ఆర్టీసీ బస్సు రిజర్వేషన్ ఇక ఈజీ - గూగుల్ మ్యాప్లో టికెట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు!
బస్సు ఛార్జీల చెల్లింపులను సులభతరం చేయడంపై దృష్టి పెట్టిన ఆర్టీసీ యాజమాన్యం - త్వరలో అందుబాటులోకి రానున్న గూగుల్ మ్యాప్స్తో ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారం
Published : November 3, 2025 at 11:19 AM IST
RTC Bus Reservation From Google Maps : బస్సు టికెట్ రిజర్వేషన్, ఛార్జీల చెల్లింపులను మరింత సులభతరం చేయడంపై ఆర్టీసీ యాజమాన్యం దృష్టి సారించింది. ప్రస్తుతం ఆర్టీసీ వెబ్సైట్, లేదంటే బస్టాండ్లలో కౌంటర్ల నుంచి ఆన్లైన్లో టికెట్లు రిజర్వు చేసుకోవాల్సి ఉంది. త్వరలో గూగుల్ మ్యాప్స్ నుంచి ఆర్టీసీ బస్సుల సమాచారం తెలుసుకోవడంతోపాటు అప్పటికప్పుడే రిజర్వేషన్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చేందుకు సంస్థ సిద్థమవుతోంది.
ఇది అమల్లోకి వస్తే మొబైల్ ఫోన్తో గూగుల్ మ్యాప్స్లోకి వెళ్లి ఏ ఊరికి వెళ్లాలనే వివరాలు అందులో నమోదు చేసి, ఎక్కాల్సిన బస్సును ఎంచుకుని డబ్బులు చెల్లిస్తే చాలు అప్పటికప్పుడు రిజర్వేషన్ ఖరారవుతుంది. మొబైల్కే ఈ-టికెట్ వచ్చేస్తుంది. రిజర్వేషన్ ఉన్న బస్సులకే కాకుండా రిజర్వేషన్ లేని బస్సుల్లోనూ టికెట్లను ఇదే విధానంలో తీసుకుని, ప్రయాణించే అవకాశం కల్పించనున్నట్ల సమాచారం.
బస్సుల సమాచారం గూగుల్కు : తెలంగాణ పరిధిలో తిరిగే బస్సులు, అంతరాష్ట్ర సర్వీసుల వివరాలకు గూగుల్కు ఇచ్చేందుకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం జాబితా సిద్ధం చేసింది. ఈ మహానగర పరిధిలోని సిటీ బస్సుల సమాచారాన్ని ఐటీ శాఖ ద్వారా గూగుల్కు కొద్దిరోజులు క్రితం అందించినట్లు ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం. గూగుల్స్ మ్యాప్లో ప్రస్తుతం టెస్టింగ్ ప్రక్రియ కొనసాగుతుండగా రెండు, మూడు వారాల తర్వాత ప్రయాణికులకు అందుబాటులోకి రానున్నట్లు సమాచారం. మొదట హైదరాబాద్ సిటీ బస్సుల సమాచారం అందుబాటులోకి వచ్చాక, ఆ తర్వాత జిల్లా బస్సుల వివరాలనూ ఇవ్వనున్నట్లు ఆర్టీసీ వర్గాల సమాచారం.
కార్డు చూపగానే టికెట్ : ఇప్పుడు బస్సెక్కిన తర్వాత క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులో చెల్లింపులు చేసి టికెట్ తీసుకునే సదుపాయం ఇప్పుడు అమల్లో ఉంది. ఈ విధానంలో కార్డుదారు పిన్ నంబరు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. సిటీ బస్సులు లేదా దూరప్రాంత బస్సుల్లో ఎక్కువ మంది ప్రయాణికులున్నప్పుడు టికెట్ జారీకి ఎక్కువ సమయం పడుతోంది. ఈ మేరకు పిన్ నంబరు నమోదు చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డును టీమ్ మెషన్పై పెట్టగానే నగదు చెల్లింపు జరిగి, టికెట్ జారీ అయ్యే విధానం తీసుకురావాలని ఆర్టీసీ నిర్ణయించుకుంది. మరో వారంలోగా ఈ విధానాన్ని అమల్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవుతోంది. మొదట హైదరాబాద్లో ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్లే ఏసీ బస్సుల్లో అమలు చేయనున్నట్లు సమాచారం. తర్వాత సిటీ బస్సులు, దూరప్రాంత బస్సుల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
ఆర్టీసీ గమ్యం యాప్ : మీరు ఎక్కాల్సిన బస్సు ఎక్కడుందో, ఎప్పుడోస్తుందో ఇలాంటి సమాచారం తెలుసుకునేందుకు ఆర్టీసీ గమ్యం పేరుతో కొత్త యాప్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. అందులో పల్లె నుంచి పట్టణం వరకు తిరిగే ప్రతి ఆర్టీసీ బస్సుల వివరాలు, బస్సుల బ్రేక్ డౌన్లతో పాటు మహిళలకు మరింత సౌకర్యవంతంగా ఈ యాప్ను తీర్చిదిద్దింది. ఈ యాప్లోని ఒక్క క్లిక్తో బస్సు ఎక్కడున్నా వాటి కదలికలు కనుగొనవచ్చని ఆ సంస్థ తెలిపింది.
మనకు కావాల్సిన వివరాలు యాప్లో నమోదు చేయగానే స్మార్ట్ ఫోన్లో స్క్రీన్పై ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ లైట్ కనిపిస్తుంది. ఆ లైట్ను డ్రైవర్ వైపునకు చూపిస్తే సంబంధిత డ్రైవర్ బస్సును ఆపుతారు. ఈ యాప్ ద్వారా మహిళలు తమ గమ్యస్థానాలకు సురక్షితంగా చేరుకోవచ్చు. ఆర్టీసీ గమ్యం యాప్కు విశేష స్పందన వస్తుందని ఆర్టీసీ ఐటీ చీఫ్ ఇంజినీర్ రాజశేఖర్ తెలిపారు. ఈ యాప్ను రోజుకు సగటున సుమారు 10 వేల మంది యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారని వెల్లడించారు. ఆర్టీసీ బస్సు వివరాలతో పాటు, ప్రయాణికులకు అత్యవసరమైన సౌకర్యాలు తదితర వాటిని కూడా ఈ యాప్లో తెలుసుకునే వెసులుబాటు కల్పించామని చెప్పారు.
