్చిన ఓ బస్సు ముందుకెళ్లి ఆగింది. స్టాప్​లో ఆపొచ్చు కదా సార్​ అంటే ముందు స్టాప్​లో ఎవరూ లేరు. ఇక్కడ కూడా ఉండరని వేగంగా వెళ్తున్నానని డ్రైవర్ సమాధానం ఇచ్చారు. మేము డ్యూటిలో నుంచి దిగే టైమ్​ అవుతుందని రాత్రి 10.30 గంటలకు నెమ్మదిగా వెళ్లచ్చు కదా అంటే నిర్లక్ష్యంగా బస్సు పోనిచ్చారంటూ షాపూర్​నగర్​కు చెందిన సతీశ్​ ఆవేదన చెందారు.

ఎన్‌ఎండీసీ బస్​స్టాప్​లో బస్సు కోసం అత్తాపూర్​కు చెందిన ఓ వృద్ధురాలు రాత్రి 10 గంటల వరకు ఎదురుచూశారు. అటుగా వెళ్లేవన్నీ మెహిదీపట్నం డిపోకేనని చెప్పడంతో ఎముకలు కొరికే చలిలో పడిగాపులు కాశారు. అంతకు ముందు ఎక్కిన బస్సూ డిపోకే వెళ్తుందని చెప్పడంతో ఎన్‌ఎండీసీ వద్ద దిగానని ఆమె తెలిపారు. రాత్రి అనేక బస్టాపుల్లో ఇదే పరిస్థితి. ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న ఖైరతాబాద్‌ బస్​స్టాప్​లో ఒక్కటీ ఆగటం లేదంటే డ్రైవర్ల నిర్లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు.

చలిలో వణుకుతూనే నడక : 2,996 బస్సులు 31,815 ట్రిప్పులతో గ్రేటర్​ ఆర్టీసీ ప్రయాణీకుల కోసం సేవలందిస్తోంది. ప్రతి రోజూ 26 లక్షల మంది ప్రయాణిస్తుంటారు. అందులో దాదాపు 70 శాతం మంది మహాలక్ష్మి ప్రయాణికులే ఉంటున్నారు. మధ్యాహ్నం తక్కువ బస్సులు నడుపుతూ ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఆర్టీసీ సర్దబాటు చేస్తుంది. కానీ రాత్రి ప్రయాణాలపై దృష్టి పెట్టడం లేదు. అర్ధరాత్రి వరకు బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయని అధికారులు ప్రకటిస్తున్నారు. కానీ డ్రైవర్ల తీరు అందుకు భిన్నంగా ఉంటోంది. వారి వారి విధులు ముగిసే సమయం దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ ఇష్టానుసారంగా బస్సులు నడుపుతున్నారు. ఎలక్ట్రిక్ బస్సు డ్రైవర్లపై ఎక్కువగా ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి.

స్టాపులల్లో ఆగకుండా వెళ్తున్న బస్సులు : బస్సు ట్రిప్పులు రోజుకు నిర్ధిష్టంగా పూర్తి చేయాల్సి ఉండడంతో సమయాన్ని ఆదా చేయడం కోసం ఆగకుండానే వెళ్తున్నారు. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నారని ప్రశ్నిస్తే ప్రయాణికులు ఉండడం లేదని చెబుతున్నారు. విధులు ముగించుకునే సమయంలో తిరిగి రావాల్సి వస్తుందని ప్రయాణికులను మధ్యలోనే దింపేసి డిపోలకు వెళ్లిపోతున్నారు.

కొన్ని బస్టాపుల్లో ఆటోలు, వాహనాలను పార్కింగ్ చేస్తుంటారు. కొన్ని రోడ్డు మధ్యలోనే ఆగుతున్నాయి. మరికొన్ని దాటుకొని వెళ్తున్నాయి. ప్రయాణికులు చలిలో బస్సుల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో క్యాబ్​లు, రాపిడోలు బుక్​ చేసుకుని వెళ్తున్నారు. డ్రైవర్లు సరైన సమయానికి రాకపోయినా, స్టాపుల్లో ఆపకపోయినా, బస్సుల్లో పరిశుభ్రత లేకపోయినా, కండక్టర్లు అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించినా మీమీ సమస్యలను కింది నంబర్ల ద్వారా ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. వాటికి పరిష్కర మార్గాలు తెలుసుకోవచ్చు.

ఫిర్యాదులు ఈ నెంబర్లకు చేయవచ్చు :

  • టోల్‌ ఫ్రీ, కస్టమర్‌ కేర్‌ నంబర్లు : 040-6944 0000/2345 0033
  • ఈ-మెయిల్‌: online.support@tgsrtc.bus.in
  • సామాజిక మాధ్యమాలు : www.facebook.com/TGSRTCHQ;
  • ఎక్స్‌ ఖాతా: TGSRTCHQ
  • కాల్‌సెంటర్‌ వాట్సప్‌ నం: 94409 70000

