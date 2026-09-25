ట్రాఫిక్ ఆంక్షలతో నిమజ్జనాలకు వెళ్లలేకపోతున్నారా? - అయితే ఈ 'స్పెషల్ సర్వీసులు' వాడుకోండి
గణేశుని నిమజ్జనం వేళ హైదరాబాద్లో అనేక చోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించారు. దీంతో నగరవాసులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చేందుకు ఆర్టీసీ, దక్షిణ మధ్య రైల్వేలు పలు ఏర్పాట్లు చేశాయి. అర్ధరాత్రి వరకు మెట్రో సేవలు అందించనుంది.
Published : September 25, 2026 at 10:04 AM IST
RTC and Railway Arrangements in Hyderabad : హైదరాబాద్లోని హుస్సేన్ సాగర్ సహా నగరంలోని పలు చెరువులు, కుంటల ప్రాంతాల్లో నిమజ్జనోత్సవాలు జరగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ట్యాంక్బండ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు కఠినంగా అమలు చేస్తున్నారు. ఈ ఆంక్షలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆర్టీసీ, రైల్వేలు దీనికి తగిన ఏర్పాట్లు చేశాయి. నగరంలోని వివిధ డిపోల నుంచి మొత్తం 700 ప్రత్యేక బస్సులను ఆర్టీసీ నడుపుతోంది. నిమజ్జన స్థలికి సమీపంలోని ప్రధాన కూడళ్ల వరకు ప్రయాణికులను చేరవేయనున్నాయి.
ఆర్టీసీ డ్రాపింగ్ పాయింట్లు
వినాయక చవితి నవరాత్రి ఉత్సవాలు ముగిసిన నేపథ్యంలో గణేశుని మూర్తులను హుస్సేన్సాగర్ సహా పలు కుంటల్లో నిమజ్జనం చేస్తున్నారు. దీనికోసం విగ్రహాలను హుస్సేన్సాగర్కు తరలిస్తున్నారు. అనేక విగ్రహాలు ఈ ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్నాయి. దీంతో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆర్టీసీ బస్సుల డ్రాపింగ్ పాయింట్లను ఏర్పాటు చేసింది.
- ఇందిరా పార్క్
సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్, ఈసీఐఎల్, రిసాలా బజార్, మేడిపల్లి, మల్కాజిగిరి వైపు నుంచి వచ్చే బస్సులు ఇందిరా పార్క్ వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి.
- బషీర్బాగ్, ఓల్డ్ ఎమ్మెల్యే క్వార్టర్స్
దిల్సుఖ్నగర్, వనస్థలిపురం, మిధాని, ఎల్బీ నగర్, కాచిగూడ, రాంనగర్ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చే బస్సులను ఇక్కడి వరకు అనుమతిస్తారు.
- లక్డీకాపూల్, ఖైరతాబాద్
లింగంపల్లి, పటాన్చెరు, కూకట్పల్లి, గచ్చిబౌలి, జీడిమెట్ల, సనత్నగర్ వైపు నుంచి వచ్చే బస్సులు ఖైరతాబాద్ లేదా లక్డీకాపూల్ వరకు నడుస్తాయి.
అందుబాటులో 8 ప్రత్యేక ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లు
నగరంలోని ట్రాఫిక్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో నగర వాసులను, భక్తులను గమ్యస్థానాలకు చేర్చేందుకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే 8 ప్రత్యేక ఎంఎంటీఎస్ రైళ్లను నడుపుతోంది. ఈ రైళ్లు రాత్రి 11:00 నుంచి తెల్లవారుజామున 5:00 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ రైళ్లు అన్ని సబ్అర్బన్ స్టేషన్లలోనూ ఆగుతాయి.
అర్ధరాత్రి ఒంటిగంట వరకు మెట్రో రైలు
నిమజ్జన వేడుకల వేళ శుక్రవారం అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట వరకు మెట్రో రైలు సేవలను పొడిగించినట్లు ఎల్ అండ్ టీ హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు సంస్థ వెల్లడించింది. మియాపూర్, రాయదుర్గం, ఎల్బీనగర్, నాగోల్, జేబీఎస్ నుంచి చివరి మెట్రో ఒంటి గంటకు బయలుదేరుతుంది.
వాహనాల దారి మళ్లింపు
నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షల కారణంగా ట్రాఫిక్ అధికారులు వాహనాలు దారి మళ్లిస్తున్నారు. వీటిలో గోల్కొండ వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలకు రంగా మహల్ వై జంక్షన్, అఫ్జల్గంజ్ ఐలాండ్, శంకర్బాగ్, కేర్ హాస్పిటల్స్ సమీపంలోని మిడాస్ యూటర్న్, ఎంజే బ్రిడ్జి, టోఫ్ఖానా మసీదు, అలాస్కా జంక్షన్, దారుస్సలాం, శివాజీ బ్రిడ్జి, ఉస్మాన్గంజ్, సీనా హోటల్, నాంపల్లి, పురానాపూల్ ఎక్స్రోడ్, ఫీల్ఖానా ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు ఉంటాయి. దీంతో పాటు నగరంలోని పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ డైవర్షన్లు ఏర్పాటు చేశారు.
ఆర్టీసీ వాహనాలను సైతం మళ్లించనున్న అధికారులు
గణేశ్ విగ్రహాలను తరలించే వాహనాలు మినహా ప్రధాన ఊరేగింపు మార్గంలో ఇతర వాహనాలను అనుమతించట్లేదు. ప్రధాన మార్గాలకు అనుసంధానంగా ఉన్న రహదారుల నుంచి కూడా వాహనాలను పలు ప్రాంతాల్లో మళ్లిస్తున్నారు. ఖైరతాబాద్ జోన్లో అమీర్పేట్ వై జంక్షన్, మోనప్ప జంక్షన్, నెక్లెస్ రోడ్, ఓల్డ్ పీఎస్ సైఫాబాద్, మింట్ లేన్, అంబేడ్కర్ ఓల్డ్ స్టాచ్యూ, నాంపల్లి టీ జంక్షన్, రాంగ్మహల్ వై జంక్షన్, పంజాగుట్ట ఎక్స్రోడ్, వీవీ స్టాచ్యూ, రవీంద్ర భారతి, ఇక్బాల్ మినార్, ట్యాంక్బండ్ ఫ్లైఓవర్, ప్రింటింగ్ ప్రెస్, హిమాయత్నగర్ వై జంక్షన్, తదితర ప్రాంతాల్లో డైవర్షన్లు అమల్లో ఉంటాయని పోలీసులు తెలిపారు. వీటితో పాటు ఆర్టీసీ బస్సులను సైతం మళ్లించనున్నారు.
గణేశ్ శోభయాత్రకు సిద్ధమైన హైదరాబాద్ - పలుచోట్ల ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు
టేక్ డైవర్షన్ : నిమజ్జనం వేళ హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు, దారి మళ్లింపులు ఇవే