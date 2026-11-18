విశాఖ-యలమంచిలి మధ్య ఎలక్ట్రిక్ ఏసీ బస్సులు - మహిళలకు ఉచితం
AC Buses for women : విశాఖపట్నం నుంచి యలమంచిలికి ఇకపై ఈ మార్గంలో ఏసీ బస్సు సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ప్రభుత్వం పది ఏసీ బస్సులను కేటాయించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 3:37 PM IST
విశాఖపట్నం నుంచి యలమంచిలి, అచ్యుతాపురం ప్రాంతాలకు నిత్యం రాకపోకలు సాగించే ప్రయాణికులకు ఏపీఎస్ఆర్టీసీ భారీ శుభవార్త అందించింది. ఎండలు, ప్రయాణ బడలిక నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తూ ఇకపై ఈ మార్గంలో అత్యాధునిక ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ (బ్యాటరీ) బస్సు సేవలు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ముఖ్యంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ 'స్త్రీ శక్తి' పథకం కింద ఈ ఏసీ బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణ సదుపాయం కల్పించడం విశేషం. గురువారం నుంచి ఈ నూతన బస్సు సర్వీసులు రోడ్డెక్కనున్నాయి.
'400Y' పేరుతో 10 ప్రత్యేక ఏసీ బస్సులు : కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠాత్మక 'పీఎం బస్ సేవ' పథకంలో భాగంగా విశాఖపట్నం జిల్లాకు మొత్తం 80 ఏసీ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులు మంజూరయ్యాయి. వీటిలో గాజువాక డిపోకు 30 బస్సులు, సింహాచలం డిపోకు 50 బస్సులను కేటాయించారు. ఇందులో భాగంగా గాజువాక డిపో అధికారులు 10 బస్సులను '400Y' సర్వీసు పేరుతో యలమంచిలి - విశాఖపట్నం మార్గంలో నడపాలని నిర్ణయించారు. ఈ బస్సులు విశాఖపట్నం నుంచి స్టీల్ ప్లాంట్, పరవాడ మీదుగా అచ్యుతాపురం-యలమంచిలి వరకు ప్రయాణిస్తాయి. గతంలో ఈ రూట్లో ఎటువంటి ఏసీ బస్సు సదుపాయం లేకపోవడంతో, తాజా నిర్ణయంపై పారిశ్రామిక ప్రాంత కార్మికులు, ఉద్యోగులు, సాధారణ ప్రయాణికులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒక బస్సు : ప్రయాణికుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని యలమంచిలి నుంచి ప్రతి 20 నిమిషాలకు ఒక ఏసీ బస్సు అందుబాటులో ఉండేలా అధికారులు షెడ్యూల్ రూపొందించారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులకు నిరీక్షణ తప్పడమే కాకుండా ప్రయాణ సమయం కూడా గణనీయంగా తగ్గనుంది.
- సామర్థ్యం: ఒక్కో బస్సులో 36 సీట్లు ఉన్నప్పటికీ, నిలబడి ప్రయాణించే వారితో కలిపి మొత్తం 60 మంది వరకు ప్రయాణించే వెసులుబాటు ఉంది.
- సౌకర్యాలు: అత్యాధునిక ఇంటీరియర్, మెరుగైన సస్పెన్షన్ వ్యవస్థ ఉండటంతో ప్రయాణం ఎంతో సాఫీగా, సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
- ఛార్జీలు: సాధారణ పల్లెవెలుగు, మెట్రో బస్సులతో పోలిస్తే ఈ ఏసీ బస్సుల్లో టికెట్ ధర కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే 'స్త్రీ శక్తి' పథకం ద్వారా మహిళలు పూర్తిగా ఉచితంగా ప్రయాణించవచ్చు.
ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన : ఈ ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ఒక్కసారి పూర్తిగా ఛార్జ్ చేస్తే 220 నుంచి 300 కిలోమీటర్ల వరకు నిరంతరాయంగా ప్రయాణించగలవు. ప్రతి మూడు ట్రిప్పులకు ఒకసారి బస్సులకు ఛార్జింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకోసం యలమంచిలి డిపో ప్రాంతంలో రూ. 5 లక్షలకు పైగా వ్యయంతో రెండు ప్రత్యేక ఛార్జింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ అంశంపై అనకాపల్లి జిల్లా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్ ప్రవీణ మాట్లాడుతూ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల నిర్మాణానికి ఇప్పటికే టెండర్ల ప్రక్రియ పూర్తి చేసి, పనులను సంబంధిత సంస్థలకు అప్పగించినట్లు వెల్లడించారు. పర్యావరణహితమైన ఈ బస్సుల రాకతో కాలుష్య నియంత్రణతో పాటు ప్రయాణికులకు మెరుగైన రవాణా సేవలు అందుతాయని అధికారులు పేర్కొన్నారు.
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