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త్వరలో 1,550 కొత్త బస్సులు - డీజిల్ స్థానంలో దశలవారీగా ఎలక్ట్రిక్​ వాహనాలు

ఆర్టీసీకి త్వరలో 1,550 నూతన బస్సులు సమకూరనున్నటు ఆర్టీసీ ఛైర్మన్​ తెలిపారు. ఆధునిక ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు తీసుకురావాలన్న సీఎం చంద్రబాబు లక్ష్యం మేరకు ఈనెలాఖరుకు 750 ఎలక్ట్రిక్‌ బస్సులు అందుబాటులోకి రానున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.

New Buses Allotment In RTC
మెరుగైన సేవలకోసం 1,550 కొత్త బస్సులు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 1:57 PM IST

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New Buses Allotment In RTC : ఆర్టీసీ సేవలను మరింత ఆధునీకరించడానికి ప్రయాణికులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు త్వరలో 1,550 కొత్త బస్సులను సమకూర్చనున్నట్లు చైర్మన్ కోనకళ్ల నారాయణ రావు ప్రకటించారు. పర్యావరణ అంశాలను కూడా దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రయాణికులకు మెరుగైన సేవలను అందించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.

బస్సుల కొరతతో తీవ్ర ఇబ్బందులు: తగినన్ని బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, సరైన సౌకర్యాలు లేకపోవడం వల్ల ప్రయాణికులకు అసౌకర్యంగా ఉంటోంది. ఈ సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ఆర్టీసీ అధికారులు తగిన బస్సులను ఏర్పాటు చేసే చర్యలు చేపడుతున్నారు. పర్యావరణ హితమైన ప్రజా రవాణాకు ప్రాధాన్యతనిస్తూనే ప్రయాణికులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు వారు తెలిపారు.

పర్యావరణాన్ని రక్షించే విధంగా: ప్రజా రవాణా ఆధునీకరణలో భాగంగా పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు రాష్ట్రంలో ఈ-బస్సులను ప్రవేశపెట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కోరుకుంటున్నారని ఏపీఎస్ఆర్టీసీ ఛైర్మన్ అన్నారు. పీఎం ఈ-బస్సు పథకం కింద రాష్ట్రానికి 750 ఈ-బస్సులను కేటాయించినట్లు ఛైర్మన్ తెలిపారు. రోడ్డు రవాణా సంస్థ వాటిలో 350 బస్సులను వచ్చే నెల (అక్టోబర్)లో అందుబాటులోకి తీసుకురావాలని యోచిస్తోంది. మిగిలిన బస్సులను ఈ నెలాఖరు నాటికి అందుబాటులోకి తెస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

అంతేకాకుండా ఈ బస్సులతో పాటు అదనంగా రాష్ట్రానికి మరో 300 ఈ-బస్సులను కేటాయించాలని సీఎం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీని కోరారని ఆయన తెలిపారు. మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ప్రతి డీజిల్ బస్సు స్థానంలో దశలవారీగా ఈ-బస్సును ప్రవేశపెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. ఈ-బస్సుల కోసం విద్యుత్ సబ్-స్టేషన్లు, ఛార్జింగ్ స్టేషన్ల ఏర్పాటు పనులు పురోగతిలో ఉన్నాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

బస్సుల్లో ఉచిత పథకాలు: స్త్రీ శక్తి పథకాన్ని ప్రస్తావిస్తూ ఈ పథకం ప్రారంభమై సంవత్సరం పూర్తి చేసుకుందని అన్నారు. మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణాన్ని అందించి లబ్ధి చేకూర్చిందని నారాయణరావు అన్నారు. మహిళల సౌకర్యం, సాధికారతకు ప్రాధాన్యతనిస్తూ, ఈ పథకం కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు రూ. 3,400 కోట్ల ఆర్థిక భారాన్ని భరించిందని ఆయన అన్నారు. పలువురు దివ్యాంగులు కూడా ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని వినియోగించుకుంటున్నారని ఆయన తెలిపారు.

సిబ్బంది కొరతపై క్లారిటీ: సిబ్బంది కొరత కొంత ఇబ్బందిని కలిగిస్తోందని పదవీ విరమణ చేసిన వారి స్థానంలో కొత్త సిబ్బందిని నియమించుకునేందుకు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి కోరామని ఆయన తెలిపారు. కొత్త బస్సులు వచ్చిన తర్వాత బస్సుల కొరత సమస్య పరిష్కారమవుతుందని, అలాగే కొత్త నియామకాల ద్వారా సిబ్బంది కొరతను దశలవారీగా అధిగమిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు.

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