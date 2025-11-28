శ్రీశైలం యాత్రలో అపశ్రుతి - మృత్యువు అంచుల దాకా వెళ్లి
ప్రకాశం జిల్లాలో ఆర్టీసీ బస్సు బోల్తా - 13 మందికి గాయాలు - పెద్దదోర్నాలలో చికిత్స - ఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించిన డీఎస్పీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 28, 2025 at 7:19 PM IST
Prakasam District Rtc Bus Accident: అది దైవ దర్శనానికి సాగుతున్న యాత్ర. మనసు నిండా భక్తిభావంతో ప్రయాణికులు ఉన్నారు. మరికొద్ది గంటల్లో శ్రీశైలం క్షేత్రానికి చేరుకుంటామని ఆశపడ్డారు. మల్లన్నను దర్శించుకుని తరిద్దామని అనుకున్నారు. అంతలోనే ఊహించని అపశృతి చోటు చేసుకుంది. ప్రశాంతంగా సాగుతున్న ప్రయాణంలో ఒక్కసారిగా మృత్యుభయం అలుముకుంది. బస్సు అదుపు తప్పింది. రెప్పపాటులో రోడ్డు పక్కకు బోల్తా కొట్టింది. భక్తుల ఆర్తనాదాలతో ఆ ప్రాంతం దద్దరిల్లింది. ప్రకాశం జిల్లా పెద్దరావీడు మండలంలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. అదృష్టవశాత్తూ పెను ప్రమాదం తప్పడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
శ్రీశైలం వెళ్తుండగా: నూజివీడు ఆర్టీసీ డిపోకు చెందిన బస్సు (నంబర్ AP 39Z 0358). విజయవాడ నుంచి ప్రయాణికులతో శ్రీశైలం బయలుదేరింది. బస్సు ప్రకాశం జిల్లా మీదుగా వెళ్తోంది. పెద్దరావీడు మండలం మద్దలకట్ట గ్రామం సమీపంలోకి బస్సు చేరుకుంది. అక్కడ మద్దలకట్ట గ్రామం వైపు నుంచి జాతీయ రహదారి వైపు బస్సు వెళ్లాల్సి ఉంది. బస్సు జాతీయ రహదారి వైపు మలుపు తిరుగుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా బస్సు డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పోయాడు. ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే బస్సు అదుపు తప్పింది. రోడ్డు పక్కకు ఒరిగిపోయింది. అమాంతం బోల్తా పడింది.
చెల్లాచెదురుగా ప్రయాణికులు: ప్రమాద సమయంలో బస్సులో డ్రైవర్, కండక్టర్తో కలిపి మొత్తం 24 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. బస్సు బోల్తా పడగానే లోపల ఉన్నవారంతా ఒకరిపై ఒకరు పడిపోయారు. సీట్ల మధ్య ఇరుక్కుపోయారు. అద్దాలు పగిలిపోయాయి. లగేజీ మొత్తం చెల్లాచెదురుగా పడింది. చిన్నపిల్లలు, మహిళలు భయంతో కేకలు వేశారు. ఆ ప్రాంతమంతా భయానక వాతావరణం నెలకొంది.
13 మందికి గాయాలు: బస్సు పల్టీ కొట్టడంతో చాలామందికి దెబ్బలు తగిలాయి. మొత్తం 13 మందికి గాయాలయ్యాయి. వీరిలో కొందరి తలలకు, కాళ్లకు బలమైన గాయాలయ్యాయి. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానికులు స్పందించారు. పోలీసులకు, 108 సిబ్బందికి సమాచారం అందించారు. క్షతగాత్రులను బస్సులో నుంచి బయటకు తీశారు. హుటాహుటిన 108 వాహనాల్లో పెద్దదోర్నాల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ వైద్యులు వారికి అత్యవసర చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రయాణికులలో చాలామంది శివస్వాములే ఉన్నారు.
పరామర్శించిన డీఎస్పీ: ప్రమాద విషయం తెలిసిన వెంటనే పోలీసు యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. మార్కాపురం డీఎస్పీ నాగరాజు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన తీరును క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. బస్సు ఎలా బోల్తా పడిందనే కోణంలో ఆరా తీశారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం ఉందా లేక సాంకేతిక లోపమా అని విచారించారు. అనంతరం డీఎస్పీ నేరుగా పెద్దదోర్నాల ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న బాధితులను పరామర్శించారు. ప్రమాద వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. వారికి ధైర్యం చెప్పారు. మెరుగైన వైద్యం అందించాలని డాక్టర్లను ఆదేశించారు.
ఊపిరి పీల్చుకున్న బాధితులు: బస్సు బోల్తా పడిన తీరు చూస్తే పెను ప్రమాదం జరిగి ఉండేదని స్థానికులు అంటున్నారు. అదృష్టవశాత్తూ ప్రాణనష్టం జరగలేదు. దీంతో ప్రయాణికుల కుటుంబ సభ్యులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. దైవ దర్శనానికి వెళ్తుండగా ఇలా జరగడం బాధాకరమని బాధితులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
సెంట్రింగ్ సామాను మధ్యలో 12 అడుగుల భారీ కొండచిలువ - భయాందోళనకు గురైన స్థానికులు
పెళ్లి రోజే వధువుకు రోడ్డు ప్రమాదం- ఆస్పత్రి ఎమర్జెన్సీ వార్డులో తాళి కట్టిన వరుడు