కాలువలోకి దూసుకెళ్లిన ఆర్టీసీ బస్సు - తప్పిన పెను ప్రమాదం
బాపట్ల జిల్లా పర్చూరు మండలం అన్నంబొట్లవారిపాలెం వద్ద ఆర్టీసీ బస్సు అదుపుతప్పి కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్లే ఈ ప్రమాదం జరగ్గా ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 4:48 PM IST
RTC bus accident in Bapatla : బాపట్ల జిల్లాలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న ఓ ఆర్టీసీ బస్సు అదుపుతప్పి కాలువలోకి దూసుకెళ్లింది. పర్చూరు మండలం అన్నంబొట్లవారిపాలెం వద్ద జాతీయ రహదారిపై ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. బస్సు కాలువలోకి బోల్తా పడటంతో ప్రయాణికులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. అదృష్టవశాత్తూ ఎవరికీ ప్రాణాపాయం జరగకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
నిద్రమత్తే కారణమా? : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, చిలకలూరిపేట డిపోకు చెందిన ఆర్టీసీ బస్సు ప్రయాణికులతో బయలుదేరింది. చీరాల నుంచి నరసరావుపేట వైపు వెళ్తోంది. అన్నంబొట్లవారిపాలెం వద్దకు రాగానే జాతీయ రహదారిపై బస్సు ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పింది. రోడ్డు పక్కనే ఉన్న కాలువలోకి వేగంగా దూసుకుపోయి బోల్తా పడింది. బస్సు నడుపుతున్న సమయంలో డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో ఉండటంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగిందని ప్రయాణికులు ఆరోపించారు.
బస్సు ఒక్కసారిగా పక్కకు వెళ్తుండటాన్ని గమనించిన కండక్టర్తో పాటు, ముందు సీట్లలో కూర్చున్న ప్రయాణికులు కేకలు వేశారు. డ్రైవర్ను అప్రమత్తం చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. కానీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. క్షణాల వ్యవధిలోనే బస్సు కాలువలోకి దూసుకుపోయి బోల్తా పడింది. ఆ సమయంలో బస్సులో మొత్తం 17 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే వారంతా ప్రాణభయంతో వణికిపోయారు.
ఇద్దరు మహిళలకు గాయాలు : బస్సు కాలువలో పడిన ఘటనలో ఇద్దరు మహిళా ప్రయాణికులకు గాయాలయ్యాయి. మిగిలిన వారంతా సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. గాయపడిన వారిని లక్కె వసంత, చిన్నం పుష్పావతిలుగా గుర్తించారు. వెంటనే వారిని హైవే అంబులెన్స్లో చిలకలూరిపేట ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే స్థానిక సీఐ నాగభూషణం, ఎస్సై అంకమ్మరావు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. సహాయక చర్యలు పర్యవేక్షించారు. బస్సు డ్రైవర్ను అదుపులోకి తీసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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