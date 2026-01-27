నిర్లక్ష్యంతో తరచూ బస్సు ప్రమాదాలు - ప్రయాణికుల ప్రాణాలతో చెలగాటం
అధికారుల అలసత్వం, ట్రావెల్స్ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యంతో తరచూ బస్సు ప్రమాదాలు - ప్రయాణికులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 2:04 PM IST
RTC and Private Travel Buses hit by Accidents : ఆర్టీసీ, ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ఏదైనా సరే ఫిట్నెస్ సమస్యలు వేధిస్తున్నాయి. ట్రావెల్స్ నిర్వాహకుల నిర్లక్ష్యం, అధికారుల అలసత్వంతో బస్సులు తరచూ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నాయి. ప్రయాణికులు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది.
తప్పిన పెను ప్రమాదం: తాజాగా కర్నూలు సమీపంలోని టిడ్కో గృహ సముదాయాల వద్ద జాతీయ రహదారిపై పెను ప్రమాదం తప్పింది. పాండిచ్చేరి నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు అదుపుతప్పి డివైడర్ పైకి ఎక్కి అవతలి వైపు రోడ్డుపైకి వెళ్లి ఆగింది. బస్సులో 29 మంది ఉండగా, అందరూ సురక్షితంగా ఉన్నారు. ప్రయాణికులందరినీ మరో బస్సులో గమ్యస్థానాలకు పంపారు. ప్రమాదానికి అతివేగం, బస్సు డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణమని ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి వెళ్లి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
2 నెలల కిందట ఓ ఆర్టీసీ బస్సు విజయవాడ నుంచి కోదాడ బయలుదేరింది. నందిగామ మండలం అంబారుపేట దగ్గరకు వెళ్లే సమయానికి బస్సు నుంచి పొగలు చెలరేగాయి. డ్రైవర్, కండక్టర్ వెంటనే అప్రమత్తం అయ్యారు. బస్సు ఆపి ప్రయాణికులను దించి వేరే బస్సుల్లో ఎక్కించారు. ఇంజిన్ ఆయిల్ లీకవడమే దీనికి కారణం. సిబ్బంది వెంటనే మేల్కొనకపోతే పెద్ద ప్రమాదం జరిగేది.
సవ్యంగా పరీక్షించాక ప్రమాదాలు: కొన్ని ఏళ్ల కిందట సింగ్నగర్ నుంచి సిటీ బస్టాండ్కు వస్తున్న సిటీ బస్సు సింగ్నగర్ పైవంతెన పైకి వచ్చే సరికి బ్రేకులు ఫెయిల్ అయ్యాయి. వేగంగా కిందకు వచ్చి బైక్ను ఢీకొనడంతో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. బస్సును సవ్యంగా పరీక్షించాక బ్రేక్ ఫెయిల్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అదే విధంగా బందరు రోడ్డులో సిటీ బస్సుకు వెనుక చక్రాలు ఊడిపోయాయి. ఆ బస్సులో ప్రయాణిస్తున్న కొంతమందికి గాయాలయ్యాయి.
పర్యవేక్షణ లేకపోతే కష్టమే సారూ:
- ఆర్టీసీ బస్సుల్లో నాన్ హైడ్రాలిక్ స్టీరింగులు ఉంటాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు పట్టేస్తుంటాయి.
- ప్రతి 10 వేల నుంచి 20 వేల కిలోమీటర్ల మధ్యలో ఇంజిన్ ఆయిల్, ఫిల్టర్లు తప్పనిసరిగా మార్చాలి.
- టైర్ల అరుగుదల చూసి ముందు టైర్లు వెనక్కి, వెనుక టైర్లు ముందుకు మారుస్తూ వీల్ అలైన్మెంట్ చేస్తుండాలి.
- ఓ క్లచ్ ప్లేట్ 60,000 కిలోమీటర్లు దాటితే మార్చాల్సి ఉంటుంది. కానీ కొందరూ లక్ష కిలోమీటర్లు దాటేసినా మార్చడం లేదు.
- విజయవాడలో సుమారు 400 వరకు సిటీ బస్సులు ఉన్నాయి. వీటిలో 80 శాతం పైగా డొక్కు బస్సులే. ముందు బస్సు వెళుతుంటే వెనుక పొగలు కమ్మేస్తుంటాయి.
- డిపో నుంచి బయటకు వచ్చే ప్రతి బస్సు ఫిట్నెస్ సవ్యంగా ఉండేలా పర్యవేక్షించాల్సి ఉండగా వీటి తనిఖీలోనూ లోపాలు ఉన్నట్లు ఆర్టీసీ సిబ్బందే చెబుతున్నారు.
- ఆర్టీసీ బస్సుల్లో స్పీడ్లాక్ సిస్టం ఉంటుంది. 70 కి.మీ. మించి వేగం వెళ్లే అవకాశం ఉండదు.
- ఈ నిబంధనలు ఏమి ప్రైవేటు బస్సుల్లో ఉండడం లేదు. దీంతో బస్సులనూ గంటకు 120 కి.మీ. వేగంగా అడ్డదిడ్డంగా నడుపుతున్నారు.
కలెక్టర్లు ఏమన్నారంటే: ఈ విషయంపై కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టర్లు బాలాజీ, లక్ష్మీశ మాట్లాడారు. రహదారి భద్రత సమావేశాల్లో అధికారులను అప్రమత్తం చేసి సమస్యలు పరిష్కరిస్తామని తెలిపారు.
మరోవైపు కొంతమందికి సరైన శిక్షణ, అనుభవం, అర్హత ఇవేమి ఉండవు. ప్రైవేటు వాహనాల స్టీరింగ్ పడుతున్నారు. రయ్ రయ్మంటూ డ్రైవర్లు అయిపోతున్నారు. సిగ్నల్స్, రోడ్డు భద్రత నిబంధనలపై కనీస అవగాహన కూడా ఉండడం లేదు. వీటి లోపాల వల్ల ప్రమాదాలకు కారణం అవుతున్నారు. ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారు. గతేడాది కర్నూలు, అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన ప్రైవేటు బస్సుల ప్రమాదాలు అందర్నీ కలచివేశాయి. ఈ రెండు ఘటనల్లో 28 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఇటువంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకుండా అప్రమత్తంగా ఉండేందుకు అధికారులు దృష్టి సారించాలి.
ఈ పత్రాలు తప్పనిసరిగా: ఏటా బస్సులు ఫిట్నెస్ పత్రం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. కొత్త వాహనమైతే 8 ఏళ్ల వరకు 2 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ పొందాల్సి ఉంటుంది. బస్సులో సీటింగ్, డిజైన్ ప్రకారం ఇన్సూరెన్స్తో పాటు రాష్ట్ర లేదా కేంద్ర పరిమిట్ టాక్స్ కూడా తీసుకోవాలి.
శిక్షణ, అర్హత లేకున్నా డ్రైవింగ్ - ప్రైవేటు డ్రైవర్లూ ప్రయాణికులు జాగ్రత్త!
కలవరపెడుతున్న రోడ్డు ప్రమాదాలు - అత్యధికంగా మృతులు అన్నమయ్య జిల్లాలోనే!