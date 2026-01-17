మేడారం జాతరకు వెళ్లలేకపోతున్నారా? - రూ.299 చెల్లిస్తే ఇంటి వద్దకే ప్రసాదం
ప్రసాదం ప్యాకెట్లో అమ్మవార్ల ఫొటోతో పాటు బెల్లం, పసుపు, కుంకుమ - వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా టీజీఎస్ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ కౌంటర్లలో బుక్ చేసుకునే వెసులుబాటు - వెల్లడించిన ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి
TGSRTC Distribute Madam Prasadam : మేడారం మహాజాతర నేపథ్యంలో ప్రత్యేక సేవలు అందించనున్నట్లు టీజీఎస్ ఆర్టీసీ తెలిపింది. రూ.299 చెల్లిస్తే ఇంటి వద్దకే సమ్మక్క-సారలమ్మ బంగారం ప్రసాదాన్ని ఇవ్వనున్నట్లు శుక్రవారం ప్రకటించింది. వివిధ రకాల కారణాలతో మేడారం వెళ్లలేని వారి కోసం దేవాదాయ శాఖ సహకారంతో ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ప్రసాదం ప్యాకెట్లో అమ్మవార్ల ఫొటోతో పాటు బెల్లం, పసుపు, కుంకుమ ఉంటాయి. భక్తులు www.tgsrtclogistics.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా టీజీఎస్ఆర్టీసీ లాజిస్టిక్స్ కౌంటర్లలో ప్రసాదాన్ని బుక్ చేసుకోవచ్చని ఆర్టీసీ ఎండీ వై.నాగిరెడ్డి వెల్లడించారు. వివరాలకు ఆర్టీసీ కాల్సెంటర్లు 040-69440069, 040-23450033 నంబర్లలో సంప్రదించాలని పేర్కొన్నారు.
సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభం : వన దేవతలు సమ్మక్క - సారలమ్మల చరిత్ర, భక్తుల విశ్వాసాలకు వేదికలైన మేడారం గద్దె ప్రాంగణం శతాబ్దాల పాటు నిలిచేలా రూపొందుతోంది. రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి జరిగే మహా జారత నేపథ్యంలో మేడారం అభివృద్ధికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.251 కోట్లతో శ్రీకారం చుట్టింది. మరో రూ.150 కోట్లతో భక్తులకు సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు కేటాయించింది. దీనితో శాశ్వత పనులు చేపట్టింది. రూ.101 కోట్లతో గద్దెల ప్రాంగణాన్ని గ్రానైట్ శిలలతో పునర్నిర్మించింది. ఈ పనులు అంతిమ దశకు చేరుకున్నాయి. దీంతో ఈ నెల 19న సీఎం రేవంత్రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభోత్సవానికి అధికారులు భారీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
ఆదివాసీ పెద్దల పర్యవేక్షణలో నిర్మాణం : ఆదివాసీలు, నిపుణుల పర్యవేక్షణలో నిర్మాణంపై ఆదివాసీల ఆచారాలు, సంస్కృతులపై సుదీర్ఘంగా అధ్యయనం చేశారు. దీని ఆధారాంగా ఓ బృహత్ ప్రణాళికను రూపొందించారు. స్తపతులు, శిల్పులు ఆదివాసీ పెద్దల పర్యవేక్షణలో సమ్మక్క - సారలమ్మ గద్దెల పునర్నిర్మాణం, విస్తరణ చేపట్టారు. పైకప్పు లేకుండా జరుగుతున్న నిర్మాణం కావడంతో వేసవి కాలంలో ఎక్కువ వేడెక్కకుండా ఉండేందుకు తెలుపు రంగు గ్రానైట్ను ఎంపిక చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లోని రాయచోటి నుంచి రాళ్లను ఆళ్లగడ్డకు తరలించారు. అక్కడ శిల్పులు వాటి ఆకృతులుగా మలిచిన తర్వాత మేడారానికి తీసుకువచ్చారు. రాళ్లపై కోయ వంశీయుల 7 వేల ఏళ్ల చరిత్రను తెలిపేలా 250 మంది శిల్పులు చిత్రాలను చెక్కారు.
వంద రోజుల్లోనే పూర్తి : గద్దెల పునర్నిర్మాణాన్ని 2025 అక్టోబర్లో ప్రారంభించారు. 600 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఆళ్లగడ్డ నుంచి రాతి శిలలు తీసుకొచ్చి, భారీ క్రేన్లతో అమర్చే పనులు రాత్రింబవళ్లు సాగాయి. గత 4 వారాలుగా భక్తులు రద్దీతో కొంతమేర ఆటంకాలు ఏర్పడినా, పనులు కొనసాగించారు. యంత్రాల మొరాయింపు, ఇతర అవరోధాలను అధిగమిస్తూ దాదాపు 100 రోజుల్లోనే ఈ నిర్మాణ ప్రక్రియను ముగించారు. గద్దెల ప్రారంభోత్సవానకి సోమవారం ఉదయం ముహూర్తం ఖరారు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదివారం సాయంత్రం మేడారానికి చేరుకుని మంత్రి మండలి సమావేశంలో పాల్గొంటారు. అక్కడే బసచేసి మరుసటి రోజు ఉదయం ప్రారంభిస్తారు. ఏర్పాట్లను మంత్రులు పొంగులేటి, సీతక్క పర్యవేక్షిస్తున్నారు. గద్దెల ప్రాంగణానికి దగ్గరలో చెక్కిన శిలను ప్రారంభోత్సవ శిలాఫలకంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
3,495 ప్రత్యేక బస్సులు : ఈ నెల 28 నుంచి 31 వరకు మేడారంలో సమ్మక్క - సారలమ్మ జాతర వైభవంగా జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ఆర్టీసీ అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. ఈసారి 3,495 ప్రత్యేక బస్సులను నడపనున్నట్లు తెలిపింది. అవసరమైతే మరిన్ని బస్సులు నడిపే విధంగా కార్యాచరణ ఉంటుందని వెల్లడించింది. వీటిలో సాధారణ ఛార్జీకి 50 శాతం అదనపు మొత్తాన్ని జోడించి వసూలు చేయనున్నట్లు పేర్కొంది. ప్రత్యేక పండుగలు, జాతరలు, ఇతర ఉత్సవాల సమయంలో నడిపే ప్రత్యేక బస్సుల్లో 50 శాతం వరకు ఛార్జీలు పెంచుకునేందుకు ఆర్టీసీకి 2023 నుంచి అనుమతి ఉంది.
