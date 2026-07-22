48 ఏళ్ల నిరీక్షణకు తెర - జానాలగూడెంలో మోగిన ఆర్టీసీ బస్సు హారన్
దాదాపు 50 ఏళ్లుగా గ్రామస్థుల కల - శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణ సమయంలో సర్వస్వాన్ని కోల్పోయిన ప్రజలు - విద్య, వైద్యం కోసం ఎనిమిది కిలోమీటర్ల నడక - బస్సు రాకతో గ్రామంలో సంబరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:00 PM IST
RTC Bus Arrives In Janalagudem of Nandyal District After 48 years : దాదాపు యాభై ఏళ్లుగా ఆ ఊరి పెద్దలు తమ గ్రామానికి బస్సు రావాలని కలలు కన్నారు. రెండు తరాల పిల్లలు చదువుకోవడానికి దట్టమైన నల్లమల అడవుల గుండా, క్రూర జంతువుల భయం మధ్య రోజూ ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడిచారు. ఈ వారం మొదటిసారిగా ఆర్టీసీ బస్సు హారన్ శబ్దం వినిపించగానే ఆ గ్రామస్తుల కళ్లల్లో ఆనందబాష్పాలు రాలాయి. అర్ధ శతాబ్దపు సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ, బస్సు తమ ఊరికి రావడం చూసి ఊరంతా పండగ చేసుకుంది.
కృష్ణమ్మ పరవళ్లు - నల్లమల సవాళ్లు: నంద్యాల జిల్లా కొత్తపల్లి మండలం పరిధిలోని మారుమూల గ్రామం 'జానాలగూడెం'. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు నిర్మాణ సమయంలో ఈ గ్రామ ప్రజలు తమ సర్వస్వాన్ని కోల్పోయారు. అయినా పుట్టిన ఊరుపై మమకారంతో అక్కడే ఉండిపోయారు. ఒకపక్క దట్టమైన నల్లమల అడవులు, మరోపక్క పరవళ్లు తొక్కే కృష్ణానది. ఈ రెండింటి మధ్య నదీ తీర ప్రాంతానికి ఎగువన గుడిసెలు వేసుకుని దశాబ్దాలుగా దుర్భర జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు.
విద్య, వైద్యానికి ఎనిమిది కిలోమీటర్ల నడక: రాష్ట్రంలోని మిగిలిన ప్రాంతాల ప్రజలు ఉచిత ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తుంటే, జానాలగూడెం ప్రజలు మాత్రం కనీసం బస్సు ముఖం కూడా చూడని పరిస్థితి. రవాణా సౌకర్యం లేకపోవడంతో చిన్న పిల్లల చదువులకైనా, ప్రాణాలు కాపాడుకునే వైద్యానికైనా దట్టమైన అడవి గుండా ఎనిమిది కిలోమీటర్లు నడవాల్సి వచ్చేది. గత 48 ఏళ్లుగా ఈ గ్రామానికి ఆర్టీసీ బస్సు వెళ్లిన దాఖలాలే లేవు.
పల్లె వెలుగుకు పూజలు - ఊరంతా కేరింతలు: కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత స్థానిక నాయకత్వం చేసిన కృషితో ఎట్టకేలకు జానాలగూడెంలోకి ఆర్టీసీ 'పల్లె వెలుగు' బస్సు అడుగుపెట్టింది. అర్ధ శతాబ్దం తర్వాత వచ్చిన బస్సును చూసి గ్రామస్థుల ఆనందానికి అవధులు లేవు. పల్లె వెలుగు బస్సుకు పూజలు చేసి, హారతులు ఇచ్చి, కేరింతలు కొడుతూ సంబరాలు చేసుకున్నారు. తమ దశాబ్దాల కలని సాకారం చేసి, రవాణా కష్టాలు తీర్చిన నందికొట్కూరు ఎమ్మెల్యే గిత్త జయసూర్యకు, పార్లమెంటు ఇన్చార్జి మాండ్ర శివానందరెడ్డికి జానాలగూడెం ప్రజలు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు.
ఇక నడవాల్సిన పని లేదు: అర్థ శతాబ్దిగా ఆ ఊరి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతూ కూడా వేరే దారి లేక నడక మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు. మంచికి, చెడుకి తమ కాళ్లనే నమ్ముకున్నారు. కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు మళ్లీ రావనే నమ్మకం ఊరికొచ్చిన పల్లెవెలుగు బస్సు కలిగించింది. దీంతో పిల్లలు, వృద్ధులు, గర్భిణీలు ఇలా దూర ప్రాంతాల వరకు నడవాల్సిన అవసరం ఉండదని గ్రామస్థులు భావిస్తున్నారు.
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