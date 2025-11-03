టిప్పర్ వేగంగా వస్తుందని ముందే గమనించాం - కానీ : ప్రమాద తీరును వివరించిన కండక్టర్
రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ఆ సమయంలో ఏ జరుగుతుందో తెలియలేదన్న కండక్టర్ - ప్రమాద సమయంలో 72 మంది ఉన్నట్లు వెల్లడి
Chevella Bus Accident in Rangareddy : చేవెళ్లలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం పలు కుటుంబాల్లో అంతులేని విషాదాన్ని నింపింది. కావాల్సిన వారిని పోగోట్టుకున్న కుటుంబసభ్యుల బాధ వర్ణించడానికి ఎవరికీ మాటలు కూడా రావడం లేదు. ఇద్దరు చిన్నారుల తల్లిదండ్రులు ప్రమాదంలో మృత్యువాతపడగా, వారు బోరున విలపించారు. వారిని చూసిన ప్రతి ఒక్కరి కళ్లు చెమ్మగిల్లాయి. బాధితులను ఎవ్వరిని కదిలించినా కంట కన్నీటి బాధలే వినిపిస్తున్నాయి.
కండక్టర్ రాధ చెప్పిన వివరాలు ఇలా : ప్రమాద సమయంలో ఏం జరుగుతుందో తమకు తెలియలేదని బస్సు కండక్టర్ రాధ (45) తెలిపారు. ప్రమాదాన్ని గ్రహించేలోపే కంకర లారీ బస్సును ఢీకొట్టినట్లు చెప్పారు. టిప్పర్ ఎదురుగుండా వేగంగా వస్తుందని బస్సును డ్రైవర్ గమనించి రోడ్డు కిందకు దింపినట్లు తెలిపారు. అయినా వేగంగా వచ్చిన టిప్పర్ బస్సును ఢీకొట్టిందని చెప్పారు. చిట్టెంపల్లి వద్ద ఓ ప్రయాణికురాలిని ఎక్కించుకుని ఆమెకు టికెట్ ఇచ్చి కూర్చోగానే ప్రమాదం సంభవించినట్లు రాధ వెల్లడించారు. అసలు ప్రమాదం జరుగుతుందనే విషయం తెలియకుండానే జరిగిపోయిందని బాధతో వివరించారు. విద్యార్థులు, పోలీసులు, ఉద్యోగులు సహా మొత్తం 72 మందితో బస్సు మొదలైందని కండక్టర్ వెల్లడించారు.
"బస్సు ప్రమాదం ఉదయం 6:40 నుంచి 7 గంటల మధ్యలో జరిగింది. మేము ప్రయాణించే బస్సు నెమ్మదిగానే వెళుతోంది. టిప్పర్ చాలా వేగంగా దూసుకొచ్చింది. అది గమనించిన బస్సు డ్రైవర్ మా బస్సును రోడ్డు కిందకు దింపాడు. అయినా టిప్పర్ వచ్చి ఢీకొట్టింది. చిట్టెంపల్లి దగ్గర ఓ ప్రయాణికురాలికి టికెట్ ఇచ్చి ఇలా కూర్చున్నాం అంతే. ప్రమాదం జరిగిపోయింది. అది జరుగుతది అనే విషయం కూడా తెలియకుండా వేగంగా జరిగిపోయింది. కొంతమంది పోలీసులు కూడా సిటీకి వెళ్లడానికి బస్సు ఎక్కారు. ప్రయాణికులతో పాటు ఉద్యోగులు, విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు." - రాధ, బస్సు కండక్టర్
24 మందికి చికిత్స అందుతోంది : చేవెళ్ల ప్రభుత్వాస్పత్రిలో కొనసాగుతున్న మృతదేహాలకు శవపరీక్షలు జరుగుతున్నాయి. అధికారులు మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగిస్తున్నారు. స్వస్థలాలకు మృతదేహాలను పంపే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో 24 మందికి వివిధ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స అందుతోందని వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ వెల్లడించారు. ఐదుగురి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ప్రకటించారు. చేవెళ్లలోని మహేందర్రెడ్డి ఆస్పత్రిలో 14 మందికి, వికారాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో పది మందికి చికిత్స అందుతోందని వివరించారు.
కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు : ఆర్టీసీ బస్సు - టిప్పర్ ప్రమాదంపై బస్సు కండక్టర్ రాధా ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు చేవెళ్ల పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ట్రిప్పర్ డ్రైవర్ ఆకాశ్పై బీఎన్ఎస్ 106(1) సెక్షన్ కింద కేసు నమోదు చేసినట్లు తెలిపారు.
19 మంది దుర్మరణం : రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్ల మండలం మీర్జాగూడ సమీపంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. తాండూరు డిపోనకు చెందిన టీజీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సును కంకర లోడుతో వెళ్తున్న టిప్పర్ ఢీకొట్టింది. బస్సుపై అమాంతంగా కంకర లోడు పడిపోవడంతో పలువురు ప్రయాణికులు దాని కింద కూరుకుపోయారు. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది మృతి చెందగా, 20 మంది తీవ్రంగా గాయడ్డారు.
