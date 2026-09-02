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ఆర్టీసీ నైట్​ సర్వీసులు షురూ - హైదరాబాద్​లో ఇక 24/7 బస్సులు అందుబాటులో

హైదరాబాద్‌లో అందుబాటులోకి ఆర్టీసీ నైట్‌ బస్‌ సర్వీసులు - రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు సర్వీసులు - ఐటీ కారిడార్లలో పని చేసే ఉద్యోగులకు ఊరట

RTC Buses For Night Time Passengers
హైదరాబాద్​లో మొదలైన రాత్రి బస్సులు (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 2, 2026 at 9:29 AM IST

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RTC Buses For Night Time Passengers : హైదరాబాద్‌లో రాత్రి ప్రయాణికులకు ఆర్టీసీ గుడ్‌న్యూస్‌ చెప్పింది. నైట్‌ షిఫ్ట్‌ ఉద్యోగులు, రాత్రివేళ ప్రయాణించే వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన నైట్‌ బస్సు సర్వీసులు అర్ధరాత్రి నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చాయి. రాత్రి వేళ బస్సులు అందుబాటులో లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న వారికి ముఖ్యంగా ఐటీ కారిడార్లలో విధులు నిర్వహించే ఉద్యోగులకు ఇవి ఊరటనివ్వనున్నాయి.

రాజధానిలో మొదలైన తొలి దశ రాత్రి బస్సు సర్వీసులు​ : హైదరాబాద్‌లో తొలి దశలో ఆరు ప్రధాన మార్గాల్లో ఆర్టీసీ రాత్రి బస్సు సర్వీసులను ప్రారంభించింది. రాత్రి 10 గంటల నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు సర్వీసులు నడవనున్నాయి. ప్రయాణికుల రద్దీని బట్టి ప్రతి 30 నిమిషాల నుంచి గంట వ్యవధిలో బస్సులు అందుబాటులో ఉండేలా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఒక్కో రూట్‌లో సుమారు 8 బస్సులు నడిపేలా ప్రణాళిక రూపొందించారు.

రాత్రి ప్రయాణించే వారి కోసం బస్సులు : 10హెచ్ రూట్‌లో సికింద్రాబాద్‌ నుంచి హైటెక్‌ సిటీ మీదుగా కొండాపూర్‌ వరకు సర్వీసులు ఉండనున్నాయి. 290(యూ) రూట్‌లో సికింద్రాబాద్‌ నుంచి హయత్‌నగర్‌ వరకు బస్సులు నడుస్తాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. కోఠి-పటాన్‌చెరు మార్గంలోనూ నైట్‌ బస్‌ సర్వీస్‌ అందుబాటులోకి వచ్చింది. 222(ఏ) రూట్‌లో కోఠి నుంచి హైటెక్‌ సిటీ మీదుగా పటాన్‌చెరుకు బస్సులు నడుస్తున్నాయి. 219 రూట్‌లో సికింద్రాబాద్‌ నుంచి పటాన్‌చెరు వరకు సర్వీసులు ఉంటాయి. ఇక 195(డబ్ల్యూ) రూట్‌లో బాచుపల్లి, పరిసర ప్రాంతాలకు నైట్‌ బస్సులు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. ప్రయాణికులు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

డిమాండ్​ ఆధారంగా పెరగనున్న బస్సుల సంఖ్య : హైదరాబాద్‌లో రాత్రి షిఫ్టుల్లో పని చేసే ఉద్యోగుల సంఖ్య భారీగానే ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఐటీ, ఆసుపత్రులు, హోటల్‌ రంగాలతో పాటు వివిధ వాణిజ్య సంస్థల్లో పని చేసే ఉద్యోగులు అర్ధరాత్రి వరకు విధుల్లో ఉంటారు. విధులు ముగిసిన తర్వాత సాధారణ బస్సు సర్వీసులు పరిమితం కావడంతో ఇప్పటి వరకు క్యాబ్‌లు, ఆటోలు లేదా సొంత వాహనాలపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడాల్సి వచ్చేది. ఇకపై నైట్‌ బస్సులు అందుబాటులోకి రావడంతో తక్కువ ఖర్చుతో ప్రజా రవాణాలోనే ఇళ్లకు చేరుకునే అవకాశం కలగనుంది. ఉద్యోగులకే కాదు రాత్రి ప్రయాణించే ఇతర ప్రయాణికులకు కూడా ప్రయోజనం కలగనుంది. ఈ నైట్‌ బస్సు సర్వీసులకు ప్రయాణికుల నుంచి వచ్చే స్పందన కీలకం కానుంది. డిమాండ్‌ను బట్టి బస్సుల సంఖ్యను పెంచడం లేదా తగ్గించడం, సర్వీసుల ఫ్రీక్వెన్సీ మార్పులు చేయడం వంటి చర్యలను ఆర్టీసీ సిబ్బంది తీసుకోనున్నారు.

