ఆర్టీసీ బస్సు రిజర్వేషన్​ ఇక ఈజీ - గూగుల్​ మ్యాప్​లో టికెట్​ బుక్​ చేసుకోవచ్చు!

బస్సు ఛార్జీల చెల్లింపులను సులభతరం చేయడంపై దృష్టి పెట్టిన ఆర్టీసీ యాజమాన్యం - త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న గూగుల్​ మ్యాప్స్​తో ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారం

RTC Bus Reservation From Google Maps
RTC Bus Reservation From Google Maps (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 11:19 AM IST

3 Min Read
RTC Bus Reservation From Google Maps : బస్సు టికెట్​ రిజర్వేషన్​, ఛార్జీల చెల్లింపులను మరింత సులభతరం చేయడంపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ వెబ్​సైట్​, లేదంటే బస్టాండ్లలో కౌంటర్ల నుంచి ఆన్​లైన్​లో టికెట్లు రిజర్వు చేసుకోవాల్సి ఉంది. త్వరలో గూగుల్​ మ్యాప్స్​ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారం తెలుసుకోవడంతోపాటు అప్పటికప్పుడే రిజర్వేషన్​ చేసుకునే సదుపాయాన్ని ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సంస్థ సిద్థమవుతోంది.

ఇది అమల్లోకి వస్తే మొబైల్​ ఫోన్​తో గూగుల్​ మ్యాప్స్​లోకి వెళ్లి ఏ ఊరికి వెళ్లాలనే వివరాలు అందులో నమోదు చేసి, ఎక్కాల్సిన బస్సును ఎంచుకుని డబ్బులు చెల్లిస్తే చాలు అప్పటికప్పుడు రిజర్వేషన్​ ఖరారవుతుంది. మొబైల్​కే ఈ-టికెట్​ వచ్చేస్తుంది. రిజర్వేషన్​ ఉన్న బస్సులకే కాకుండా రిజర్వేషన్​ లేని బస్సుల్లోనూ టికెట్లను ఇదే విధానంలో తీసుకుని, ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించనున్నట్ల సమాచారం.

బస్సుల సమాచారం గూగుల్‌కు : తెలంగాణ పరిధిలో తిరిగే బస్సులు, అంతరాష్ట్ర సర్వీసుల వివరాలకు గూగుల్​కు ఇచ్చేందుకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం జాబితా సిద్ధం చేసింది. ఈ మహానగర పరిధిలోని సిటీ బస్సుల సమాచారాన్ని ఐటీ శాఖ ద్వారా గూగుల్​కు కొద్దిరోజులు క్రితం అందించినట్లు ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం. గూగుల్స్​ మ్యాప్​లో ప్రస్తుతం టెస్టింగ్​ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా రెండు, మూడు వారాల తర్వాత ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు సమాచారం. మొదట హైదరాబాద్​ సిటీ బస్సుల సమాచారం అందుబాటులోకి వచ్చాక, ఆ తర్వాత జిల్లా బస్సుల వివరాలనూ ఇవ్వనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం.

కార్డు చూపగానే టికెట్​ : ఇప్పుడు బస్సెక్కిన తర్వాత క్రెడిట్​, డెబిట్​ కార్డులో చెల్లింపులు చేసి టికెట్​ తీసుకునే సదుపాయం ఇప్పుడు అమల్లో ఉంది. ఈ విధానంలో కార్డుదారు పిన్​ నంబరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. సిటీ బస్సులు లేదా దూరప్రాంత బస్సుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులున్నప్పుడు టికెట్​ జారీకి ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. ఈ మేరకు పిన్​ నంబరు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా క్రెడిట్​, డెబిట్​ కార్డును టీమ్​ మెషన్​పై పెట్టగానే నగదు చెల్లింపు జరిగి, టికెట్​ జారీ అయ్యే విధానం తీసుకురావాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించుకుంది. మరో వారంలోగా ఈ విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మొదట హైదరాబాద్​లో ఎయిర్​పోర్టుకు వెళ్లే ఏసీ బస్సుల్లో అమలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. తర్వాత సిటీ బస్సులు, దూరప్రాంత బస్సుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.

ఆర్టీసీ గమ్యం యాప్​ : మీరు ఎక్కాల్సిన బస్సు ఎక్కడుందో, ఎప్పుడోస్తుందో ఇలాంటి సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఆర్టీసీ గమ్యం పేరుతో కొత్త యాప్​ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అందులో పల్లె నుంచి పట్టణం వరకు తిరిగే ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సుల వివరాలు, బస్సుల బ్రేక్ డౌన్​లతో పాటు మహిళలకు మరింత సౌకర్యవంతంగా ఈ యాప్​ను తీర్చిదిద్దింది. ఈ యాప్​లోని ఒక్క క్లిక్​తో బస్సు ఎక్కడున్నా వాటి కదలికలు కనుగొనవచ్చని ఆ సంస్థ తెలిపింది.

మనకు కావాల్సిన వివరాలు యాప్​లో నమోదు చేయగానే స్మార్ట్ ఫోన్‌లో స్క్రీన్​పై ఆటోమేటిక్‌గా గ్రీన్ లైట్ కనిపిస్తుంది. ఆ లైట్‌ను డ్రైవర్ వైపునకు చూపిస్తే సంబంధిత డ్రైవర్ బస్సును ఆపుతారు. ఈ యాప్ ద్వారా మహిళలు తమ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకోవచ్చు. ఆర్టీసీ గమ్యం యాప్​కు విశేష స్పందన వస్తుందని ఆర్టీసీ ఐటీ చీఫ్ ఇంజినీర్ రాజశేఖర్ తెలిపారు. ఈ యాప్​ను రోజుకు సగటున సుమారు 10 వేల మంది యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. ఆర్టీసీ బస్సు వివరాలతో పాటు, ప్రయాణికులకు అత్యవసరమైన సౌకర్యాలు తదితర వాటిని కూడా ఈ యాప్​లో తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పించామని చెప్పారు.

RTC BUS RESERVATION
BUS RESERVATION FROM GOOGLE MAPS
TGRTC BUS RESERVATION
ఆర్టీసీ బస్సు టికెట్​ రిజర్వేషన్​
RTC BUS RESERVATION

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

