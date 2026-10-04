గురజాల వద్ద ఆర్టీసీ బస్సుపై దాడి - రోడ్డుకు అడ్డంగా బైక్లు పెట్టి కండక్టర్, డ్రైవర్పై మహిళల ప్రతాపం
విధుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ సిబ్బందిపై కొందరు మహిళలు దాడికి పాల్పడ్డారు. బస్సును అడ్డగించి కోడిగుడ్లతో దాడి చేశారు. అడ్డుకోబోయిన డ్రైవర్, కండక్టర్ను కొట్టారు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లా గురజాల పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 12:47 PM IST
RTC Bus Attacked in Gurazala : విధుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ సిబ్బందిపై కొందరు మహిళలు దాడికి పాల్పడ్డారు. బస్సును అడ్డగించి కోడిగుడ్లతో దాడి చేశారు. అడ్డుకోబోయిన డ్రైవర్, కండక్టర్ను కొట్టారు. ఈ ఘటన పల్నాడు జిల్లా గురజాల పట్టణంలో చోటుచేసుకుంది. బస్సు స్టాప్ దాటి ఆపారనే చిన్న కారణంతో మరో షిఫ్ట్ సిబ్బందిపై వారు దాడికి తెగబడటం స్థానికంగా కలకలం రేపింది.
అసలేం జరిగిందంటే : మాచర్ల డిపోకు చెందిన ఓ ఆర్టీసీ బస్సు గుంటూరు నుంచి మాచర్లకు బయలుదేరింది. ఆ బస్సు గురజాల పట్టణంలోని మాడుగుల రహదారికి చేరుకుంది. ఆ సమయంలో బస్సులో ఉన్న ఓ మహిళ తనను మాడుగుల రహదారిలో దించమని కోరింది. అయితే విధుల్లో ఉన్న కండక్టర్, డ్రైవర్ బస్సును ఆమె అడిగిన చోట కాకుండా కొంచెం ముందుకు తీసుకెళ్లి ఆపారు. దీంతో ఆ మహిళ ఆగ్రహానికి గురైంది. అయితే, ఆ ట్రిప్పుతో ఆ బస్సులోని కండక్టర్, డ్రైవర్ విధులు ముగిశాయి. బస్సును మాచర్లకు చేర్చి వారు వెళ్లిపోయారు.
అనంతరం అదే బస్సుకు మరో షిఫ్ట్లో భాగంగా కండక్టర్ సోమయ్య, డ్రైవర్ గౌస్ విధుల్లోకి వచ్చారు. బస్సును తీసుకుని వారు మాచర్ల నుంచి తిరిగి గుంటూరుకు బయలుదేరారు. మార్గమధ్యలో బస్సు గురజాల పట్టణంలోని మాడుగుల రహదారి వద్దకు రాగానే వారికి ఊహించని పరిణామం ఎదురైంది. కొందరు వ్యక్తులు ఐదు ద్విచక్ర వాహనాలను రోడ్డుకు అడ్డంగా నిలిపారు. ఆర్టీసీ బస్సును బలవంతంగా నిలిపివేశారు. ఆ వెంటనే బస్సుపై కోడిగుడ్లతో దాడికి దిగారు.
కండక్టర్, డ్రైవర్పై మహిళల దాడి : బస్సును ఎందుకు ఆపారో అర్థం కాని కండక్టర్ సోమయ్య కిందకు దిగారు. రోడ్డుకు అడ్డంగా పెట్టిన వాహనాలను పక్కకు తీయాలని వారిని కోరారు. అప్పటికే కోపంతో ఉన్న కొందరు మహిళలు ఆయన మాట అసలు వినలేదు. కండక్టర్పై దాడికి పాల్పడ్డారు. ఇది గమనించి బస్సు దిగిన డ్రైవర్ గౌస్, మరికొందరు ప్రయాణికులు వారిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశారు. వారిపై కూడా ఆ మహిళలు దాడికి యత్నించారు. ముందూవెనుకా ఆలోచించకుండా విధుల్లో ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల దౌర్జన్యంగా వ్యవహరించారు.
అకారణంగా జరిగిన మహిళల దాడితో ఆర్టీసీ సిబ్బంది, ప్రయాణికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఈ ఘటనపై బాధితుడైన కండక్టర్ సోమయ్య పోలీసులను ఆశ్రయించారు. తనపై, డ్రైవర్పై జరిగిన దాడిని వివరిస్తూ గురజాల పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. కండక్టర్ ఫిర్యాదు మేరకు ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన పోలీసులు, విధుల్లో ఉన్న ఆర్టీసీ సిబ్బందిపై దాడి చేసిన వారిని గుర్తించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించి కొందరిపై కేసు నమోదు చేసి, దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు గురజాల పోలీసులు వెల్లడించారు.
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