ఆరు రూట్లలో బస్సులు వెళ్లే వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి :

1.రూట్ నంబర్ 222A (కోఠి నుంచి పటాన్‌చెరు వరకు) : ఈ రూట్​లో మొత్తం 4 బస్సులు ముషీరాబాద్, మియాపూర్-2 డిపోల నుంచి రెండేసి చొప్పున నడుస్తాయి. అబిడ్స్, లక్డీకాపూల్, కేర్ హాస్పిటల్, అన్నపూర్ణ, ఉషా కిరణ్, గుట్టల బేగంపేట, కొండాపూర్ క్రాస్‌రోడ్స్, హఫీజ్‌పేట్, లింగంపల్లి, రామచంద్రాపురం, బీరంగూడ, పటాన్‌చెరు ప్రాంతాల్లో ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి.

2. రూట్ నంబర్ 218 (అఫ్జల్‌గంజ్ నుంచి పటాన్‌చెరు) : సీబీఎస్, కోఠి, లక్డీకాపూల్, ఎస్సార్​నగర్, వై.జంక్షన్, కేపీహెచ్​బీ, మియాపూర్, లింగంపల్లి, రామచంద్రాపురం మీదుగా బస్సు నడుస్తుంది.

3. రూట్ నంబర్ 219 (సికింద్రాబాద్ నుంచి పటాన్‌చెరు) : ప్యారడైజ్, తాడ్‌బండ్, బోయిన్‌పల్లి, బాలానగర్ క్రాస్‌రోడ్స్, ఐడీపీఎల్​, ప్రశాంత్ నగర్, కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్​బీ, హైదర్​నగర్, గంగారం, లింగంపల్లి రామచంద్రాపురం మీదుగా నడుస్తుంది.

4. రూట్ నంబర్ 290U (హయత్ నగర్ నుంచి సికింద్రాబాద్) : భాగ్యలత, పనామా, ఎల్బీనగర్, అల్కాపురి, నాగోల్, నాగోల్ మెట్రో స్టేషన్, సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, ఎన్​జీఆర్ఐ, తార్నాక, ఆలుగడ్డ బావి, రేతి ఫైల్, సికింద్రాబాద్ ఆల్ఫా, జేబీఎస్ మీదుగా వెళుతుంది.

5. రూట్ నంబర్ 195W (బాచుపల్లి నుంచి వేవ్‌రాక్ వరకు) : నిజాంపేట్, నిజాంపేట్ క్రాస్‌రోడ్స్, జేఎన్​టీయూ, హైటెక్ సిటీ, ఈఎస్​ఐసీ, ఇందిరానగర్, ఇన్ఫోసిస్, ఇన్ఫోటెక్ మీదుగా నడుస్తుంది.

6. రూట్ నంబర్ 10H (కొండాపూర్ నుంచి సికింద్రాబాద్ వరకు) : ప్లాజా, పోలీస్ లైన్స్, ఆర్​.జె.కాలేజ్, స్టేట్ హోమ్, ఉషా కిరణ్, సైబర్ టవర్స్ మీదుగా ఈ నంబర్​ బస్సు వెళుతుంది.

హైదరాబాద్​లో నైట్ షిప్ట్ బస్ సర్వీసులు - సెప్టెంబర్​ 1 నుంచి ఈ 6 రూట్లలో అందుబాటులోకి

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హైదరాబాద్​లో మొదలైన రాత్రి బస్సులు
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RTC BUSES FOR NIGHT TIME PASSENGERS

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