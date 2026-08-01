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కదిరిలో వింత దొంగతనం - రైలులో వచ్చి ఆర్టీసీ బస్సు ఎత్తుకెళ్లాడు

బస్టాండ్‌ సమీపంలో ఉన్న బస్సును ఎత్తుకెళ్లిన ఓ ప్రబుద్ధుడు - బస్సుతో పాటు నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు - శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఘటన

RTC Bus Stolen in Kadiri
RTC Bus Stolen in Kadiri (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 1, 2026 at 8:50 PM IST

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RTC Bus Stolen in Kadiri : సమాజంలో రోజురోజుకీ దొంగతనాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఏ వస్తువైతే నాకేంటి నా పని ఏదో నేను చేసేస్తే పోలా అని అనుకుంటున్నారు కేటుగాళ్లు. ఇక ఇళ్లు, దుకాణాలు, దేవాలయాలు, కార్యాలయాలు, వాహనాలు తాళం వేసి కనిపించాయంటే చాలు చేతికి పని దొరికిందని సంబరపడుతున్నారు. వాటిని మాయం చేసే వరకు వారికి నిద్రపట్టడం లేదు. మరోవైపు రద్దీ ప్రదేశాలు, జన సముహా ప్రాంతాల్లో ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా నేరగాళ్లు తమ చేతివాటానికి పని చెబుతున్నారు. చటుక్కున అందినకాడికి దోచుకొని అక్కడినుంచి పరారవుతున్నారు. తాజాగా శ్రీసత్యసాయి జిల్లాలో మద్యం మత్తులో ఓ వింత దొంగతనం చోటు చేసుకుంది.

ఎందుకంటే మందేస్తే చాలు మందుబాబుల సిత్రాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. వారు ఏ క్షణానికి ఎలా ప్రవర్తిస్తారో వారికే తెలియదు. కిక్కు కోసం ఎంతకైనా తెగించే తాగుబోతుల్లో కొందరు వికృత చేష్టలతో అందరినీ భయబ్రాంతులకు గురి చేస్తుండగా మరికొందరు మాత్రం వింత చేష్టలకు పాల్పడుతుంటారు. ఇంకొదరు స్నేహితులతో గొడవలు పడటం, ఇరుగు పొరుగు వారితో కయ్యానికి కాలు దువ్వడం చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ ప్రబుద్ధుడు ఏకంగా ఆర్టీసీ అద్దె బస్సును దొంగిలించాడు. బస్సు బస్టాండ్​ సమీపంలో పార్క్ చేసి ఉండగా దానిని స్టార్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఉడాయించాడు.

Kadiri RTC Bus Theft : ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. శుక్రవారం రాత్రి శివప్రసాద్ అనే వ్యక్తి అనంతపురం నుంచి రైలులో కదిరికి వచ్చాడు. మద్యం మత్తులో ఉన్న అతను బస్టాండ్ సమీపంలో ఆపి ఉంచిన అద్దె బస్సును అపహరించి మదనపల్లె వైపు వెళ్లసాగాడు. ఈ క్రమంలో మదనపల్లె టోల్​ప్లాజా వద్దకు చేరుకున్నాడు. ఇది గమనించిన అక్కడి టోల్​ప్లాజా సిబ్బంది మదనపల్లె పోలీసులకు సమాచారమిచ్చారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు బస్సుతో పాటు అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మరోవైపు అతని వెంట ఓ కుక్క కూడా ఉన్నట్లు సమాచారం.

ఆ తర్వాత పోలీసులు ఇవాళ బస్సును మదనపల్లె ఆర్టీసీ అధికారులకు అప్పగించారు. వారు వెంటనే కదిరి ఆర్టీసీ అధికారులతో పాటు యజమానికి సమాచారమిచ్చారు. ఈ క్రమంలోనే బస్సు యజమానితో పాటు అధికారులు, పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని బస్సును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బస్సు యజమాని ఫిర్యాదు మేరకు కదిరి పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

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